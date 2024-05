Luis Fernando Velasco interpuso denuncia en la Fiscalía por los señalamientos en su contra en el escándalo de los carrotanques de La Guajira

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a la salida del búnker de la Fiscalía - crédito Ministerio del Interior

En la mañana del jueves 2 de mayo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue hasta el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, para interponer una denuncia por injuria y calumnia en contra del tuitero Silvio Ramírez, que en sus redes sociales vinculó al funcionario con el escándalo de los carrotanques de La Guajira.

“Olmedo López: Compré los camiones a 270 mlls y por orden de Min interior Luis Fernando Velazco se facturó cada uno en 1.300 mills. La plata de la sed de la Guajira en los bolsillos de la sed de la corrupción. Urge investigación y condena para devolución de los dineros y cárcel”, publicó el tuitero en su red social el pasado 24 de abril, aunque posteriormente borró la publicación.

La acción judicial se fundamenta en que el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), Olmedo López, nunca hizo tales afirmaciones, por lo cual el ministro le solicitó al usuario una retractación o rectificación de sus declaraciones. Como no obtuvo respuesta, procedió a interponer la denuncia.

“Le solicito retractarse en forma inmediata, por el mismo medio y con la misma publicidad y espacio por los que ha difundido las mismas, o en su defecto me informe en forma clara y expresa cuál es su fuente cierta y verificable de la que usted se ha valido para replicar en un medio masivo de comunicación que el dr. Olmedo López en realidad ha realizado semejante afirmación recogida y replicada en su post, pues con la misma y por su falsedad me constituiré como víctima de su conducta, sr. Ramírez, en el entendido adicional de que mientras no exista su retractación se me continúa causando un perjuicio notorio y evidente”, escribió el jefe de Cartera en una publicación.

A la salida de su diligencia judicial, el ministro se refirió al principio de oportunidad que está buscando el exsubdirector de Desastres de la Ungrd, Sneyder Pinilla, que lo mencionó en su matriz de colaboración como implicado en el escándalo de los carrotanques de La Guajira, que significaron para el Estado colombiano un desfalco de 46.800 millones de pesos.

Según dijo, nunca llegó a conocerlo, pues apenas fue llevado por Olmedo López, cuando este lo reemplazo luego de que estuviera liderando la entidad por un mes. “Yo le pido a Sneyder Pinilla que le cuente a Colombia toda la verdad, que no se guarde nada”, declaró el minsitro Velasco, y agregó que el país merece conocer la verdad sobre las presuntas irregularidades al interior de la Ungrd.

Así mismo, le pidió a la Fiscalía que revise las gestiones pasadas en la entidad. ierno Petro pidió que también se revise las actuaciones en administraciones pasadas: “Me gustaría que la Fiscalía expulgue hacia atrás en la UNGRD”. Añadió que “lo dije en su momento, me parece que hay que vigilar lo que fue el manejo de la emergencia en Providencia y revisar lo de Mocoa, allí hay muchas cosas que se tienen que explicar”.

Por otra parte, se fue lanza en ristre contra Olmedo López, quien también está siendo procesado por el escándalo de los carrotanques, pero que no está negociando un principio de oportunidad, a diferencia de Pinilla.

“Es el típico caso del raterito que lo cogen con las manos en la masa y trata de generar una confusión para que la gente intente ver hacia otro lado. No ha habido señalamientos porque, si hay señalamientos, yo reaccionaré jurídicamente. Todo son rumores”, dijo sobre el exdirector de la Ungrd.

Así mismo, aseguró que él no tiene nada que ver con el escándalo: “No firmé un solo contrato o convenio. Atendí la emergencia del Nevado del Ruiz con un convenio que tenía con las fuerzas militares”.