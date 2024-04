Coronel retirado denuncia envenenamiento de perros como acto de represalia en Cundinamarca, tras exponer la Comunidad del Anillo

La denuncia del coronel retirado se hizo por medio del Ojo de la Noche - crédito captura de pantalla Carcol Televisión

En un acto de denuncia, el coronel en retiro Reinaldo Alfonso Gómez Bernal expresó su preocupación ante el supuesto envenenamiento de sus perros en Nemocón, Cundinamarca.

Según sus declaraciones en El ojo de la noche de Noticias Caracol, este lamentable evento sería una represalia por haber expuesto casos de corrupción dentro de la Policía Nacional. Las acusaciones del coronel (r) han sido fundamentales en la destitución de importantes figuras de esta institución, incluido el general Rodolfo Palomino.

“Debido a mis denuncias fue que se logró la destitución del general Rodolfo Palomino y del grupo de asesores de la Policía Nacional por estar haciendo acciones ajenas al deber constitucional de la Policía Nacional “, mencionó Gómez en su entrevista con El Ojo de la Noche.

Exgeneral Rodolfo Palomino fue investigado por casos de prostitución masculina dentro de la organización

Gómez Bernal atribuye los ataques contra sus mascotas a las denuncias que ha realizado sobre prácticas corruptas dentro de la fuerza policial.

Estas acusaciones incluyen malas conductas y acciones que transgreden el deber constitucional asignado a la Policía Nacional. A pesar de las adversidades, el coronel retirado mantiene su compromiso con la justicia y la integridad, enfatizando la importancia de señalar los actos de corrupción.

“Llevo desde las siete de la mañana tocando puertas, y afortunadamente me lo encuentro a usted, que es una persona que ayuda a visibilizar las denuncias ciudadanas, y vemos acá que son, casi la una de la mañana, y no he logrado que haya una autoridad acá judicial que pueda hacer algo”, mencionó el coronel retirado en la madrugada del 10 de abril.

El coronel retirado fue hasta la URI de la Granja para interponer la denuncia

Durante su visita a la URI de La Granja, en Engativá, Bogotá, la madrugada del 9 de abril, Gómez Bernal buscó asistencia de las autoridades tras el fallecimiento de uno de sus perros, denominado Tony. Pero según él, los esfuerzos para obtener justicia fueron infructuosos, y asegura que refleja una desilusión general hacia el sistema de protección animal en Colombia. El coronel (r) critica la falta de medidas efectivas para el bienestar y la seguridad de las mascotas, abogando por una mayor regulación y cumplimiento de las leyes de protección animal.

“Aquí en Colombia, cuando se comete un delito frente a una criatura indefensa, como es una mascota, un animalito de nuestra familia, no tiene derecho y es mentira que aquí en Colombia se esté luchando por el bienestar de los animales”, afirma el coronel retirado Reinaldo Alfonso Gómez Bernal.

Este hecho resalta no solo la vulnerabilidad de los defensores de la justicia ante represalias por sus denuncias, sino también las deficiencias dentro del sistema de justicia colombiano en cuanto al trato y la protección de los animales. La historia del coronel en retiro Gómez Bernal simboliza una lucha constante por la integridad dentro de las instituciones del país y un llamado a la acción para garantizar un ambiente más seguro tanto para los ciudadanos como para sus compañeros animales.

En video quedó registrado cuando una mujer deja veneno para perros en Medellín

En Caldas, Antioquia, se ha reportado un preocupante caso de supuesto envenenamiento de áreas públicas destinadas a evitar el acercamiento de mascotas a una propiedad privada. Este incidente, captado y difundido por videos en plataformas dedicadas a la protección de los animales en Colombia, muestra a una mujer esparciendo sustancias tóxicas en el césped frente a su residencia, acción que ha desatado una oleada de críticas en redes sociales y llamados a la intervención de las autoridades bajo la acusación de maltrato animal.

Usuarios en redes sociales denuncian que el lugar que intervino forma parte del espacio público

Esta denuncia ha generado gran controversia debido a su aparente violación a la ley 1774 del 2006, que protege a los animales de sufrimientos y dolores innecesarios, clasificándolos como seres sensibles y no como objetos. Según se ha informado, la propietaria justificó su actuar argumentando su derecho a proteger su propiedad de la invasión de perros. Sin embargo, la comunidad ha respondido con indignación, proponiendo que las autoridades competentes tomen medidas basándose en el material audiovisual que serviría como evidencia del delito.