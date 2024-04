Video: así fue el agarrón entre dos mujeres en un bus de Barranquilla por defender a Álvaro Uribe y Gustavo Petro

Petrista y uribista se agarraron en un bus de Barranquilla - crédito Colombiaoscura / X

Colombia vive una compleja polarización que se ha venido arraigando en la cotidianidad de los ciudadanos. Frecuentemente, se discuten las diferentes posturas políticas, llegando al extremo de un enfrentamiento.

Estas situaciones se suelen evidenciar durante manifestaciones sociales, ya sea a favor o en contra del Gobierno, en las que algunos medios de comunicación se llevan la peor parte al no dejarlos realizar su trabajo de informar.

Sin embargo, no todo es agresividad, insultos y golpes, pues hay otro sector de la población que debate sus ideas sin cruzar la línea del irrespeto. Precisamente ese fue uno de los ‘agarrones’ entre dos mujeres que se transportaban en el sistema de transporte público de Barranquilla.

Los hechos fueron conocidos por la cuenta de X , Colombia Oscura, en los que se observa, a través de un video, la discusión entre dos mujeres señaladas de ser defensoras del presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Pese a que no se logra escuchar los argumentos de la uribista, la mujer petrista respondió varios de los presuntos cuestionamientos que hacía su ‘contrincante’.

La mujer, con su marcado acento costeño, le reprocha a la otra que el expresidente Uribe tiene a “todos sus amigos presos”. “No joda, culo e’ salado”, expresó.

Dos mujeres tuvieron una fuerte discusión por los líderes políticos Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez - crédito Presidencia de la República / Colombiaoscura/X

“Todos los amigos de él están presos y el único bueno era él y lo están investigando, entonces le pagaron la saladera”, sostuvo la mujer, visiblemente alterada.

No contenta, la mujer tildó a la pasajera de “no leer”, pues indicó que el expresidente supuestamente ha tenido que ver con algunos hechos de violencia que ocurren en el país. “Entonces Uribe qué hizo, vamos otra vez a matar para sacar a Petro”, complementó la mujer.

La mujer petrista fue más lejos y aseguró que el presidente está después del mismísimo Jesucristo. “Porque Jesucristo dio la vida por nosotros, y sabes que dijo Petro en una entrevista: ‘yo nací con esto desde que nací, que me maten a mi familia, que me maten a mí, hasta aquí voy hasta el final”, puntualizó la mujer, quien además se declaró una “enamorada” del actual mandatario. Sus palabras causaron indignación entre quienes la escuchaban.

Por último, la mujer concluyó su extenso discurso recalcando que Petro “nació para ser líder revolucionario” y que no es guerrillero, como algunos afirman —cabe recordar el pasado delictivo de Petro cuando integró las filas del M-19, movimiento subversivo que protagonizó el holocausto al Palacio de Justicia—.

En efecto, el curioso video generó toda clase de reacciones en las cuestionan los argumentos de la mujer, mientras que otros reprochan la adoración que tienen algunas personas hacia políticos colombianos: “El mal de Latinoamérica, los políticos, adorar a los políticos como si fueran dioses, y usan a la gente como papel higiénico”, “Jajaja “el no es guerrillero” los argumentos de los fanáticos de Petro, son tan básicos. Sabiendo que el que está ahora en el poder hace más cosas mal y se victimiza “eke no me dejaron”, “jajajaja muy chistoso, pero tienen que tener una vida muy triste para ponerse a pelear con extraños en un bus por políticos (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Sindicato se une a las marchas contra el Gobierno Petro, el domingo 21 de abril

La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec) anunció una marcha nacional para el próximo 21 de abril contra las políticas del gobierno de Gustavo Petro, argumentando defensa de la industria petrolera, la salud, la educación y otros sectores.

Según Alejandro Ospina Angarita, presidente del sindicato, estas áreas están siendo afectadas por decisiones gubernamentales que incluyen, entre otros, la retención indebida de fondos, asfixia económica a la salud y al sector energético, y medidas que impactan la infraestructura del país. La Utipec aduce que estas acciones constituyen una amenaza contra la institucionalidad y la Constitución Política de Colombia.

La Utipec manifestó las preocupaciones que han llevado al sindicato a salir a las calles a defender la industria del petróleo, de la salud, la educación, entre otras - crédito @UTIPEC_/X

“Por eso, nos estamos dando cuenta que no solamente están destruyendo nuestra industria, que es un patrimonio de todos los colombianos y la fuente de empleo para miles de familias en Colombia; también están destruyendo el sector salud al asfixiarlos, y ahora hacen una toma hostil de las EPS”, expuso el presidente del sindicato petrolero.