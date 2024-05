Gustavo Petro dice que no intimida a los que piensan diferente: “Quiénes llevaron ataúdes pidiendo la muerte del presidente son otros”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro recuerda los ataúdes que sacaron durante la marcha del 21 de abril - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

Gustavo Petro, el presidente de la República, por medio de su cuenta de X hizo una publicación en la que contestaba, a una columna de opinión escrita por Luis Carvajal Basto y publicada en El Espectador. En dicho texto se hace mención del trato del primer mandatario colombiano a los opositores o a los que piensan diferente a él. “El presidente no puede seguir intimidando a quienes no piensan como él con la ya no tan velada amenaza de instaurar una dictadura”, dijo Carvajal.

En dicha columna Carvajal también comentó que el presidente: " Debe comprender que una mayoría no comulga con la lucha de clases; prefiere la armonía a la confrontación y nuestro sistema democrático, con defectos, a la indignidad del autoritarismo. Le resultan inaceptables amenazas como “instaurar en Colombia el poder constituyente de una vez”, permanentemente esgrimidas por quien, paradójicamente, es responsable de promover la convivencia. Si no logra armonizar con esa Colombia divergente, el país puede caer al abismo de una confrontación sin precedentes como consecuencia de sus desatinos”.

Por lo cual el jefe de Estado recordó una de las escenas más curiosas que dejaron las marchas del 21 de abril organizadas por la oposición, y es que, en un vídeo se puede ver cómo pisan la cara del presidente Petro y sacan un ataúd a las calles. Además, aseguró que su Gobierno no intimida a la oposición.

Las palabras exactas del jefe de Estado en su publicación fueron: “Creo que quienes llevaron ataúdes pidiendo amenazantemente la muerte del presidente son otros. No intimidamos cuando a las marchas de la oposición no se les arroja un milímetro de gas y llegan todos y todas sanos a sus casas”.

Gustavo Petro dice que no intimida a la oposición porque no se les arrojó gas - crédito @petrogustavo

Y agregó en el cierre de su publicación que “no se puede tener miedo”, ya que cuando “se es un demócrata”, hay que aceptar que el pueblo se organice y se exprese de diferentes maneras.

A la publicación del presidente Petro, respondió el concejal bogotano Humberto Amín, quien tiene como nombre de usuario Papo Amín. En su réplica, le dijo al jefe de Estado que: “Varias cosas Pte @petrogustavo: 1. En los lugares dónde se vieron ataudes, eran una representación de la muerte que su nefasta reforma a la salud generará. 2. Hay una ENORME diferencia entre las marchas convocadas por su gobierno y las otras (sin daños, sin vandalismo)”.

Papo Amín responde a la publicación del presidente Petro en su cuenta de X - crédito @papoaminCD

En cuanto al episodio al que el primer mandatario hizo mención, lunes 22 de abril, tras una jornada de amplias movilizaciones contra su administración, el presidente Gustavo Petro abordó nuevamente el tema de posibles actos violentos dirigidos hacia él, incluyendo amenazas contra su vida. Esto ocurre aun cuando los organizadores de las protestas han rechazado estas acusaciones.

A través de dos publicaciones en su cuenta de X, el presidente compartió su preocupación sobre acciones que, según él, pretenden ser amenazas contra su seguridad. En una de estas publicaciones, mostró un video donde un grupo de manifestantes lleva un ataúd, simbolizando lo que sería su funeral. Esto se suma a una denuncia similar que hizo el domingo 21 de abril, la cual fue prontamente refutada.

El presidente señaló en aquella oportunidad, al compartir otro video, que hay un llamado a su asesinato, comentando cómo se ha vuelto común celebrar la violencia contra quienes tienen opiniones distintas. En el video compartido, se muestra a un individuo de avanzada edad junto a otros manifestantes transportando un ataúd. Llama la atención la camiseta que viste el individuo, la cual muestra el rostro del fallecido guerrillero argentino Ernesto Ché Guevara, marcado con una cruz.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro denunció que buscarían matarlo, pese a que ha sido desmentido por los promotores de la marcha - crédito @petrogustavo/X

En otro de los vídeos que publicó en esa ocasión, se observó a un conjunto de individuos pisoteando una pancarta con su rostro, la cual fue colocada en el suelo de la Plaza de Bolívar, participando en este acto simbólico. En el material audiovisual, se oye a uno de los manifestantes, que portaba un megáfono, pronunciar palabras que sugieren un ataque hacia su persona, expresando: “Matemos a ese hijueputa”.