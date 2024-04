Asesora de la Alcaldía de Ciudad Bolívar habría amenazado a contratistas por dejarla “plantada” y no irse de rumba con ella: “Ustedes son una porquería”

La asesora sería la mano derecha de la alcaldesa Tatiana Piñeros - crédito cortesía Daniel Ramos Alcaldía Ciudad Bolívar

Un escándalo se ha desatado en la alcaldía local de Ciudad Bolívar, en Bogotá, luego de conocerse un audio en el cual María del Rosario Valderruten, asesora de la alcaldesa Tatiana Piñeros, habría lanzado una serie de amenazas e insultos hacia empleadas y contratistas de esta entidad.

El material de audio fue revelado por el concejal Daniel Briceño en la mañana de este jueves 25 de abril en medio de una sesión ordinaria. El militante del Centro Democrático afirmó que en la grabación se escucha a Valderruten acosar a las trabajadoras por no acompañarla a fiestas y amenaza con terminar sus contratos.

“Esta es María del Rosario Valderruten, mano derecha de Tatiana Piñeros, alcaldesa Local de Ciudad Bolívar, así acosa a funcionarios y contratistas de la alcaldía local. Los amenaza con dejarlos sin contrato por no ir de fiesta con ella. Esto es vergonzoso Carlos Fernando Galán”, indicó el concejal en su cuenta de X.

En el audio, la asesora María del Rosario Vaderruten usa palabras de alto calibre para referirse a las contratistas de la alcaldía de Ciudad Bolívar - crédito Daniel Briceño/X

Y es que en el audio se escucharía, aparentemente, a la asesora de la alcaldesa lanzar palabras soeces contra dos funcionarias identificadas como Martha y Gina, a quienes ataca directamente por no abandonar sus compromisos personales para asistir al evento convocado por Valderruten.

“Ustedes no son leales, son una porquería”, se escucha entre las acusaciones proferidas por Valderruten. Más adelante, la mujer continúa con sus intimidaciones, al parecer, mientras se encontraba en una fiesta y bajo los efectos del alcohol. “Yo rechacé una invitación de mi pareja por estar con ustedes, y ustedes salieron corriendo porque tenían otros compromisos”, expresa la asesora, dando a entender que su enojo proviene de un sentido de sacrificio personal no correspondido.

En un punto, la mano derecha de la alcaldesa local mostró su disposición a afectar la continuidad laboral de las mencionadas, diciendo: “Que el contrato de ustedes no sea prorrogado para nada. Gina y Marta no tienen compromiso con nadie, ustedes son una porquería. Y en lo posible voy a hacer que su contrato no se los prorrogue. Si se los prorrogue, no me importa. Se los prorrogue, pero conmigo no cuenten nunca más. No quiero saber nada de ustedes. Tengo mis tragos en la cabeza, pero sé lo que estoy diciendo”.

Contratistas de la alcaldía de Ciudad Bolívar enviaron la queja al alcalde Carlos Fernando Galán - crédito Daniel Briceño/X

El concejal también expuso que contra Valderruten ya existen quejas previas que la acusarían de presionar indebidamente a los colaboradores de la alcaldía local, además de denuncias que la señalan de usar los instrumentos de la administración para fines personales. Sin embargo, las quejas habrían pasado desapercibidas por la mandataria local, según mostró una contestación a una de denuncias.

“Lamentablemente Tatiana Piñeros quien hoy sigue dirigiendo la alcaldía de Ciudad Bolívar con Galán hizo caso omiso a muchas denuncias y terminó mirando para otro lado tal y como se demuestra en este documento”, criticó el concejal.

La alcaldesa Tatiana Piñeros habría hecho caso omiso a las denuncias por abusos laborales de su asesora jurídica - crédito Daniel Briceño/X

En otro documento revelado, los contratistas de la alcaldía local expusieron que la asesora jurídica también estaría extralimitándose en sus funciones, al impedir que se les pague los honorarios y burlándose de las necesidades de los trabajadores.

“Esta señora ha retenido en varias ocasiones cuentas de cobro sin ningún argumento válido, solo porque no acceden a sus caprichos personales y se burla públicamente de estos hechos de los contratistas que tiene o tenía a su cargo, contando que es una persona pensionada que ya no necesita de este tipo de contratos”.

Daniel Briceño también exigió al alcalde mayor de Bogotá tomar cartas en el asunto, ante la falta de respuestas por parte de la mandataria local, quien ha permanecido desde la administración de Claudia López. “Le exigí hoy al gobierno Distrital sacar inmediatamente a esta persona de la Administración Distrital y tomar el control sobre las alcaldías locales que en su gran mayoría siguen dominadas por Claudia López y su gente”.

De momento, no existe un pronunciamiento por parte de las administraciones local y Distrital, a quienes se les ha pedido públicamente que aparten a Vaderruten de su cargo mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.