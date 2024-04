Chris Carpentier, ex jurado de ‘Masterchef Celebrity’, reveló tratamiento médico al que se somete y dice que está “durmiendo mejor”

Chris Carpentier se refirió a su salida de 'MasterChef Celebrity', enfocándose en su salud - crédito Instagram

MasterChef Celebrity volverá a entregar una temporada más en Colombia durante el segundo semestre del 2024. Con 22 participantes confirmados, el Canal RCN presentó los primeros detalles de la edición que está por venir. No obstante, uno de los principales cambios con respecto a lo que hubo en 2023 estará en su panel de jueces.

Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina serán los encargados de impartir justicia en esta ocasión. Esta última, mexicana de nacimiento y reconocida en toda Latinoamérica, debutará en el programa, reemplazando al chileno Chris Carpentier, quien anunció a finales de año pasado su ausencia.

Al comienzo, algunos televidentes pensaban que las motivaciones del cocinero chile para abandonar el programa tenía que ver con diferencias con sus compañeros o con la empresa. Sin embargo, esas versiones iniciales fueron desmentidas rápidamente por el propio experto en culinaria.

“Llevo once años haciendo Masterchef, cinco en Colombia, y estoy haciendo un nuevo proyecto (...) Yo no tengo ningún problema con Masterchef. Estoy recuperando la casa de Quinta Camacho y estoy haciendo una escuela que va a tener escuela de cocina, escuela de líquidos (…) Estoy haciendo un proyecto y eso es lo que me deja fuera de seguir haciendo Masterchef. Era una universidad”, contó en el podcast Mesa de trabajo.

Asimismo, se conoció a finales de marzo de 2024 que tenía algunas complicaciones de salud. Por fortuna, no era nada grave, pero sí debía someterse a tratamientos.

De acuerdo con lo que contó en sus perfiles oficiales, sufre de bruxismo, por lo que se sometió a un tipo de ortodoncia que controla los padecimientos causados por ese mal. “Alineador 16 de 20, ya tengo perfectos mis dientes, estoy durmiendo mejor, bruxando menos, así que se los recomiendo”, indicó.

Por otro lado, dijo que ha tenido otros temas físicos desde su salida de MasterChef.

“Vi en muchos lugares que no estar en Masterchef generaba mucha tristeza, me enfermé, me dio un tema de la columna que fue muy difícil de manejar, mi columna no me daba para caminar al atril. Lo que la cabeza no dice, el cuerpo lo grita”, añadió.

Acerca del bruxismo, que le aquejó por tanto tiempo a Chris Carpentier, Mayo Clinic dice que “es un trastorno en el que rechinas, crujes o aprietas los dientes. Si tienes bruxismo, es posible que, de manera inconsciente, aprietes los dientes cuando estás despierto (bruxismo diurno) o que los aprietes o rechines mientras duermes (bruxismo nocturno)”.

Así será ‘MasterChef Celebrity 2024′

Masterchef Celebrity en Colombia es una versión del famoso concurso de cocina que reúne a diversas celebridades del país para competir en el arte culinario. Este formato, adaptado a la cultura y gustos locales, ha logrado captar la atención del público colombiano, convirtiéndose en uno de los programas más vistos.

Los participantes, que incluyen actores, músicos, presentadores, entre otros, se enfrentan a una serie de retos de cocina bajo la supervisión de un panel de jueces expertos en gastronomía. Estos desafíos van desde la preparación de platos típicos colombianos hasta la creación de recetas innovadoras.

El objetivo es demostrar no solo habilidad y creatividad en la cocina, sino también la capacidad de trabajar bajo presión. A través de las temporadas, Masterchef Celebrity ha destacado por su capacidad de entretener y educar, mostrando la riqueza de la cocina colombiana y promoviendo el talento culinario del país.

Víctor Mallarino, Martina la peligrosa, Caterine Ibargüen, Franko Bonilla, Gabriel Murillo, Cony Camelo, Ilenia Antonini, Vicky Berrío, Carolina Cuervo, Roberto Cano, Dominica Duque, Marcela Gallego, Nina Caicedo, Paola Rey, Andrés Felipe Toro González, Ricardo Henao, Brian Moreno, Juan Pablo Llano, Alejandro Estrada, Jacques Toukhmanian, María Fernanda Yepes y Camilo Sáenz, serán los participantes de la próxima entrega del reality de RCN.