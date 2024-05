Asamblea constituyente: ni un decreto ni el acuerdo de paz sirven para convocarla, según experta

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Acuerdo de Paz firmado con las Farc tiene la “fuerza” para convocar a una asamblea constituyente - crédito Fernando Vergara/AP

El debate sobre una asamblea constituyente, que el presidente Gustavo Petro quiere impulsar, se ha exacerbado por declaraciones que hizo en un evento público, llevado a cabo en Popayán, en le que aseguró que el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, firmado en 2016, le daría potestad para convocar una asamblea.

“Esto es un documento del pueblo, de la Nación colombiana. Es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Lo de la jugadita que dijo la periodista es que yo puedo a través de las altas partes contratantes citar a una asamblea nacional constituyente, ella hace esos cálculos, pero tiene esa fuerza”, aseveró el primer mandatario en el evento.

Al respecto, el expresidente Juan Manuel Santos, en cuyo Gobierno se adelantó la firma del acuerdo de paz, rechazó el pronunciamiento del presidente, e indicó que no hay bases jurídicas para sustentar una asamblea constituyente que surja a partir de lo pactado. Su punto de vista va en concordancia con el de Tania Luna Blanco, profesora e investigadora en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana y directora del doctorado en Ciencias Jurídicas de la misma institución.

Para convocar a una asamblea constituyente se necesita del Congreso de la República - crédito Colprensa

¿Por qué la idea de Gustavo Petro no es factible?

Según explicó la experta a Infobae Colombia, no es posible convocar a una asamblea constituyente de esta manera porque “el acuerdo de paz no es una norma jurídica”; es, más bien, un acuerdo político que surgió de unas negociaciones. Además, aseguró que no se puede olvidar que, aunque se pactó la paz con las Farc, cuando se llevó a cabo el plebiscito para establecer si se firmaba el acuerdo, terminó ganando el No.

Asimismo, explicó que la Constitución se reformó dos veces; la primera vez fue por medio de un “blindaje jurídico de la paz”, que se tradujo en el acto legislativo 01 de 2016, que iba a tener el mismo nivel de la Constitución Política y que podría ser equiparado a los Convenios de Ginebra. Sin embargo, dicho acto legislativo fue derogado por otra reforma constitucional –la segunda–, mediante el acto legislativo 02 de 2017.

“Llegó para recordarnos que el acuerdo de paz se entiende como un conjunto de políticas públicas que comprometen a los gobiernos en el poder (sic), habla de tres períodos presenciales después de la firma del acuerdo, donde el acuerdo debería ser intocable, prácticamente”, añadió.

Gustavo Petro ha asegurado que el poder constituyente está en el pueblo, invitando a que se movilice para convocar a una asamblea - crédito Luisa González/Reuters

Así las cosas, aseguró que constitucionalmente, no hay un sinónimo entre cuerdo de paz y asamblea constituyente. Además, indicó que debería cuestionarse el hecho de que se utilice lo pactado para cambiar la Constitución, cuando esta ya establece en su artículo 22 que la paz es un derecho y un deber “de obligatorio cumplimiento”.

Lo anterior, teniendo en cuenta que Gustavo Petro ha manifestado en más de una ocasión del Acuerdo de Paz no se ha cumplido y que Juan Manuel Santos creó una institucionalidad que no sirve para acatar lo establecido en el papel, lo cual tildó como una “trampa”, por lo que una constituyente sería necesaria.

Sin embargo, firmantes de paz se han unido a la iniciativa del presidente, asegurando, incluso, que es completamente viable, aunque varias voces expertas han manifestado lo contrario.

“Este propósito del proceso constituyente es más que pertinente de cara a la necesidad de cumplir e implementar el Acuerdo. Construir la paz implica una nueva institucionalidad. La propuesta del presidente es viable y un sector de los firmantes apoyamos la propuesta”, afirmó la excombatiente Victoria Sandino, citada por El Espectador.

¿Una asamblea constituyente por decreto?

