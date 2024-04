Mamá de Ornella Sierra entró a ‘La casa de los famosos’: dejó mensaje que sorprendió a los participantes

Ornella Sierra recibió a su mamá en 'La casa de los famosos' - crédito Canal RCN

La casa de los famosos Colombia continúa bridándole fuertes emociones tanto a los televidentes, como a los internautas y a los participantes. A través de Congelados los concursantes han podido recibir a seres queridos en una visita sorpresa, que les ha sacado lágrimas a algunos. Ornella Sierra era la única que faltaba, pero su mamá fue a verla.

“Orne, no te muevas, no te vayas a mover, ni a espabilar, ni nada, ¿cómo están mis niños? Mira, mi preciosa, estamos orgullosos de ti, tu papá está muy orgulloso de ti, te manda muchos besos; tu hermano, también, Leo vino conmigo y te dicen que no te preocupes por nada, que ellos están a cargo de todo. Te queremos mucho, te extrañamos”, comenzó diciendo la mujer.

Después, no siguió hablando de manera directa a su hija, sino que se dirigió a los demás participantes, con los cuales compartió unas palabras de gratitud por el cuidado, respeto y cariño que le han dado a su hija. Comenzó hablando a Karen Sevillano y después siguió con los demás.

“Karen, te agradezco mucho los consejos que le das. Dianita, gracias por querer a mi hija y apoyarla. Ómar e Isa, gracias por aconsejarla y ayudarla. Quiéranmela, cuídenmela y mímenmela bastante, que es bastante consentida. Cuánta falta me haces. Gracias al cuarto Infierno por todo. Barranquilla tiene las puertas abiertas para todos, a la orden”, agregó la familiar de la creadora de contenido.

Al terminar la dinámica, Ornella rompió en llanto, pero sus compañeros corrieron a consolarla, y las lágrimas se transformaron en sonrisas. En ese momento, explicó que se sentía muy feliz de haberla recibido, aunque quedaba un poco triste porque no pudo verla bien debido a que estaba de espaldas. “Al menos la vi un poquito por el espejo”, indicó.

Pero la noche no acabó ahí para la barranquillera de 23 años, sino que hubo otra sorpresa y fue cuando entró Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, quien será uno de los nuevos integrantes del elenco. Desde el primer momento, ambos intercambiaron miradas y se declararon su atracción.

“Desde Barranquilla (refiriéndose a Ornella Sierra) quieren saber si estás soltero”, preguntó Miguel Melfi al vallecaucano refiriéndose a Ornella Sierra, a lo que este último respondió con un directo “sí”.

Eso ratificó lo que Bueno había dicho antes, mencionando que “solamente por lo que he visto, no estoy confirmando nada, ni nada por el estilo, yo creo que, con Ornella Sierra, tal vez”.

En redes sociales también hubo comentarios al respecto. “Ay, me encanta, Ornella va a tener novio”; “Esto se va a poner bueno con Miguel y Ornella”; “Ya quiero ver cómo se pone Melfi”; “Me muero, me encanta que vaya por Ornella”; “Solo por ese deseo ya tiene enemigo, Melfi”; “Desde que lo vi, pensé que tenía que emparejarse con Ornella”, fueron algunas de las reacciones.

Así llegó Miguel Bueno a ‘La casa de los famosos’

Asimismo, es de resaltar que uno de los puntos a favor de Miguel Bueno para entrar a La casa de los famosos fue el apoyo público de su hermano Pipe. “Ya saben que entró Miguel Ángel Bueno a La casa de los famosos, mi hermanito del alma, mi sangre. Esperamos el apoyo de todos ustedes, todo mundo a votar ya para que mi hermano entre en esos primeros cuatro integrantes que van. Esa casa necesita gente sabrosa, juvenil. Vamos, que se active toda la gente seguidora de mi música y que también conocen a mi hermano, denle la oportunidad de que entre a esta casa, yo sé que seguramente los va a enamorar con su forma de ser porque es una gran persona y tiene un corazón hermoso”, indicó el cantante.

Ya en la competición, el nuevo participante dijo que “estoy feliz y emocionado de estar acá. La estrategia mía realmente es ser yo y mostrarme tal cual como soy. Ver en la casa también quiénes se abren a compartir conmigo a vivir esta experiencia tan especial, y ver también quiénes no, cuáles alzan esas barreras, porque, pues, hay de todo, pero principalmente ser yo”.