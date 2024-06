Laura Sarabia fue blanco de críticas por no responder sobre el caso de Marelbys Meza: “Sinvergüenza”

La postura de Laura Sarabia durante el evento fue duramente criticada en las redes sociales, donde los usuarios consideran que su negativa a abordar el caso de la exniñera es una falta de transparencia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Durante el cierre de la reunión anual de Asobancaria, celebrada el viernes 7 de junio en Cartagena, Laura Camila Sarabia Torres, que ocupa el cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), provocó una serie de críticas debido a sus comentarios sobre el caso polémico de Marelbys Meza, empleada y exniñera de su hijo.

El caso en cuestión involucra la pérdida de un maletín con aproximadamente 7.000 dólares durante un viaje de Laura Sarabia, cuando ejercía como jefa de gabinete, lo que llevó a que se interrogara a Marelbys Meza en condiciones cuestionables.

El poder que Sarabia ostentaba en ese momento permitió que se le practicara a la exniñera una prueba del polígrafo en el sótano de la Casa de Nariño, donde fue objeto de insultos por parte de los policías que la llevaron al lugar, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Tema que resuena y que los ciudadanos piden que sea esclarecido.

Presidencia desmintió que se haya negado a entregar pruebas a la Procuraduría en el caso de Laura Sarabia. Jesús Aviles / Infobae

A pesar de la polémica que rodea su nombre, Laura Sarabia Torres optó por guardar silencio sobre el tema en cuestión, a pesar de las demandas de la sociedad para que se pronuncie al respecto. Fue solo recientemente que decidió abordarlo, pero sus comentarios no fueron bien recibidos por los colombianos.

Durante su participación en el evento, Sarabia trató el asunto de forma superficial, según las críticas recibidas. A lo largo de su intervención, destacó la relevancia del respeto a las instituciones y la importancia de permitir que el Poder Judicial se encargue de resolver los casos de manera exclusiva.

“Lo único que diré es que la democracia se protege y se defiende cuando se respetan las instituciones. Creo que es inapropiado y sobre todo irrespetuoso exponer o debatir acusaciones o episodios que deben ser resueltos exclusivamente por el Poder Judicial. Por lo cual no me voy a referir a ellos”, dijo la directora del Dapre.

Esta postura de Sarabia fue duramente criticada por varios usuarios en las redes sociales, los cuales consideran que su negativa a abordar el caso de la exniñera es una falta de transparencia y un desprecio por la justicia. Muchos señalan que su llamado al respeto de las instituciones parece más una evasión de responsabilidad que una verdadera preocupación por la democracia.

Laura Sarabia resaltó la relevancia de no solo respetar cada institución de poder, sino también de evitar discutir sobre ello para no socavar lo que se ha construido. Argumentó que todo se resume en la construcción de confianza y en mantener la integridad de las instituciones.

“Debilitamos la democracia cuando les informamos o cuando asumimos roles que no nos corresponden. Mi llamado hoy a todos ustedes es a respetar las instituciones, a respetar la dignidad presidencial, a respetar el Congreso, el sector empresarial, el sector financiero y sobre todo el Poder Judicial, quienes finalmente son los que deben cumplir con su deber. Es importante que hablemos mucho de confianza, pero no se construye confianza si no hay respeto. Destruir es muy fácil, pero construir es lo difícil y se necesita altura para hacerlo. Es por eso que mi invitación hoy a todos ustedes es a construir”, mencionó Laura Sarabia durante el evento.

Un ejemplo de las críticas dirigidas hacia la directora del Dapre fue la publicación del concejal Daniel Briceño, que calificó a Laura Sarabia como una “sinvergüenza”, debido a su incapacidad para abordar de manera adecuada el caso de su exempleada, que sufrió maltratos y fue sometida a un procedimiento abusivo.

“Según Laura Sarabia es irrespetuoso que se hable del padecimiento a la fue sometida la niñera Marelbys Meza. Según Sarabia, respetar las instituciones es quedarse callado y no señalarles lo mal que lo hacen. Sinvergüenza (sic)”, posteó el concejal en la red social X (antes Twitter).

El concejal Daniel Briceño la calificó de "sinvergüenza" por su incapacidad para abordar adecuadamente el caso de su Marelbys Meza - crédito @Danielbricen/X