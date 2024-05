Juan David Zapata, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, reveló la dura época que atraviesa su familia: “Es muy difícil”

Juan David Zapata fue uno de los 26 participantes de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Juan David Zapata, conocido participante de reality como Desafío The Box (2021) y La casa de los famosos, destapó recientemente los dolorosos detalles sobre el asesinato de su tío.

Durante una entrevista con el programa de entretenimiento Lo sé todo, del Canal Uno, el deportista y empresario compartió cómo este trágico evento ha marcado la celebración del Día de la Madre en su familia, especialmente para su abuela.

La tristeza rodea a la familia de Zapata cada Día de la Madre, ya que se recuerda el brutal asesinato del hermano gemelo de su padre muchos años atrás. Zapata resaltó el profundo amor que siente por su abuela y explicó los esfuerzos que hace para convertir esta fecha en un momentos más llevadero para ella, a pesar del doloroso recuerdo.

Sus iniciativas incluyen gestos detallistas desde el amanecer hasta el anochecer, como prepararle el desayuno, sorprenderla con flores, escribirle cartas emotivas, organizar salidas especiales y hasta acompañarla a hacer compras.

¿Qué le pasó a la familia de Juan David Zapata en un Día de las Madres?

En detalle, Juan David expuso que su tío fue víctima de un violento ataque perpetrado por una persona que él consideraba amigo, quien lo apuñaló en 27 ocasiones por celos.

“A mi tío lo mataron, le metieron 27 puñaladas por celos que le tenían, un supuesto amigo, pero nada, pues eso ya queda en cada quien y Dios es el único que puede hacer algo”, comenzó indicando acerca de la historia.

Este relato no solo revela la crudeza con la que perdió la vida su tío, sino también el dolor y la injusticia que ha tenido que enfrentar su familia desde entonces. Zapata subraya la importancia de recordar a los seres queridos que están ausentes, ofreciéndoles homenajes que, aunque no pueden reemplazarlos, sí ayudan a sobrellevar el duelo.

“Mi papá es mellizo o era mellizo, porque se le murió el hermanito, mejor dicho, lo mataron un día de madres, entonces para mi abuelita, que es lo más sagrado que tengo, lo que no tolero es que tampoco le digan nada, es muy difícil para ella este día porque lo recuerda a él”, dijo acerca del duro momento.

Por ese motivo, mencionó también que intenta que su abuela pueda tener un Día de la Madre especial a pesar de todo, aunque cada año es difícil.

“Yo trato pues como de cada día, no solamente el Día de las Madres, de pronto no de reemplazarlo, porque uno nunca va a reemplazar a nadie, pero sí como de hacerle recordar de una manera bonita ese hijo que en este momento no está. Quizá para ella sea un día difícil, pero yo hago que sea diferente”, agregó.

Estas conmovedoras declaraciones de Zapata ponen de relieve no solo la tragedia personal que enfrenta su familia, sino también la resiliencia con la que intentan transformar el dolor en recuerdos más dulces para su abuela, reafirmando la importancia de la familia y el amor incondicional hacia ella. Es una historia que, sin duda, resuena con muchos que han experimentado pérdidas similares, recordándoles la importancia de los vínculos familiares y el apoyo mutuo en momentos de adversidad.

“Desde que me levanto hasta que me acuesto trato de que sea el mejor día para ella. Desde que me levanto le hago el desayuno, sorprenderla con alguna rosita, yo soy muy detallista y muy tirado a la antigua, entonces también le hago muchas cartas, un día le hice una carta que nos pusimos a llorar los dos, fue muy especial, le hago el almuerzo, la invito a salir, la llevo a que la peinen a que la organicen, vamos y compramos ropa, entonces hago que ese día sea muy muy lindo”, reafirmó en cuanto al compromiso que siente con su abuela.