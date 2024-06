Humberto de la Calle defendió de la ley estatutaria de educación: “Decir que el proyecto es un atentado de la derecha contra el magisterio, no es cierto”

Humberto de la Calle se pronuncia sobre las protestas de Fecode y destaca la aprobación unánime del texto de la ley estatutaria de educación - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) llamó a nuevas movilizaciones para el miércoles 19 de junio, en protesta contra el proyecto de ley estatutaria de educación que avanza en el Senado, y que había llegado a un acuerdo, incluso, con la oposición.

A través de la circular No. 35, el gremio de maestros explicó el propósito de las manifestaciones en Bogotá. “No podemos asumir riesgos, ahora más que nunca debemos redoblar la táctica aprobada, el hundimiento de la proposición es la meta, no tenemos otra alternativa no podemos arriesgarnos a que este proyecto desdibujado y desnaturalizado sea aprobado”, dijeron.

Ante las movilizaciones que Fecode ha estado llevando a cabo, el senador Humberto de la Calle defendió en su cuenta X la ley estatutaria de educación. “Decir que el proyecto es un atentado de la derecha contra el magisterio, no es cierto”, dijo.

De la calle expresó en su mensaje que Fecode posee el derecho a la protesta, pero no debe olvidar que el texto aprobado en el Senado contó con el respaldo unánime, incluso, de la bancada del Gobierno de Petro. Añadió que es necesario mantener una honestidad intelectual, subrayando que afirmar que el proyecto es un ataque de la derecha contra el magisterio es incorrecto.

“FECODE tiene derecho a protestar: pero no puede perder de vista que el texto del senado fue acogido de manera unánime incluyendo la bancada de gobierno. Las bodegas deben al menos tener honestidad intelectual. Eso de decir q el proyecto es un atentado de la derecha contra el magisterio, no es cierto”, opinó el senador.

No obstante, esta no ha sido la única publicación que Humberto de la Calle ha hecho sobre la situación de la ley estatutaria de educación, pues en otra que realizó en la red social antes mencionada aseguró que no es imposible conciliar algunos puntos planteados por Fecode.

“Soy uno de quienes celebró el acuerdo en la ley de educación. Es una lástima que esté en riesgo. No es imposible conciliar algunos puntos planteados por FECODE. Pero lo que me parece inviable es el escalonamiento prioritario de la financiación en pro de la educación pública. Es entendible el razonamiento.”, expresó de la Calle.

En el mismo mensaje, de la Calle dijo que se oponía a un escalonamiento prioritario de la financiación en pro de la educación pública, por dos motivos, la educación superior privada padece crisis de recursos y que la democracia liberal está en jaque en el mundo.

“Pero me opongo por dos razones: una de coyuntura: la educación superior privada padece crisis de recursos. Y dos, de fondo. La democracia liberal está en jaque en el mundo. No sabemos qué nos depara el futuro. El pluralismo es esencial como mecanismo de convivencia. La educación privada, en este momento, es fuente del necesario pluralismo”, explicó el senador.

En cuanto a las marchas convocadas por el sindicato antes mencionadas, las manifestaciones comenzarán a las 9 de la mañana, con puntos de encuentro en la Plaza de Bolívar. La Federación Colombiana de Educadores ha expresado con firmeza la necesidad de rechazar la reforma.

En un comunicado, Fecode advirtió que dicha reforma perjudicaría gravemente las condiciones laborales de los docentes y la calidad del sistema educativo en Colombia. Los maestros se reunirán en diversos lugares de la ciudad y marcharán hacia el centro, donde se espera que miles de personas participen en el acto de protesta.

Los organismos locales informaron la implementación de medidas especiales de seguridad y control de tráfico para manejar la movilidad durante las manifestaciones. Mientras tanto, el Ministerio de Educación expresó su apertura al diálogo y su voluntad de encontrar soluciones que favorezcan a todas las partes implicadas.

El sindicato de maestros ha reafirmado su dedicación a proteger la educación pública e incitó a la comunidad educativa y a la ciudadanía a sumarse a las manifestaciones. Esta será la tercera jornada de protestas en menos de un mes, mostrando la continuidad de los conflictos entre Fecode y el Gobierno.

