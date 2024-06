El director de la Dian y su predecesor, Luis Carlos Reyes, son señalados por no presentar la declaración de renta

El plazo para la divulgación de declaraciones de bienes y rentas ha expirado, pero los directores de la Dian incumplieron con esta obligación legal - Universidad Nacional - Juan Paz/Colprensa

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) de Colombia, una institución vital para el recaudo y seguimiento de impuestos, se encuentra en el centro de la atención pública debido a la ausencia de transparencia en los informes fiscales de sus directores. Tanto el director saliente, Luis Carlos Reyes, como su sucesor, Jairo Villabona, son objeto de escrutinio por no hacer públicas sus declaraciones de renta, a pesar de ser una obligación legal en el país.

El 31 de mayo fue el vencimiento del plazo para que todos los servidores públicos, incluidos aquellos de libre nombramiento y remoción, divulgaran y actualizaran la información de sus declaraciones de bienes y rentas. Según la Ley 2013 de 2019, los altos funcionarios del Estado, incluidos los directores de entidades como la Dian, están obligados a presentar estos documentos tanto al asumir el cargo como al retirarse del mismo.

La falta de cumplimiento con esta obligación por parte de los directores de la entidad generó preocupación y cuestionamientos sobre su compromiso con la rendición de cuentas. Aunque ambos altos funcionarios, tanto Reyes como Villabona, hicieron pública su declaración proactiva de bienes, ingresos y conflictos de interés, pero no han incluido el formulario de declaración de renta, como lo exige la ley, de acuerdo a una investigación que hizo el diario El Tiempo.

Luis Carlos Reyes, que recientemente fue designado como ministro de Comercio, Industria y Turismo, fue objeto de críticas por no presentar en sus declaraciones de renta. A pesar de haber realizado múltiples cargas de documentos en el aplicativo para la Integridad Pública, ninguna de ellas incluye su declaración de renta. En su lugar, solo se divulgaron detalles sobre sus ingresos y posibles conflictos de interés, sin proporcionar información detallada sobre sus activos y propiedades.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian y reciente ministro de Comercio, Industria y Turismo, enfrenta cuestionamientos por no presentar sus declaraciones de renta - crédito Colprensa

El documento cargado por Reyes da cuenta de ingresos el año anterior por un valor de 713′868.852 pesos. No se reportan bienes a su nombre y asegura no tener fideicomisos en Colombia o en el exterior. Además, no hay registro de que él o sus familiares cercanos puedan representar un eventual conflicto de interés.

En cuanto al primer registro de carga de documentos de Reyes, se produjo poco después de asumir el cargo como director de la Dian, el 8 de agosto de 2022. En este documento, se señalan ingresos en el año gravable anterior por $150′553.000 pesos. No se detallan bienes o inmuebles a su nombre, aunque afirma tener actividades económicas privadas, sin proporcionar detalles al respecto. Además, declara no tener fideicomisos, ni inversiones en el exterior, ni familiares hasta el cuarto grado que puedan generar eventuales conflictos de interés, de acuerdo con El Tiempo.

Por otro lado, Jairo Villabona, el nuevo director de la Dian, designado por el presidente Gustavo Petro, también fue señalado por su historial de falta de sus declaraciones de renta. Aunque el director ha cumplido parcialmente con la obligación de hacer pública su declaración de bienes y conflictos de interés, no incluyó el formulario de declaración de renta en sus divulgaciones.

Jairo Villabona, nuevo director de la Dian, también fue señalado por no hacer públicas todas sus declaraciones de renta - crédito Universidad Nacional

Los ingresos reportados corresponden al año gravable inmediatamente anterior, que alcanzó la cifra de 425′074.822 pesos. Además, afirmó no pertenecer a ninguna junta o consejo directivo, ni tener actividades económicas privadas, y aseguró que ni él ni ninguno de sus familiares hasta el cuarto grado de parentesco desempeñan alguna función que pueda generar conflictos de interés.

Un análisis más detallado de las declaraciones de renta de ambos directores revela una serie de irregularidades y omisiones que levantan sospechas sobre su idoneidad para ocupar cargos de alta responsabilidad en el Estado. En el caso de Villabona, el medio citado descubrió que, en su cargo anterior como Superintendente de Economía Solidaria, tampoco hizo pública su declaración de renta.