El presidente Gustavo Petro cuenta con el apoyo de firmantes de paz que consideran que lo acordado en 2016 serviría para convocar a una asamblea constituyente - crédito Presidencia de la República

El debate con respecto a esta iniciativa del “poder constituyente”, como ha afirmado el presidente, tomó un nuevo rumbo cuando el exfiscal Eduardo Montealegre afirmó, en entrevista con Caracol Radio, que la asamblea constituyente podría ser convocada mediante decreto, con lo que se podría extender el mandato presidencial de Gustavo Petro.

Aseguró que esta alternativa es completamente “legítima” y que también serviría para echar a andar las reformas del Gobierno nacional, que están siendo debatidas en el Congreso de la República, si estas llegan a hundirse.

Lo cierto es que, de acuerdo con la experta en Derecho Constitucional, esto, en definitiva, no se puede hacer. “No es posible, y en esto hay que ser contundentes, no es posible hacerlo en el marco de la Constitución del 91″, indicó Luna Blanco a Infobae Colombia. En todo caso, si se convocara por decreto, sería “inconstitucional”, porque se llevaría a cabo por una vía de hecho, es decir, que sería una actuación completamente arbitraria, según detalla la Corte Constitucional.

El abogado penalista Julián Quintana también se pronunció al respecto: “La constitución no establece esta posibilidad, por ende esta teoría es inconstitucional. La propuesta es propia de regímenes autoritarios y antidemocráticos. Desconoce el poder constituyente y quebranta de forma grave la división de poderes, raya en lo absurdo dentro de un Estado Social de derecho”.

El abogado Julián Quintana aseguró que no se puede convocar a una asamblea constituyente por medio de un decreto - crédito @julianquintanat/X

De acuerdo con la experta, la única manera de convocar a una asamblea constituyente sería por medio de una iniciativa que tendría lugar en el Congreso de la República.

Sería entonces una Ley de Convocatoria de Asamblea Constituyente que, de igual manera, tendría que ser consultada a los colombianos. Para pasar, tendría que contar con el apoyo de una tercera parte del censo electoral, es decir, 13 millones de personas, aproximadamente; “mucho más que incluso los votantes que apoyaron al actual Gobierno”, aseveró Luna Blanco. Además de eso, la Corte Constitucional debe revisar la propuesta para evitar una reforma completa o que se llegue a declarar estado de excepción.

Ahora bien, para reforma la Constitución Política hay tres caminos: mediante un acto legislativo, por medio del cual ya se han adelantado más de 50 reformas a la Carta de 1991; por medio de un referendo; o a través de una asamblea constituyente, que debe surgir por una ley que se tramite en el Congreso. Así las cosas, insistió en que “no existe la vía jurídica” para convocar a una asamblea por decreto y, si se hiciera, no tendría validez alguna.

No obstante, resaltó que habría una inseguridad jurídica si se continúa con el discurso de “llamar al pueblo a levantarse para hacer una constituyente por fuera de la Constitución”, como lo ha hecho el primer mandatario en eventos públicos.

¿Sería posible una reelección de Gustavo Petro?

Mediante una reforma a la Constitución, sería posible revivir la figura de reelección presidencial, pero la Corte Constitucional y la ciudadanía tendrían que aprobarlo - crédito Ernesto Guzmán/EFE

De acuerdo con el artículo 197 de la Constitución Política de Colombia, nadie puede ser reelegido para ser presidente de la República por más de un periodo. Sin embargo, existe la posibilidad de que este apartado normativo sea reformado o derogado mediante un referendo o una asamblea constituyente, según establece el mismo artículo.

De ahí el temor de un sector político, sobre todo el que se han declarado en oposición al Gobierno, puesto que vislumbra la posibilidad de que Gustavo Petro permanezca por más tiempo en el poder. Según la docente de la Universidad Javeriana, en efecto, es posible que se reviva la reelección presidencial, incluso, sin la necesidad de una asamblea constituyente, pero no por eso se debe asumir que es completamente factible que se vaya a permitir. Además, el primer mandatario ha insistido en que no busca mantenerse en el cargo por más de cuatro años.

“Va a tener el control de la Corte Constitucional, que de seguro va a mantener el precedente que ha mantenido, de tener el cuidado y denunciar en cualquier escenario la concentración del poder”, detalló la experta, recordando que en su momento, el alto tribunal detuvo una segunda reelección del expresidente Uribe Vélez.