Luis Fernando Velasco reaccionó a denuncia de Verónica Alcocer por campaña de desprestigio: “Es una acusación delicada”

En medio de una rueda de prensa, el ministro del lnterior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la denuncia que hizo la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, por una presunta campaña de desprestigio en su contra que se estaría gestando al interior del Gobierno que su esposo, el presidente Gustavo Petro, representa.

De acuerdo con Alcocer, estaría circulando información errónea sobre su supuesta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). Presuntamente, miembros del Gobierno estarían detrás de la divulgación de rumores que la relacionan con presuntos actos ilegales o de encubrimiento de la desviación de recursos en la entidad.

“Yo, Verónica del Socorro Alcocer García identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio y en condición de víctima, respetuosamente acudo ante su despacho a fin de interponer denuncia con ocasión de las conductas que a continuación se describen, las que posiblemente hacen parte de una estrategia sistemática de desinformación, atentatoria contra la dignidad humana, la honra y el buen nombre, como parte de un ataque orientado a desacreditar personas y grupos, afectando la credibilidad y confianza de sus destinatarios, mediante la difusión de contenido inexacto y engañoso”, indicó la primera dama en un documento allegado a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo.

Según Alcocer, en la información que está rondando se ha buscado relacionar su nombre con actuaciones recientes y noticias que han surgido por el caso de corrupción en la Ungrd, lo que no solo tiene como fin afectar su imagen y su honra, sino también desprestigiar al Gobierno nacional. Por eso, solicitó al ente investigador que tome medidas al respecto para encontrar la verdad en torno a la campaña de desinformación.

Frente a esto, el ministro del Interior aseguró que el hecho de haber hecho llegar una comunicación directa a la fiscal General implica la existencia de posibles pruebas que sustentarían la denuncia. “Es una acusación delicada. (sic) Una persona como la primera dama no hace una afirmación si no tiene elementos de juicio suficientes. Eso lo tengo claro y no respondo, pero a veces uno sentiría que puede haber más colaboración”, señaló el jefe de la cartera en la rueda de prensa.

Así las cosas, de acuerdo con Noticias Caracol, tras la denuncia, la primera dama está a la espera de la asignación de un fiscal que se apropie del caso e inicie una investigación. A esta persona se allegarán documentos en los que se sustentarían las sospechas y los nombres de los funcionarios que podrían estar implicados.

En el documento de denuncia allegado a la fiscal, Alcocer informó que las personas que estarían detrás de la campaña de desprestigio estarían buscarían ocultarse entre polémicas creadas para que sus propias actuaciones no sean puestas a discusión ante la opinión pública. Además, resaltó que se trata de una estrategia que no es nueva.

“El fenómeno del fuego amigo en gobiernos es una estrategia utilizada para desviar la atención de temas de corrupción. En estos casos, son personas dentro del mismo Gobierno quienes lanzan historias y rumores para confundir a la opinión pública y minimizar el escrutinio sobre sus propias acciones. Este tipo de maniobras no solo socavan la confianza en las instituciones, sino que también perpetúan la impunidad al evitar que se aborden y resuelvan adecuadamente los problemas de corrupción”, señaló.

De igual manera, afirmó que los señalamientos en su contra se caracterizan por la mezcla de datos reales con “montañas de mentiras”, que terminan siendo replicados por comunicadores y opinadores que no contrastan la información.