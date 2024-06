Malas noticias para la reforma pensional de Petro: Cámara le puso nueva fecha a cuarto debate

Martha Alfonso, representante a la Cámara, informó que el cuarto debate del proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro se dará el 10 de junio a partir de las 5:00 p. m. - crédito @MarthaAlfonsoJ/X

El cuarto debate del proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro en la Plenaria de la Cámara de Representantes no se hará en la semana que termina el 7 de junio, como se tenía previsto. Así lo dio a conocer la representante Martha Alfonso, ponente del proyecto de ley.

La congresista, por medio de redes sociales, anunció que la discusión como tal se dará el lunes 10 de junio, que es día festivo en Colombia. El mismo quedó programado para desarrollarse a partir de las 5:00 p. m.

Alfonso aseguró, en el mismo video, que se cerró esta semana de agenda legislativa y de plenarias con una cosa positiva y es que llegó el aval fiscal que acompaña el último debate de la iniciativa con la seguridad para todos los congresistas de que están votando una reforma sostenible, con aval fiscal del Ministerio de Hacienda.

Anotó que la mala noticia es que esta semana no se pudo discutir, por lo que los congresistas quedaron convocados para la próxima, con el fin de avanzar en el debate.

El proyecto de reforma pensional del Gobierno Petro está en manos de la Cámara de Representantes - crédito @CamaraColombia/X

“Eso nos reduce cada vez más el tiempo y el oxígeno para la aprobación de esta reforma. Sin embargo, vamos a seguir ahí pendientes de este proceso, de este trámite, empujando esta reforma, concertando, sacándola adelante, porque sabemos que es de una importancia enorme para el país, para la gente más humilde, para la gente que está a punto de pensionarse, pero todavía no alcanza sus semanas o todavía no tiene la edad o ya cumplió la edad y las semanas, pero no tiene la plata todavía para poderse pensionar en cuentas de ahorro individual con fondos privados”, dijo la representante del Pacto Histórico, partido del Gobierno Petro.

Reforma ‘maravillosa’

De igual manera, calificó al proyecto de ley como “una reforma maravillosa”, debido a que, según ella, realmente beneficia a la gente y por eso “estamos metiéndole toda la ficha” para que salga adelante.

Como preocupación, resaltó el hecho de que la Mesa Directiva de la Cámara haya tomado de manera tan “relajada” el agendamiento de la reforma, que necesita tiempo para debatirse, pero aceptó que es su potestad agendar.

Audiencias públicas de la oposición

“Ahí sí quedamos maniatados. Esperamos que el lunes, en efecto, haya cuórum, que no empiecen, quienes han propuesto audiencias, a dilatar con más tiempo. Tuvieron toda la semana pasada y esta para prepararlas y convocarlas, y hoy vienen a decir que no, que no se puede convocar mañana audiencia pública, sino que la otra semana”, lamentó la ponente del proyecto de ley

Criticó que, entonces, si son estrategias dilatorias, no hay que admitirlas. Advirtió que las audiencias públicas no son un requisito del trámite legislativo y, en esa medida, se tendrá que seguir avanzando, porque por encima de pretensiones particulares de un congresista está el interés general del pueblo colombiano.

Concluyó diciendo que, “esperamos la próxima semana darles buenas noticias, que haya cuórum, que podamos avanzar en el debate, pero, sobre todo, que la próxima semana se apruebe la reforma pensional porque aguanta pensionarse”.

