Red Bull llega al ciclismo: patrocinará a dos pedalistas colombianos en el Tour de Francia

Foto de referencia de los deportistas corriendo el Tour de Francia 2023 - crédito Stephane Mahe/Reuters

El mundo deportivo se prepara para uno de los eventos más esperados del año, el Tour de Francia 2024 y para esta edición la compañía de energizantes Red Bull anunció que patrocinará al equipo de ciclistas Bora-Hansgrohe, en el que figura el esloveno Primož Roglič y los colombianos Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita.

La empresa austriaca se ha convertido en accionista mayoritaria del equipo alemán, luego de adquirir el 51% de la estructura comercial, que se concretó gracias al aval de las autoridades de libre competencia de Austria, quienes no encontraron violaciones jurídicas.

“Desde que el pasado mes de enero se notificó que las autoridades de libre competencia de Austria habían dado el visto bueno a la adquisición por parte de Red Bull del 51% del equipo ciclista alemán Bora-hansgrohe mucho se había especulado sobre cuándo se iba a confirmar esta asociación y sobre el alcance de la misma y su afectación en el pelotón”, publicó el medio austriaco Kronen Zeitung.

El nombre oficial del nuevo equipo será RedBull Bora Hansgrohe, y se espera que este pelee con Ineos, Team Visma, y otras escuadras en las competencias más importantes del universo del ciclismo.

Se espera que el lanzamiento oficial del equipo se realice durante el Tour de Francia, el cual se desarrollará desde el sábado 29 de junio en Florencia, Italia, y culminará el domingo 21 de julio en el tradicional paseo por los emblemáticos lugares de la capital francesa, que este año albergará los Juegos Olímpicos.

El diario austriaco publicó en la mañana del viernes 26 de abril el que parecería ser el nuevo maillot que usarán los pedalistas para la competencia en territorio francés.

Así se verían los uniformes de los colombianos Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita con el Bora-Hansgrohe - crédito X

Se espera que la nueva vestimenta de los deportistas sea de color azul oscuro, con el nombre y el logo de la marca en la parte frontal y dorsal, destacándose en la parte central, y alrededor los demás patrocinadores del equipo. Red Bull ya se había interesado por el mundo del ciclismo, patrocinando el casco de Wout van Aert.

Egan Bernal le puso la lupa al Tour de Francia 2024

Dos años y tres meses después de un grave accidente que casi lo deja parapléjico, Egan Bernal se encuentra en un proceso de recuperación sorprendente, volviendo a competir al más alto nivel del ciclismo mundial.

El deportista colombiano ha demostrado una notable mejoría, alcanzando recientemente el mejor puesto entre los colombianos en la Lieja-Bastoña-Lieja y logrando un podio en la Vuelta a Cataluña. El zipaquireño se prepara ahora para enfrentar el Tour de Romandía y posteriormente el Critérium du Dauphiné, con el objetivo de participar en el Tour de Francia.

En una entrevista, Egan Bernal manifestó su optimismo sobre su estado físico y rendimiento, destacando que se encuentra mejor que antes de su accidente, a pesar del avance general en el nivel de la competencia. El deportista de Ineos afirmó haber recuperado buenas sensaciones y valores durante su entrenamiento en las últimas semanas, lo que le ha permitido mirar hacia adelante con la esperanza de competir nuevamente entre los mejores del mundo.

Egan Bernal espera repetir su triunfo en uno de los eventos más importantes del mundo deportivo: el Tour de Francia - crédito @Eganbernal - Twitter

Su desempeño en etapas recientes sería crucial para su preparación hacia la alta competencia, específicamente en su aspiración a volver a ganar el Tour de Francia, título que obtuvo en 2019.

“Creo que, cuando miro mis valores y cifras ahora, ya estoy mejor en este momento que antes de mi caída (...) No lo sé. Nadie lo sabe. Me despierto a cada momento con el objetivo de convertirme en el mejor. No sé si eso volverá a ser posible, pero mi motivación es entrenar cada mañana. A menudo pienso en volver a ganar el Tour de Francia o en convertirme en el número uno del mundo. Mi objetivo personal es lograrlo nuevamente”, comentó Bernal.