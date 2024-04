Inti Asprilla hizo particular propuesta a Gustavo Petro para salvar la reforma pensional en el Congreso

El senador Inti Asprilla tiene claro que el Gobierno tiene mayorías en la Cámara de Representantes, donde sus reformas sociales pueden tener mejor suerte que en el Senado - crédito Mariano Vimos/Colprensa

La decisión del presidente del Senado, Iván Name, de levantar la sesión del miércoles 10 de abril en la cual se pretendía discutir el proyecto de reforma pensional propuesto por el Gobierno nacional, generó polémica en el Congreso.

Name aplazó el debate en señal de protesta tras unas declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que arremetió contra los senadores que archivaron la reforma a la salud.

Uno de los que se mostró inconforme con la decisión del presidente del Senado fue el senador de la Alianza Verde, Inti Asprilla, señalando que Name “ha dejado hundir la reforma pensional” y apuntó que, incluso, si esta llega a tener aprobación en la Cámara de Representantes, el jefe del Legislativo “saldrá con cualquier excusa u no agendarla la conciliación”.

Por lo anterior, el congresista le hizo una propuesta a Gustavo Petro: ”Presidente retírela y radique por Cámara de Representantes”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter). Asprilla calificó esta iniciativa como una “ruta realista” para lograr salvar la reforma pensional.

Si el proyecto de reforma pensional se radica en Cámara, dice el senador, “este semestre tendremos avanzados 3 debates: los de comisión y plenaria en Cámara de Representantes, y el de comisión en Senado. El 4to debate se haría el próximo semestre cuando Iván Name ya no sea el presidente del Senado, y no se pueda hundir por tiempos la reforma”.

En otra publicación, Asprilla señaló que el presidente del Senado pasará a la historia como el hombre que le negó el derecho fundamental de recibir una pensión a los adultos mayores en Colombia:

“El Senador Iván Name sabe que se ha logrado avanzar en un consenso que permitirá sacar adelante la reforma pensional con mayorías. Será decisión de él, si quiere pasar a la historia como un hombre a punto de pensionarse que le negó el derecho a millones de ancianos pobres”, escribió.

¿Qué fue lo que pasó en la sesión plenaria del 10 de abril?

El presidente del Senado, Iván Name, respondió a las críticas de Gustavo Petro en contra de los senadores que lograron archivar la reforma a la salud en la Comisión Séptima.

“En la comisión séptima de senado nos derrotó Keralty por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la constitución y la ley”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, tras conocerse el fallido trámite de su proyecto de reforma.

Y añadió: “Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”.

En su intervención en plenaria, Name sostuvo: “Este es el Senado de la República que pertenece al Congreso, al cual se refirió el presidente del país, lo que me obliga a responderle a su osadía”. Para el también senador de la Alianza Verde, fue “inadmisible” la afirmación de Petro y recalcó que “subiendo el tono” en contra de los congresistas y la institución, “solo contribuye al deterioro de las armónicas relaciones entre las ramas del poder público. “El Congreso seguirá ejerciendo su labor de legislar abierto al entendimiento y al consenso en beneficio y defensa de los colombianos”.

“Estas injuriosas y calumniosas declaraciones atentan contra la dignidad de todos los miembros de esta célula legislativa”, agregó Name, citando para el próximo lunes 15 de abril una nueva sesión con miras a retomar el debate de la reforma pensional.

Petro calificó como un acto de “sabotaje” la decisión de Name

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la decisión de Iván Name de aplazar el debate a la reforma pensional en el Senado

“Siempre la mayoría del senado puede apelar la decisión del presidente del senado si el presidente sabotea la reforma pensional; el sabotaje ocurre porque la mayoría del senado quiere hundir la reforma pensional; es decir que no quieren que reciban un bono pensional digno los ancianos y ancianas que trabajan en las calles y se mueren de tristeza por la indolencia de la sociedad”, escribió en su cuenta de X.

Agregó: “Prefieren que los dos grandes banqueros del país sean más ricos, no les importa los millones de viejos en las calles que podrían ser sus padres. Salen a las calles a defender banqueros que a defender a nuestros abuelos colectivos que trabajaron por la Patria y nuestras vidas”.