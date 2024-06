Ley estatutaria de educación estaría prácticamente hundida, no fue incluida en el orden del día en el Senado

Aurora Vergara, ministra de Educación, en la radicación del proyecto de Ley Estatutaria la Educación es un Derecho - crédito Ministerio de Educación

El jueves 20 de junio de 2024 culminará la segunda legislatura en el Congreso de la República, razón por la cual los congresistas se encuentran discutiendo los últimos proyectos para que no se hundan en el Capitolio nacional.

En esta maratón legislativo, se conoció que el proyecto de ley estatutaria de educación no fue incluida en el orden del día de este miércoles 19 de junio, es decir que virtualmente está hundida.

El proyecto de ley del Gobierno nacional tiene como objetivo establecer como un derecho fundamental la educación en todo el territorio nacional.

La no discusión de la reforma a la educación en el Senado de la República se da un día después de que apareciera en el recinto una ponencia alternativa a la del Gobierno Petro, así como la de la oposición, la cual tiene enfrentados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y rectores de universidades privadas con el Gobierno. La nueva propuesta fue presentada por el senador del Partido Liberal Fabio Amín.

Esta tercera alternativa incluye cambios importantes, y tiene como objetivo destrabar la discusión entre oposición y Gobierno. Entre los cambios se encuentra la financiación, el gobierno universitario, la educación terciaria, la educación inicial y la evaluación docente.

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, ponente de la iniciativa de la bancada de Gobierno, aseguró que “la ley estatutaria de educación, con esta decisión de la oposición, está prácticamente hundida. No fueron incluidos y también importantes iniciativas del Gobierno, como la ley estatutaria de jurisdicción agraria y el cupo de endeudamiento”, indicó Pizarro.

El senador David Luna por su parte indicó que “es el mismo texto de la enmienda que ustedes votaron positivamente y apoyaron junto a la Ministra de Educación del Gobierno Petro. La enmienda solo dejó de existir para ustedes que rompieron el acuerdo”.

La senadora Paloma Valencia en entrevista con El Colombiano afirmó que “a Fecode no le gusta que los evalúen”, añadiendo que esta medida busca garantizar el derecho a una educación de calidad para los niños y adolescentes.

“Hicimos mucho énfasis en la importancia de la evaluación docente porque Colombia está perdiendo las pruebas Pisa. Los niños colombianos no leen bien, no entienden lo que leen, no saben matemáticas adecuadamente y no tienen una formación básica en ciencias. Por ello, necesitamos poder evaluar a los docentes para garantizarles la educación”, explicó Valencia.

La reforma también incluye un criterio auxiliar para la evaluación de docentes basado en el rendimiento académico de los estudiantes. Al respecto, Valencia explicó que si un colegio muestra un resultado especialmente deficiente en una materia específica, podría ser indicativo de problemas con el profesor a cargo; del mismo modo, si un colegio en general muestra malos resultados, pero destaca en una materia, se debería proteger y valorar al docente responsable.

Adicionalmente, el acuerdo introduce la empleabilidad como criterio para la formación académica, pues según Valencia, la oferta académica debe alinearse con el sistema productivo colombiano para evitar que los jóvenes en el país terminen desempleados: “Hay que tener en cuenta el mercado y el sector productivo para que los jóvenes puedan no solamente estudiar, sino graduarse y conseguir un trabajo que les cambie la vida”, afirmó.

Otro tema álgido es el enfoque mixto de educación, público y privado, el cual, Fecode criticó aduciendo que fomenta la privatización y mercantilización del derecho a la educación, por lo que la senadora del Centro Democrático defendió la inclusión del sistema mixto, pues enfatizó que la calidad es lo primordial y no si la educación es pública o privada: “El Estado debe invertir en la educación de calidad que le transforme la vida a los jóvenes y no simplemente, como pretendía el Gobierno en la educación pública”.

Así las cosas, la única forma del salvar el proyecto de ley estatutaria de educación, es que el Senado acogiera el texto aprobado en Cámara de Representantes, es decir, lo sucedido con la reforma pensional el viernes 14 de junio.