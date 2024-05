Petro se agarró otra vez con Katherine Miranda, quien fuera su jefe de debate: “Eres tú quien anda en las andanzas de mirarse el ombligo”

Katherine Miranda se adhirió a la campaña presidencial de Petro en la segunda vuelta, pero hoy es una de las principales críticas de su gobierno - crédito Katherine Miranda

Las marchas del 21 de abril en contra del Gobierno nacional y las del primero de mayo tienen agarrados al presidente Gustavo Petro y a la representante Katherine Miranda.

Miranda, de la Alianza Verde, y quien fuera la jefe de debate de Petro durante su campaña presidencial, se ha vuelto una de sus principales críticas. Por eso, lo cuestionó por ignorar a las multitudinarias marchas de la oposición durante su discurso del Día del Trabajo en la Plaza de Bolívar.

“Sigan mirándose el ombligo e ignoren los problemas del país”, escribió la congresista en su red social.

El jefe de Estado no se quedó callado y le respondió afirmando que es ella la que se mira el ombligo: “Creo que eres tu quien anda en las andanzas de mirarse el ombligo, Katherine”, expresó.

“Marchar al lado de atúdes y de quienes quieren la muerte del prójimo nunca será progresismo; progresista es el que canta y baila y lucha al lado de la vida”, agregó.

Y la discusión no paró ahí, pues la congresista le explicó al presidente que ella no salió a marchar con la oposición, y que lo que hace es “generar consensos en el Congreso de manera responsable”.

“Presidente se equivoca, yo no salí a marchar el 21. Yo estoy intentando generar consensos en el Congreso de manera responsable”, trinó la representante a la Cámara por la Alianza Verde.

Miranda se sumó a la campaña de Petro el 19 de abril de 2022, según dijo en su momento porque “las circunstancias que hoy enredan todas las campañas políticas, las mentiras y las traiciones me obligan a tomar una posición clara en estas elecciones”.

“Mi nombre es Katherine Miranda y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente”, señaló la representante en un video que compartió en sus redes sociales para anunciar que se sumaba a la campaña del candidato del Pacto Histórico.

Pero su relación con el Ejecutivo empezó a romperse con la reforma política, que pretendía implementar “listas únicas, cerradas, bloqueadas y con alternancia entre hombre y mujer” en las elecciones legislativas. Dicha iniciativa era fuertemente criticada porque favorecería a los cacicazgos políticos al eliminar el “voto preferente”, en el que el elector puede escoger a su candidato individualmente.

El proyecto de ley se hundió porque, a pesar de que contaba con el apoyo de los partidos tradicionales, como la U y el Liberal, se le opusieron el Centro Democrático, Cambio Radical y la Alianza Verde.

Ese episodio marcó el inicio del divorcio entre el Gobierno y no solo la representante Katherine Miranda, sino toda la Alianza Verde, que a pesar de ser partido de Gobierno, no lo apoya en todas sus iniciativas. Por ejemplo, ella fue una de las congresistas que se salió del recinto de la Cámara en medio del debate de la reforma a la salud alegando que no existían garantías.

Además, ha sido una fuerte crítica de la política de paz total del Gobierno: “A las disidencias jamás se les debió reconocer nuevamente estatus político. Respetar el acuerdo de paz de La Habana era entender que ellos traicionaron el acuerdo y, por lo tanto, debían ser sometidos a la Justicia ordinaria. Jamás debió existir un cese al fuego en su contra (sic). Hoy están fortalecidas y aumentando sus frentes de acción. ¿Cuántas veces pueden firmar acuerdos, no cumplirlos y adquirir beneficios?”, cuestionó.

En una entrevista con la emisora W Radio, la representante afirmó que en el momento en el que decidió sumarse a la campaña de Petro, le puso algunas condiciones. “Le dije que no sería un cheque en blanco y que el control político que había hecho (en anteriores gobiernos) lo mantendría. Creo que el hecho de que Petro llegara a la Presidencia puso sobre la mesa temas que nunca habían estado en la opinión pública”, expresó la legisladora.