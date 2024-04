Karol G en Bogotá: Laura Tobón presumió su lujoso ‘outfit’ para el concierto

La presentadora Laura Tobón estará presente en la primera de las dos presentaciones de Karol G en Bogotá y eligió su outfit para la ocasión - crédito AP/cortesía Cristian Guerrero MALVA

Bogotá está paralizada por el que es uno de los momentos más esperados para el panorama de los conciertos en vivo de 2024. Karol G, presentando su exitoso Mañana será bonito, dará este viernes 5 de abril la primera de dos fechas con lleno total en el estadio El Campín de la capital colombiana.

Por supuesto, además de los fanáticos de la Bichota, no faltarán las celebridades que no se perderán la oportunidad de ver a la intérprete de Provenza o Mientras me curo del cora en la capital, en medio del Mañana será bonito World Tour que continuará por Sudamérica hasta el mes de mayo, y luego pasará a Europa para cerrar con una serie de presentaciones en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid.

Entre estas celebridades se encuentra Laura Tobón, presentadora en la pasada edición de La Voz Kids de Caracol Televisión. De hecho, la bogotana publicó en su cuenta de Instagram un reel con el que le pidió a sus seguidores que la ayudaran a escoger el outfit perfecto para disfrutar de la noche al máximo.

“¿Del 1 al 5 cuál es su favorito? Mañana verán el resultado del look final!”, comentó la bogotana en la descripción del video. Además, Tobón no desaprovechó la oportunidad para expresar su alegría de poder ver a la cantante en vivo. “Y acá un secretico me muero por volver a abrazaaaaaaaaaar a @karolg!!!!”, comentó.

La presentadora realizó una dinámica en redes sociales en la que pidió ayuda a sus seguidores para elegir el outfit apropiado para ver a la 'Bichota' en El Campín- cortesía Cristian Guerrero MALVA

De los cinco outfits que dejó para que eligieran sus seguidores, el ganador fue un vestido negro acompañado de unas botas y una cartera oficial de Karol G con los colores y dibujos de la portada del Mañana será bonito. Sin embargo, no se salvó de las objeciones de un sector de su público, debido a que los cinco outfits que eligió eran de color negro, algo que contrastaba radicalmente con el colorido que caracteriza no solo la puesta en escena de Karol G o a la propia artista en esta gira, sino a buena parte del público que ha asistido a sus presentaciones.

“Ninguno demasiado formal, karol es color, urbano, VIDA”, “Pero algo más coloridoo es karol g la reina de los coloress no un entierroooooo”, “Ponte unos tenis mejor mi vale”, fueron algunas de las respuestas que tuvo el video. No obstante, hubo quienes salieron en defensa de Tobón, elogiando lo bien que le quedaban las prendas, pero también haciendo referencia a las reacciones contrarias de los otros usuarios. “Va a un concierto no a una fiesta de ‘disfrázate del artista’”, expresó una usuaria en los comentarios.

Aunque la elección de la presentadora generó división de opiniones, finalmente se decantó por un vestido negro acompañado por una cartera alusiva al disco 'Mañana será bonito' de Karol G - crédito cortesía Cristian Guerrero MALVA

Conozca los horarios para los conciertos de ‘la Bichota’ en El Campín

Para las fechas del viernes 5 y sábado 6 de abril se determinó que a partir de las 10:00 a. m. se abrirán los accesos a las atracciones que se montaron especialmente para crear un ambiente festivalero entre los asistentes, así como para hacer la fila en los primeros filtros de acceso al estadio.

Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 3:00 p. m. y luego de que los artistas invitados por la cantante realicen sus presentaciones, el acto más esperado de la noche se subirá al escenario a partir de las 8:00 p. m.

Esta es la hora en que se abrirá el complejo cercano al Estadio El Campín y el ingreso al escenario para ver a Karol G en concierto - crédito @karolgtour/Instagram

Por otra parte, los organizadores de las dos fechas recordaron a los asistentes que la edad mínima para asistir en localidad oriental alta familiar es de 10 años, siempre en compañía de un adulto. Para las demás ubicaciones, la edad permitida es a partir de los 15 años en adelante.