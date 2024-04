Los colombianos tienen una percepción negativa: más del 60% aseguró que el país va por mal camino, según encuesta de Guarumo

El 8,2% de la población encuestada piensa que la gestión del primer mandatario ha sido excelente - crédito Luisa González/Reuters

Una nueva encuesta de Guarumo y EcoAnalítica para la revista Semana, en la que se consultó a 1.300 personas de Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín y Bucaramanga, evidencia la aprobación y desaprobación del presidente Gustavo Petro tras más de año y medio de gobierno. De acuerdo con la medición, el 8,2% de la población encuestada piensa que la gestión del primer mandatario ha sido excelente. Además, el 29,9% de los colombianos considera que el desempeño de Petro ha sido bueno.

Sin embargo, la desaprobación de su trabajo como líder del país lleva la delantera. Pues, el 37,3% de los colombianos cree que su gestión ha sido mala, y el 24,6% piensa que ha sido pésima. Esto quiere decir que el 61,9% de los encuestados no está conforme con la manera como el presidente ha administrado Colombia, frente a un 38,1% que opina lo contrario.

Por su parte, los colombianos tienen un concepto más bien desfavorable de la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez. De acuerdo con la encuesta, el 62,2% de la población colombiana no tiene una buena imagen de la vicepresidenta. Apenas el 25,2% cree lo contrario y el 12,2% no contestó o no sabe cuál posición forjarse al respecto.

El 62,2% de la población colombiana no tiene una buena imagen de la vicepresidenta Francia Márquez - crédito @FranciaMarquezM/X

¿Cómo va Colombia?

Según el 66,6% de la población que participó en la encuesta, el país va por un mal camino, mientras que apenas el 26,1% considera que las cosas están bien. El panorama para 2024 parece no ser alentador, pues el 39,1% de los colombianos consideran que las cosas empeorarán para el año en curso en comparación con 2023; el 34,5% piensa que serán iguales; y el 22%, que la situación del país mejorará.

La propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente también fue puesta a consideración de las personas encuestadas; el 20,7% aseguró que está de acuerdo con la idea que lanzó el presidente Gustavo Petro, mientras que el 62,2% opina que no sería adecuado. El 17,1% de los colombianos no sabe si la iniciativa es conveniente o no respondió.

A pesar de las múltiples críticas hacia la propuesta por parte de varios sectores políticos, el primer mandatario se ha mantenido en la idea de que la convocatoria es necesaria. “El constituyente es el pueblo que se convoca a sí mismo a decidir sobre lo que no se ha podido resolver en décadas desde los poderes constituidos. Es por eso por lo que la constitución del 91, hecha por una constituyente, en su primer artículo, dice que la fuente de soberanía es el pueblo y por eso la estrofa del himno nacional, que cantamos todos los días, dice que es el pueblo el soberano”, precisó Gustavo Petro en X (antes Twitter).

El presidente Gustavo Petro respondió defendió su idea de una Asamblea Nacional Constituyente - crédito captura de pantalla.

La problemática que más preocupa actualmente a los colombianos es el acceso a la salud, con un 21,9% de las personas encuestadas que considera que es el tema de mayor relevancia en el país. Las EPS Sanitas y Nueva EPS fueron intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud por incumplimientos de los requisitos financieros de habilitación y por el incremento de quejas y reclamos por parte de los usuarios. Además, Compensar EPS solicitó a la entidad una liquidación voluntaria ante la grave situación económica del sistema de salud.

El acceso a la salud es el tema que más preocupa a los colombianos - crédito Karina Ausecha Penagos/Colprensa

La seguridad se posiciona como el segundo punto que más preocupa a los participantes de la medición, con un 21,8%; le sigue el costo de vida, con un 16,7%; la corrupción, con un 15,6%; la falta de empleo, con un 12,4%; la presencia de grupos armados, con un 6,2%; y la polarización, con un 1,4%.

Los colombianos también fueron consultados con respecto a la disputa que hay con respecto al metro de Bogotá: Gustavo Petro ha insistido en que una parte de este debería ser subterráneo, mientras que el alcalde Carlos Fernando Galán se ha mantenido en continuar con los planes que dejó la exalcaldesa Claudia López, que determinan que el metro debe ser elevado.

La mayoría de los encuestados está de acuerdo con Carlos Fernando Galán, que busca continuar con la idea de que el metro de Bogotá sea elevado - crédito Jesús Avilés/Infobae

El 61,5% de los colombianos está de acuerdo con la postura de Galán, mientras que el 27,2% apoya la idea del presidente de que sea subterráneo.

Con todo esto, el 72,5% de los encuestados indicaron que Colombia está lista para tener una mujer como presidente para 2026, mientras que el 21,1% piensa lo contrario y apenas el 6,4% no sabe o no respondió a la pregunta.