Mascotas en moto, una tendencia que se apoderó de las ciudades: estas son algunas recomendaciones de seguridad

Tenga en cuenta que su perro o gato debe llevar una placa de identificación con información de contacto - crédito Colprensa

Las mascotas se han vuelto una parte esencial en la vida de las personas, y cada vez son más las posibilidades de integrarlas en diferentes planes, como hacer mercado, llevarlas al trabajo, entrar a un restaurante (donde haya autorización), y así sucesivamente con más eventualidades relacionadas con las actividades del ser humano.

Ahora bien, una cosa es transportar a su mascota en un automóvil o una camioneta, la cual requiere de un acondicionamiento mínimo para que el animal pueda conllevar el trayecto sin estrés y de forma cómoda, y otra muy diferente es trasladarla en moto. Una actividad que, al día de hoy, está siendo cada vez más común entre las personas que tienen mascotas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De este modo, en las calles y carreteras de Colombia no es raro observar a personas transportando a sus mascotas en moto, principalmente perros. Esta práctica ha empezado a causar ruido, ya que para algunos puede ser controversial, pero se ha vuelto una constante, especialmente en ciudades grandes como Bogotá.

¿Hay alguna restricción para llevar una mascota en moto?

En este caso, por ahora hay un vacío legal en Colombia sobre la práctica de llevar un gato o perro en moto, ya que el Código Nacional de Tránsito no especifica su restricción. Pues según el artículo 18 del Reglamento de Circulación, dice que el conductor del vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimiento, el campo necesario para la visión y la atención permanente a la conducción, para garantizar la seguridad de quienes están, en este caso, sobre la moto.

Por ende, no limita en este caso el traslado de mascotas en motocicleta. Sin embargo, es vital seguir unas recomendaciones y unas normas que evidentemente hay que cumplir para garantizar la seguridad del animal y la del conductor.

En las calles y carreteras de Colombia, actualmente es común que las personas transporten a sus mascotas en moto, principalmente perros - crédito Mario Jasso/Cuartoscuro

Esto es lo que deberá tener en cuenta a la hora de transportarse en motocicleta con la compañía de su mascota:

Seguridad

Edad y tamaño: la mascota debe tener al menos 3 meses de edad y un peso máximo de 10 kg.

Usar un guacal adecuado al tamaño del animal, con ventilación y seguridad. El guacal debe estar bien sujeto, ya sea a la moto o a un carro.



Equipamiento

El conductor y el pasajero deben llevar casco.

Se recomienda usar gafas protectoras para el animal.

Conducción

Manejar con precaución y a baja velocidad.

Evitar movimientos bruscos y frenadas repentinas.

No llevar al animal en horas de calor intenso.

Además, tenga en cuenta que su perro o gato debe llevar una placa de identificación con información de contacto. En un entorno desconocido, las mascotas pueden reaccionar de maneras impredecibles, y si llegaran a escaparse, esta placa podría ser la clave para su rápida localización.

De acuerdo con Sara Acevedo Castaño, médica veterinaria y zootecnista de la Universidad CES no recomienda transportar animales, específicamente felinos, ya que al analizar las condiciones de bienestar que necesita esta mascota, es posible notar que el movimiento, el viento, entre otros factores, pueden ocasionar ansiedad o estrés en el animal. Pero si no hay otra opción, el animal deberá estar bien sujeto al vehículo y que no obstruya al conductor de ninguna manera, como lo indica el articulo 18 del reglamento General del Circulación.

Medidas de seguridad para viajar en automóvil con su mascota

Cuando se trata de perros grandes o medianos, es fundamental que viajen en la parte trasera del vehículo y utilicen un cinturón de seguridad diseñado especialmente para ellos, que pueda ajustarse de manera adecuada a cualquier tipo de transporte.

Entre los requisitos que debe cumplir para poder ingresar con su mascota a un aeropuerto, es que su peludito cuente con espacio en su jaula para estirarse y llevar su comida según el trayecto - crédito Freepik

En el caso de gatos o perros muy pequeños, es recomendable llevarlos en una jaula o transportador lo suficientemente espacioso para que el animal se sienta cómodo. Debe tener espacio para estirarse, dormir y moverse con facilidad. Además, es esencial asegurarlo con un cinturón de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente en el camino.

Así mismo, se debe estar pendiente de la temperatura del carro, ya que por ejemplo, cuando se viaja a clima cálido, es necesario llevar las ventanas abajo o el aire acondicionado encendido.

Adicionalmente, se aconseja hacer paradas cada dos horas para que la mascota salga, haga sus necesidades, tome agua, coma, estire y se relaje un poco antes de continuar con el trayecto.

De este modo, la vida del ser humano ha llevado a cabo la inclusión de las mascotas en su diario vivir y sus múltiples actividades, logrando de una forma u otra incorporar prácticas humanas en los mismos animales.

En conclusión, el viajar con mascotas se convirtió en un hábito, donde las aerolíneas en el mundo ya tienen en cuenta por medio de las autoridades internacionales de protección animal el poder brindarles familiaridad, seguridad y la atención adecuada que necesita el perro o gato, durante el trayecto. Y aunque desde hace mucho tiempo se pueden transportar las mascotas de los ocupantes de avión, actualmente las exigencias son muy altas para evitar descontentos por parte del usuario.