Cuatro extranjeros llevaron a tres mujeres a un apartamento y fueron víctimas de millonario robo

Tres mujeres habrían robado a cuatro extranjeros en Medellín - crédito Denuncias Antioquia/X

El turismo en Medellín ha generado beneficios económicos, sociales y culturales para la ciudad, pero también grandes problemáticas, entre ellas, los sonados casos de explotación sexual a menores de edad, y crímenes y hurtos a ciudadanos extranjeros.

Esto último fue lo que le sucedió a un grupo de turistas que cayó en manos de presuntas delincuentes a las cuales invitaron al apartamento donde se hospedaban, sin pensar en las verdaderas intenciones de las mujeres.

De acuerdo con lo revelado por Denuncias Antioquia, vía X (antes Twitter), una de las víctimas relató que él, dos hermanos y un amigo, se encontraban en un inmueble ubicado en el barrio Laureles, ubicado en la comuna 11 de la zona centro occidental de la capital antioqueña, adonde las mujeres llegaron a compartir.

Tres mujeres habrían cometido millonario hurto en un apartamento en Medellín - crédito Policía del Valle de Aburrá/captura de pantalla Denuncias Antioquia/X

Sin embargo, el momento de esparcimiento se habría convertido en la fachada de las mujeres para cometer sus actos delictivos. Según la denuncia del ciudadano, al día siguiente de encuentro, los cuatro sujetos despertaron mareados y sin sus objetos de valor, que rondan los $30.000.000. De igual forma, las supuestas ladronas desaparecieron sin rumbo conocido.

Un video de cámaras de seguridad del edificio es la pieza clave que detalla algunos rasgos físicos de las implicadas en el hurto, donde se observa a tres mujeres de cabellera larga y oscura, cada una con bolsos pequeños y chaquetas gruesas. En el clip también se observan a dos de las cuatro presuntas víctimas.

De acuerdo con una de las víctimas, probablemente fueron drogados para que las mujeres hurtaran sus pertenencias - crédito Colprensa - redes sociales

Pese a que el ciudadano resaltó que no recibió atención por parte de las autoridades pertinentes y que por eso decidió hacer pública la denuncia, la Policía anunció que frente a este caso, las presuntas involucradas en el hurto ya están plenamente identificadas.

“Sabemos quiénes son las personas implicadas y estamos profundizando en la investigación para proceder con su captura. Lo importante es que ya se ha presentado una denuncia”, afirmó el general Óscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana.

Este hecho no pasó por alto en dicha red social, donde indican que los jóvenes no fueron precavidos en ingresar a supuestas desconocidas a la vivienda, mientras que otros destacan que se dejaron llevar por los encantos de las mujeres que resultaron ser unas presuntas delincuentes.

“No los drogo dieron papaya que decía tu hermano o primos q corono un culito en la discoteca y no pago x el polvo imbéciles vallan a un putero seguro fase2 no pasa eso la isla y todos felices le salió caro el trio coman”; “Las consecuencias del turismo sexual !”; “Sigan viniendo a Medellín a buscar mujeres.. no aprenden.. no es culpa de ustedes que los hayan robado, pero eso les pasa por confiar en desconocidas y venir acá a Medellín a consumir ese tipo de servicios”; “Sigan buscando lo que no se les ha perdido (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Las cuatro víctimas amanecieron muy mareados y sin sus objetos de valor- crédito Freepik

De otro lado, es de resaltar que la Alcaldía de Medellín, encabezada por Federico Gutiérrez, ha liderado una ofensiva para contrarrestar los casos de turismo sexual que ha dado pie para que se cometan todo tipo de delitos relacionados.

“Cambiemos la matriz turística, esos turistas que solo porque traen dólares y muchos, pero vienen a cometer delitos, no nos interesan esos dólares por más que sea un tema económico”, expresó Gutiérrez sobre la campaña ¡Ni lo intentes, es un delito!

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ha liderado la campaña contra el turismo sexual - crédito Colprensa

Entre tanto, Tyler Schwab, representante de la ONG Libertas International, considera positiva la medida tomada por las autoridades de Medellín, al señalar que si no hay consecuencias, es como si la ley no existiera, asimismo, pide que los dueños de hospedajes sean responsables legalmente.

“La mayoría de las víctimas que nuestra organización asiste han sido abusadas en una finca o un Airbnb (...) Muchas de las menores son abusadas por primera vez por extranjeros, y hemos tenido casos de niñas que han sido abusadas por más de seis personas. En nuestra organización asistimos hoy en día a unas 87 niñas víctimas de abusos sexuales en la ciudad de Medellín”, anotó Schwab en diálogo con Infobae.