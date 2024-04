Niño que le hizo ‘el feo’ a Gustavo Petro en la inauguración de su colegio se hizo viral: “Me representa”

El pequeño mostró poca emoción por la visita del primer mandatario - crédito @AuroraVergaraF1 / X

Ni el presidente, ni el alcalde, ni la ministra de Educación. El protagonista en redes sociales de la inauguración del colegio distrital Agudelo Restrepo en la localidad de Ciudad Bolívar fue un niño de aproximadamente 13 años, quien se mostró indiferente ante la llegada del primer mandatario, Gustavo Petro.

“Así avanza el cambio en la educación. Hoy, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y en compañía del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, inauguramos la Institución Educativa Distrital Agudelo Restrepo en la localidad de Ciudad Bolívar, con una inversión superior a los $32.800 millones”, preció la ministra Aurora Vergara-Figueroa a través de su cuenta en la red social X tras el evento llevado a cabo la mañana del martes 23 de abril.

Este proyecto le habría costado cerca de 32 mil millones de pesos al estado - crédito @wallstreetwolverine / Instagram

En la pieza audiovisual, de poco menos de 30 segundos, se ve al menor de lentes y buso azul mirando hacia el frente, mientras Petro avanza hacia la tarima, entre aplausos y los saludos de sus compañeros.

Sin embargo, a diferencia de ellos, el joven ni se inmuta y mantiene la mirada baja, incluso cuando el presidente le pone la mano en la espalda de manera afectuosa; lo que no pasó desapercibido en las redes sociales:

“El niño acababa de ver los índices de asesinato en el país”, “Un joven patriota que sabe muy bien que este Gobierno quiere destruir a Colombia”, “Ese muchacho sí está bien educado”, “Tranquilo pequeño, todo el país te entiende”, “Una imagen vale más que mil palabras”, “Ese niño tiene carácter”, “¿Y qué si es un niño tímido que no disfruta el contacto físico?”, “El presidente no tiene que ser del agrado de todos. El menor está en todo su derecho”, “Cuando no puedes ser libre de pensamiento y tus papás te han adoctrinado”, “Me representa”.

A diferencia de sus compañeros, no se dejó llevar por la emoción - crédito @AuroraVergaraF1 / X

Institución Educativa Distrital Agudelo Restrepo es un orgullo para el Gobierno

Según explico a través de X la ministra Vergara-Figueroa, “esta entrega se enmarca en el ‘Plan Nacional de Espacios Educativos’ del Gobierno del cambio, que busca aportar a la transformación de los territorios a través de una infraestructura educativa digna, segura y protectora para el desarrollo de nuestra niñez y juventud”.

Y es que, incluso cuando no están en sus horarios de clase o atendiendo las actividades escolares, “estos espacios, se convierten también en centros de la vida comunitaria y permiten que los niños, niñas y jóvenes de comunidades vulnerables reciban una educación de calidad, que incluye formación integral en habilidades académicas y socioemocionales”.

Vista aérea del colegio - crédito @AuroraVergaraF1 / X

“Los niños no votan”: la explicación de Petro ante la falta de preescolares distritales

En un evento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizado a finales del 2023, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordó la problemática en torno al acceso limitado a la educación preescolar en el sistema educativo público del país.

Durante su participación en la ‘Estrategia Colombia Programa’, Petro argumentó que la falta de inversión en este nivel educativo responde a una falta de interés político por mejorar las condiciones de aprendizaje desde la primera infancia, destacando un contraste significativo con la educación preescolar privada, accesible principalmente a las familias de clases medias y altas.

“Los niños no votan. Cuando van a verse los resultados es a 10 años, a 20 años, entonces al político no le interesa. Le interesa el dinero para otras cosas, por ejemplo, matarnos entre nosotros. Entonces, cuánto aplauso por los fusiles, cuánto aplauso por los aviones, cuánto aplauso por las bombas”, comentó.

Según el mandatario, la ausencia de formación preescolar en el sector público afecta el desempeño académico futuro de los estudiantes, limitando su capacidad para asimilar conocimientos en etapas educativas posteriores.

Además, señaló que este vacío se debe a la carencia de voluntad política para financiar la educación preescolar, a pesar de la disponibilidad de recursos. En su discurso, el presidente criticó a los políticos por priorizar inversiones de corto plazo que no benefician directamente el desarrollo educativo de los niños, quienes no tienen derecho al voto y cuyos beneficios en la educación se verían a largo plazo.

Y antes de dar por finalizada su intervención, se refirió a las brechas educativas entre zonas rurales y urbanas, utilizando como ejemplo los resultados de Colombia en las pruebas PISA 2022, donde se evidenció un rendimiento generalmente bajo, a excepción de Bogotá, que presentó los mejores puntajes del país y se acercó al promedio de la OCDE en comprensión lectora, sugiriendo que con una mayor inversión y atención en la educación, especialmente en la capital, se podrían alcanzar estándares internacionales.