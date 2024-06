Adriana Lucía preparó a Martina ‘La Peligrosa’ para que su paso por ‘MasterChef Celebrity’ fuera exitoso

Las hermanas han demostrado su unión en cada una de las etapas de su vida - crédito Martina La Peligrosa/Instagram

Adriana Lucía, artista de 41 años, compartió detalles de su experiencia en MasterChef Celebrity Colombia y entregó una serie de recomendaciones a Martina la Peligrosa, su hermana, que hace parte de los nuevos participantes del popular concurso televisivo que se transmite desde el 18 de junio de 2024 por las pantallas de RCN.

La famosa cantante no solo confirmó que su paso por el programa fue significativo para su carrera y reafirmar su amor por la cocina, sino que aprovechó su experiencia para darle los mejores tips a su hermana con el fin de que se destacara en su paso por el concurso. Y parece que los ha seguido al pie de la letra, pues se consolidó como una de las participantes más destacadas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En una conversación con la revista Vea, Adriana Lucía recordó su participación en el show como una de las experiencias más emocionantes de su vida. “¡Es algo inolvidable! Como yo abrí un restaurante dos años antes de participar, para mí fue una escuela muy grande y me sirvió también para reafirmar mi amor por la cocina”, afirmó.

Los consejos de la cantante

Con la entrada de Martina la Peligrosa al programa, Adriana Lucía no dejó pasar la oportunidad para ofrecerle consejos valiosos. “Le di muchos tips y consejos, como siempre pensar y no acelerarse, no dejarse afanar por la presión del tiempo”, reveló.

Adriana Lucía y Martina 'La Peligrosa' han demostrado que son bastante unidas como hermanas y profesionales - crédito @martinalapeligrosa / Instagram

La ganadora del concurso en 2020 resaltó la importancia de mantener la calma y manejar el estrés en medio de un trabajo bajo presión, aspectos que, según ella, solo se comprenden completamente cuando los participantes se encuentran cocinando contra el tiempo y con el interés de sacar su mejor plato para descrestar a los jurados.

A su vez, Martina la Peligrosa relató que tiene presentes cada uno de los consejos que le dio su hermana para avanzar en el concurso “El que más me ha dicho es, trata de dormir, descansa todo lo que puedas”, aseguró.

Adriana Lucía recuerda con cariño el concurso

Durante la entrevista, la hermana mayor de Martina la Peligrosa dijo: “Es cierto que en todo puede pasar porque para nosotros todo es muy improvisado. Ellos (la producción) la tienen clara, pero a nosotros siempre nos toman por sorpresa”, explicó. Esta espontaneidad, según Adriana Lucía, es una de las razones por las que la competencia se torna tan emocionante, tanto para los participantes como para los seguidores.

Y es que en varias oportunidades ha dejado claro que su experiencia en MasterChef Celebrity fue una fuente significativa de aprendizaje y crecimiento personal y profesional. Las palabras y consejos ofrecidos a Martina ‘La Peligrosa’ son parte de la complicidad que tienen, pues aprovechó sus conocimientos con el fin de prepararla para los retos de la competencia.

Martina 'La Peligrosa' tuvo delantal negro la primera semana, pero se recuperó con éxito - crédito Canal RCN

La música inspira a Adriana Lucía en la cocina

Adriana Lucía resaltó la importancia de estos dos elementos en la vida cotidiana y cultural. Su enfoque de ver los platos como canciones proporciona una perspectiva artística, por lo que es enfática en afirmar que tanto la música como la comida tienen la capacidad de evocar recuerdos y emociones profundas.

“Yo siempre he relacionado la cocina con la música y esa fue mi manera de llevar la competencia: los platos son canciones. Yo creo que cuando la gente se va de un lugar siempre se lleva la comida y la música, esas son las dos cosas que uno más extraña”, señaló la artista.

En su cuenta de Instagram Martina 'La Peligrosa' ha reiterado su cariño y respeto a su hermana - crédito @martinalapeligrosa/Instagram

La participación en MasterChef Celebrity dejó una marca duradera en Adriana Lucía y, sin duda, su consejo y apoyo fueron un recurso invaluable para impulsar a Martina ‘La Peligrosa’ en su propio proceso en el programa.