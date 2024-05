Militar recibió “a plomo” a delincuentes que intentaron robar su camioneta en Bogotá y todo quedó en video

Ante el intento de hurto, el militar respondió con todo lo que encontró a su alcance - crédito @colombiaoscura / Instagram

Lo que inició como un intento de robo, terminó como un encuentro cercano con la muerte para los integrantes de una de las bandas dedicadas al hurto de vehículos en la capital colombiana, el miércoles 1 de mayo, en la noche.

Esto, luego de que al menos tres delincuentes se presentaran en el barrio La Estrada de la localidad de Engativá e intentaran abordar a un local que se encontraba parqueando su camioneta marca Mazda.

Tras responder, el militar salió bien librado del cruce al fuego - crédito @colombiaoscura / Instagram

En las cámaras de seguridad instaladas en el sector quedó registrado el momento en el que el uniformado salía de su vivienda tras abrir el portón y, entonces, el vehículo con los tres delincuentes se parqueaba a unos cuantos metros para dejar salir a al menos uno de sus integrantes.

Este intentó amenazar al uniformado que se encontraba de civil y fue entonces que el militar respondió accionando su arma de fuego; lo que desencadenó un cruce al fuego hasta el momento en el que el ladrón abordó el vehículo y se dio a la fuga junto a sus cómplices.

Delincuentes también estarían fingiendo caerse a mitad de la vía para obligar a sus víctimas a detenerse

En la localidad de Suba, norte de Bogotá, se registró un incidente que podría indicar la emergencia de una nueva modalidad delictiva. Durante la última semana de septiembre del 2023, un conductor de vehículo particular captó en video un suceso inusual en la avenida Ciudad de Cali con calle 132.

Cerca de las 11:30 de la noche, un hombre aparentó tropezarse en medio de la vía en un aparente intento de robo. El conductor implicado, Andrés Muñoz, supo evitar caer en la trampa y notó cómo el individuo señalaba a otros dos sujetos, que se encontraban ocultos hasta ese momento.

La víctima, por suerte, logró escapar en su vehículo - crédito @elipe2016

Aunque el teniente coronel Sergio Bayona, comandante de la Policía de Suba, indicó en entrevista para Citytv que “Hasta el momento no hemos tenido ninguna denuncia en la localidad de Suba y, obviamente, en la Metropolitana de Bogotá”, este suceso pone de relieve los desafíos constantes a los que se enfrentan las autoridades para combatir y anticiparse a las tácticas de las bandas delictivas. Bayona procuró tranquilizar a la población asegurando que no se han recibido quejas o llamados de la comunidad respecto a esta nueva modalidad de hurto.

Por otro lado, Andrés Muñoz ya había experimentado un incidente similar anteriormente, lo cual le permitió actuar con mayor precaución esta vez. “Ya me había pasado en veces anteriores, sobre la sexta con treinta, donde me abordaron, me hicieron parar y me robaron los espejos”, compartió Muñoz, que gracias a su experiencia previa, pudo evitar ser víctima una vez más. “Entonces, digamos que ya con esa experiencia uno tiene algo más de malicia”, agregó, destacando la importancia de estar alerta y la diferencia que puede hacer la experiencia personal en situaciones de peligro.

La policía, sin embargo, dijo no tener reportes de hurto bajo esta modalidad - crédito diseño propio

Desde la localidad 11, las autoridades han emitido recomendaciones para los conductores que puedan encontrarse en circunstancias similares a las de Muñoz. Sugieren “verificar nuestro entorno, iniciar la llamada a la línea de emergencias 123 y esperar a que uno de nuestros cuadrantes llegue a auxiliar a la persona”, en un intento de proporcionar herramientas a los ciudadanos para protegerse y, potencialmente, facilitar la captura de los delincuentes.

Este suceso resalta la necesidad de una vigilancia continua y de una colaboración estrecha entre la comunidad y las fuerzas del orden para mitigar el impacto del crimen en la sociedad. A pesar de la falta de denuncias formales, el testimonio de Andrés Muñoz subraya la realidad de estas tácticas criminales en Bogotá y la importancia de mantenerse vigilantes ante cualquier situación inusual en las carreteras.