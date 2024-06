Alcalde de Santa Marta habla del operativo en que un suboficial del ejército fue asesinado en la ciudad

Carlos Pinedo dijo que el último operativo del Ejército Nacional resultó un capturado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito @CarlosPinedoC/X

El suboficial Luis Felipe Ramírez, cabo primero del Ejército Nacional, fue asesinado en un ataque llevado a cabo por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como los Pachencas. El sábado 8 de junio, en la vereda La Quebrada del Sol de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, sse registró el atentado en el que otro soldado resultó herido. Los militares se dirigían a extraer a un capturado del grupo delictivo cuando fueron emboscados.

Frente a los hechos antes mencionados, el alcalde de la ciudad, salió a hablar de la situación en su cuenta de X. El mandatario local, Carlos Pinedo Cuello hizo una publicación en su cuenta de X en la que dijo que habló con el comandante de la Primera División del Ejército Nacional, General Royer Gómez con respecto a las operaciones que fueron realizadas en Santa Marta en la que el suboficial, Luis Felipe Ramírez, fue asesinado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“He hablado con el comandante de la Primera División del Ejército Nacional, General Royer Gómez, sobre las operaciones adelantadas por sus hombres en la zona rural de Santa Marta, sector Quebrada del Sol, perteneciente al corregimiento de Guachaca, en las que lamentablemente perdió la vida un suboficial de nuestro glorioso @COL_EJERCITO, presuntamente a manos del grupo criminal ACSN”, comentó el alcalde de Santa Marta en la primera parte de su publicación de X.

Carlos Pinedo Cuello habla de las operaciones del Ejército en la zona rural de Santa Marta - crédito @CarlosPinedoC

A lo anterior añadió que: “Toda nuestra solidaridad con el Ejército y apoyo incondicional a la familia del militar. En estos momentos, no hay fuego cruzado, tampoco comunidades desplazadas y sí un capturado de las ACSN”.

De igual manera en dicha post, Pinedo envió un mensaje de tranquilidad a las comunidades afectadas, asegurando la presencia de la institucionalidad y prometiendo que se aplicará todo el peso de la ley contra los responsables. Asimismo, anunció que estará al frente, coordinando las operaciones que se desarrollan en la zona y que serán reforzadas por las autoridades.

Y es que, el ataque antes mencionado se produjo cuando los militares se dirigían a la zona rural para extraer a un capturado vinculado a esta estructura criminal. Aunque aún no se ha revelado la identidad ni el estado de salud del militar herido, las autoridades están llevando a cabo investigaciones y acciones necesarias para capturar a los responsables.

Con relación a la estructura criminal antes mencionada, días atrás, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, fue objeto de múltiples señalamientos tras la filtración de unas fotografías por parte de W Radio, en las que aparece junto a César Gustavo Becerra Gómez, alias Camilo, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), capturado en abril de 2024.

Con respecto a dicha situación, en el mismo medio de comunicación, Pinedo explicó lo siguiente: “Yo fui retenido el 2 de abril en La Tagua por un grupo armado de seis o siete hombres con fusiles. Me quitaron los teléfonos y desarmaron a mi escolta. Yo no tenía claro quién era el personaje, empezaron a hablarnos de que ellos se querían vincular a la Paz Total y que ese era el mensaje que querían enviarle al presidente Gustavo Petro. Las personas que me retuvieron, me estaban grabando”.

De hecho, la situación, a pesar de la aclaración del alcalde de Santa Marta, generó tal controversia, que incluso el presidente de la República hizo una publicación hablando sobre el tema: “Muchos alcaldes de oposición gritan !Seguridad! Buscando apoyo popular y descrédito del gobierno nacional. El gobierno nacional viene en lucha abierta desmantelando bandas Pero lo que encontramos es que algunos alcaldes, se abrazan con las bandas delincuenciales. Siguen el eco del viejo modelo paramiliar y buscan que las bandas controlen electores y recojan dineros para volverlos votos y financiación ilegal de campañas”.

El presidente arremetió en contra del alcalde de Santa Marta - crédito @PetroGustavo/X

A lo que Carlos Pinedo respondió que: “Señor presidente, @petrogustavo, lo han engañado. Me resulta preocupante y lamentable que se tergiverse esta situación. En 2023, fui víctima de un secuestro, un hecho grave que denuncié inmediatamente ante las autoridades competentes”.

El alcalde de Santa Marta le respondió a Gustavo Petro - crédito @CarlosPinedoC/X