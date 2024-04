María José Pizarro le echó la culpa a Claudia López y al alcalde Galán por racionamiento de agua en Bogotá

La senadora María José Pizarro halló culpables por racionamiento de agua en Bogotá - crédito @SenadoGovCo/X

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro culpó a la exalcaldesa Claudia López y al alcalde Carlos Fernando Galán por no haber implementado medidas preventivas ante la sequía que ha llevado al racionamiento de agua en Bogotá.

En un contundente mensaje en su cuenta de la red social X, Pizarro preguntó a los ciudadanos si consideran normal que Bogotá, la única capital afectada por el fenómeno de El Niño, esté experimentando racionamiento de agua.

“¿Ustedes creen normal que Bogotá sea la única capital que tenga racionamiento de agua por fenómeno del niño?”, expresó la senadora, señalando la falta de preparación por parte de las administraciones de López y Galán frente a la sequía.

Así mismo, enfatizó que, mientras el sector eléctrico a nivel nacional se preparó para enfrentar la situación, las alcaldías no tomaron medidas preventivas adecuadas.

La senadora María José Pizarro arremetió contra Claudia López y alcalde Galán por racionamiento de agua en Bogotá - crédito @PizarroMariaJo/X

“El sector eléctrico se preparó a nivel nacional para afrontar la sequía, mientras las Alcaldías de Claudia y Galán no tomaron las medidas preventivas. O recordemos si hubo alguna campaña o alerta por la inminente reducción de agua en los embalses, ¿porque acueducto de Bogotá no alertó? O ¿si lo hizo y no se adoptaron medidas?”, añadió la congresista.

Pizarro también cuestionó si se realizaron campañas de alerta sobre la reducción de agua en los embalses y si el acueducto de Bogotá emitió alguna advertencia al respecto. Hasta el momento, ni López ni Galán han respondido a las críticas de la senadora.

Para la senadora María José Pizarro, la responsabilidad por el racionamiento de agua en Bogotá es de la anterior y la actual administración de la capital - crédito @claudialopez/X

Las reacciones en la red social no se hicieron esperar, con varios usuarios respaldando las palabras de Pizarro y criticando la falta de acción por parte de las autoridades locales. La ciudad de Bogotá, con más de 8 millones de habitantes, se verá obligada a implementar el racionamiento de agua por primera vez en 40 años debido a la reducción de los embalses.

El racionamiento, que comenzará el jueves 11 de abril, dividirá la ciudad en nueve zonas, rotando el corte del suministro del agua durante 24 horas. Aunque no se ha confirmado la fecha de levantamiento de las restricciones, esta medida afectará también a los municipios cercanos a la capital.

Racionamiento de agua en Bogotá: lista de barrios y municipios afectados con la medida del 11 al 19 de abril

Cómo será el racionamiento de agua en Bogotá desde el 11 de abril al 19 de abril - crédito Colprensa

El racionamiento de agua en Bogotá, anunciado por el alcalde Carlos Fernando Galán, entrará en vigencia este jueves 11 de abril, abarcando la capital y algunos municipios circundantes. La medida se toma debido al bajo nivel de los embalses y se llevará a cabo en nueve zonas, con cortes de servicio de 24 horas continuas.

El cronograma de racionamiento, elaborado por la Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), se distribuye de la siguiente manera:

Zona 1 - jueves 11 de abril: Incluye barrios de diez localidades, como Antonio Nariño, Barrios Unidos, Chapinero, entre otros.

Zona 2 - viernes 12 de abril: Engativá, Fontibón y ESP Aguas La Sabana (Zona Industrial Cota).

Zona 3 - sábado 13 de abril: Barrios Unidos, Suba y Usaquén.

Zona 4 - domingo 14 de abril: Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Puente Aranda y Tunjuelito.

Zona 5 - lunes 15 de abril: Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe y Tunjuelito.

Zona 6 - martes 16 de abril: Suba, Soacha y ESP EMAR.

Zona 7 - miércoles 17 de abril: Funza, Madrid, Mosquera, Fontibón y Kennedy.

Zona 8 - jueves 18 de abril: Antonio Nariño, Bosa, Chapinero, Kennedy, Los Mártires, entre otros.

Zona 9 - viernes 19 de abril: Usaquén, Suba y puntos de suministro en Chía, Cajicá, Sopó, entre otros.

Para más detalles sobre el racionamiento de agua en la ciudad, se puede acceder al siguiente enlace: Sitio oficial de la Alcaldía de Bogotá https://bogota.gov.co/mi-ciudad/habitat/racionamiento-de-agua-bogota-zonas-y-horarios-restriccion-abril-2024.