En Argelia, Cauca, fue asesinado Hernán Enríquez Mora, reconocido líder social de la región

La Gobernación del Cauca por su parte rechazó el asesinato de Hernán Enríquez Mora, oriundo del municipio de Suárez - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En Argelia, Cauca, se presentó un nuevo hecho de violencia, debido a la muerte del líder social Hernán Enríquez Mora. El docente fue asesinado, al parecer, en un retén ilegal en el sector conocido como el cruce de Las Perlas.

Ante los hechos, la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, a través de un comunicado manifestaron su “preocupación ante la inminente toma del control por parte de las disidencias del EMC, con su frente Carlos Patiño, el señor Hernán Mora podría ser el primero de cientos de líderes y campesinos asesinados”.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con este hecho, ya son 76 líderes sociales asesinados en lo que va corrido del 2024.

Por tal motivo, Indepaz reconoció “el riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores del país”.

La Gobernación del Cauca por su parte rechazó el asesinato de Hernán Enríquez Mora, oriundo del municipio de Suárez. A este hecho se le suma el ataque terrorista que dejó a dos policías heridos en Popayán, capital del departamento.

Líder social asesinado - crédito Red de Apoyo Cauca

En respuesta a estos eventos, la Gobernación y la Alcaldía de Popayán anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del atentado. Juan Carlos Muñoz, en representación de la Alcaldía, hizo un llamado a la comunidad para que brinde cualquier dato que pueda ser útil en la identificación de los perpetradores de estos hechos violentos.

El alcalde Muñoz y el gobernador Guzmán reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el terrorismo y la violencia.

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y envió un contundente mensaje a las estructuras criminales, especialmente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, a quienes amenazó con ponerle fin a la idea de adelantar diálogos de paz.

El alto mandatario aseguró que no habrá conversaciones mientras las estructuras criminales no decidan dejar de lado las economías ilícitas, es decir, el narcotráfico, y todas las actividades violentas que se desprenden de eso. Asimismo, dejó claro que las ofensivas por parte de las fuerzas militares no cesarán.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la orden que tiene el Ejército Nacional es neutralizar al EMC tanto en el Cauca, como en el Valle del Cauca, los dos territorios donde se registraron los recientes ataques terroristas.

“Mientras no decidan desmantelar las economías ilícitas no habrá conversaciones de paz y la ofensiva del ejército será total. La orden es neutralizar el EMC en el Cauca y el Valle”, escribió el presidente de Colombia en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro rechazó los ataques sucedidos en Popayán- crédito @petrogustavo/X

El último líder social asesinado reportado por Indepaz fue Javier Condía, un comerciante del corregimiento El Morro, en Yopal, Casanare, quien fue atacado por hombres armados en su negocio. Aunque los vecinos lo trasladaron rápidamente a un centro de salud, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Javier Condía era una figura activa en la comunidad, habiendo sido delegado de Asojuntas y dirigente comunal de la vereda La Guamalera. Pese a contar con la seguridad de la Unidad Nacional de Protección debido a amenazas de grupos armados, fue asesinado cuando se encontraba indefenso.

La Defensoría del Pueblo ante el número de líderes sociales asesinados en Colombia emitió Alertas Tempranas 023/23 y 019/23, las cuales incluyen al municipio de Yopal. Estas alertas detallan el riesgo constante que enfrentan los defensores de derechos humanos y líderes sociales debido a la imposición de normas y control social por parte de grupos armados.