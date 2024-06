Importar gas venezolano dispararía las tarifas de energía, aseguró Andesco: cuál es la razón

Camilo Sánchez, presidente de Andesco aseguró que la importación de gas venezolano podría aumentar la tarifa a los usuarios - crédito Andesco

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, ha generado una alerta importante durante el congreso del gremio sobre las posibles consecuencias de la importación de gas desde Venezuela para las tarifas de energía en Colombia. Según Sánchez, este movimiento podría resultar mucho más costoso para los usuarios colombianos.

Sánchez enfatizó que Colombia debe aprovechar sus recursos naturales y evitar depender de importaciones costosas. “En Colombia tenemos que aprovechar nuestras ventajas comparativas. ¿Por qué no vamos a sacar el petróleo y el gas que tenemos? ¿Por qué vamos a hablar de tener que traer lo importado de Venezuela, cuando también eso es un mito que no se puede cobrar?”, afirmó durante su intervención.

El líder gremial destacó que Venezuela no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo tal importación sin incurrir en costos prohibitivos. “Venezuela no tiene el gasoducto, no existe, no existe el manejo para poderlo hacer, es mucho más costoso”, sostuvo Sánchez.

Además, el presidente de Andesco señaló que cualquier política gubernamental destinada a reducir las tarifas de energía, en particular en la región Caribe colombiano, podría verse comprometida por esta importación. “Cuando hablamos de que vamos a bajar tarifas, qué locura, porque ese gas importado lo que va a hacer es que se nos implique mayores costos a los usuarios”, agregó Sánchez.

Sánchez también propuso que el gobierno asuma el costo del gas importado para mitigar los efectos inflacionarios y facilitar la transición energética. “El gas es el que hace la transición barata. Si no hacemos la transición con gas va a ser costoso para los usuarios”, argumentó, añadiendo que, si Ecopetrol necesita importar gas, debería ser el gobierno quien asuma esos costos, mientras que el gas nacional debería estar destinado al consumo interno para mantener los costos bajos para los usuarios.

El dirigente también se refirió a las posibles reducciones en las tarifas de energía, atribuidas al pago de 2.8 billones de pesos de la opción tarifaria por parte del Estado, argumentando que la propuesta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para intervenir el precio en bolsa no es una solución viable.

Finalmente, Sánchez concluyó enfatizando la importancia de utilizar los recursos energéticos propios y la necesidad de políticas coherentes que no perjudiquen económicamente a los usuarios.

Qué pasa con el gas venezolano

La importación de gas desde Venezuela a Colombia ha sido un tema relevante en los últimos meses. Lo anterior ya que el gasoducto Antonio Ricaurte es una infraestructura binacional que conecta a Colombia y Venezuela. Sin embargo, desde el año 2015, este gasoducto propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA se encuentra inoperativo.

Recientemente, se planteó la posibilidad de reactivar este gasoducto para importar gas desde Venezuela hacia Colombia. La idea es traer gas desde ese país y, a cambio, exportar electricidad a los venezolanos. Para ello, Ecopetrol ideó un plan para aumentar las reservas de gas natural del país y garantizar la seguridad energética.

El plan incluye inversiones por 720 millones de dólares en tres áreas clave:

1. Exploración y producción: Se invertirán 360 millones de dólares en la perforación de pozos exploratorios y de desarrollo en el Caribe colombiano, los Llanos Orientales y el Valle Medio del Magdalena. Se espera que estos proyectos aumenten las reservas de gas en hasta 16,8 terapiés cúbicos.

2. Desarrollo de infraestructura: Ecopetrol destinará 260 millones de dólares a la construcción de gasoductos y otras instalaciones para transportar el gas desde los campos de producción hasta los centros de consumo.

3. Reactivación de pozos suspendidos: Se invertirán 100 millones de dólares en la reactivación de pozos que actualmente están en modo suspendido.

Ante la magnitud del proyecto, Ecopetrol ha hecho énfasis en que este es un reto que requiere el apoyo del Gobierno y de todos los actores del sector energético. Con la nueva advertencia de Andesco, se está a la espera de las decisiones que vaya a tomar el Gobierno.