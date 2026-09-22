Exministro Alejandro Gaviria arremetió contra Abelardo de la Espriella por presunto veto a Bruce Mac Master: “Gobierno cada vez más prepotente, aislado e ineficaz”

El presidente Abelardo de la Espriella fue blanco de críticas por parte del exministro Alejandro Gaviria, por cuenta de la determinación en el caso de Bruce Mac Master - crédito Colprensa - REUTERS

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El exministro Alejandro Gaviria cuestionó en sus redes sociales al gobierno de Abelardo de la Espriella por un presunto veto contra Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y sostuvo que esa conducta del primer mandatario busca, en esencia, eliminar voces independientes de gremios, empresarios y periodistas contra su administración.

El diagnóstico del extitular de las carteras de Salud y Educación en las administraciones de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, apuntó a una administración aislada e ineficaz, en medio de una disputa por la autonomía de los sectores productivos del país. Así lo dejó ver con un fuerte mensaje en su perfil de X, en el que, si bien no mencionó a De la Espriella, hizo relación al referido caso.

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Con este mensaje, el exministro Alejandro Gaviria se refirió de manera indirecta sobre la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de no tener interlocución con Bruce Mac Master, presidente de la Andi - crédito @agaviriau/X

“La orden es clara: no hablar con los gremios, periodistas o empresarios que muestren alguna independencia. El propósito también es evidente: acabar con el disenso, construir a las malas una especie de consenso artificial. El resultado es predecible: un gobierno cada vez más prepotente, aislado e ineficaz”, indicó Gaviria, que lanzó así duros cuestionamientos al jefe de Estado.

Según se ha conocido, la continuidad de Mac Master cuenta con el respaldo de su junta directiva pese a lo que serían las presiones externas del Gobierno y de sectores afines. Frente a esta determinación, la periodista Vicky Dávila reveló que existiría una directriz informal desde la Presidencia que impediría a los ministros reunirse directamente con el dirigente gremial.

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La Junta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura revocó el nombramiento de Carolina Soto Losada como presidenta ejecutiva del gremio - crédito CCI

La crítica de Gaviria tendría fundamento en lo que ocurrió, justamente, con su esposa: Carolina Soto, que habría sido objeto de presiones del Gobierno para impedir su nombramiento como presidenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). Frente a lo que sería esta arremetida, la también excodirectora del Banco de la República retiró su nombre del gremio.

En lo que concierne a las diferencias entre De la Espriella y Mac Master, estas se remontarían a la campaña presidencial, cuando el líder gremial habría respaldado a Paloma Valencia. Tras la llegada del mandatario a la Casa de Nariño, se canceló una reunión en Barranquilla con la junta directiva de la Andi, donde se formalizaría una donación empresarial para los damnificados por un terremoto.

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Más críticas a lo que sería el veto de Abelardo de la Espriella a Bruce Mac Master

Frente a las revelaciones de Dávila, que tendría línea directa con el Ejecutivo, el senador del Centro Democrático Andrés Forero se refirió a la decisión atribuida al Ejecutivo y no ocultó sus reparos. “Esto no está bien. La autonomía e independencia gremial es un valor democrático que no se debe perder. El gobierno debe reconsiderar esta inconveniente y alarmante decisión”, expresó.

Con este mensaje en su perfil de X, el senador Andrés Forero elevó sus críticas al Gobierno por situación de Bruce Mac Master, presidente de la Andi - crédito @AForeroM/X

Por su parte, su colega, el senador de Alianza Verde Ariel Ávila, también hizo énfasis en los señalamientos hacia la política de comunicación del Ejecutivo y su relación no solo con los medios, sino con los gremios. “No da ruedas de prensa ni entrevistas; solo habla a medios ‘amigos’; llaman a pedir cabezas de periodistas y gerentes de gremios; prohíbe la entrega de datos”, señaló.

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De acuerdo con el congresista de la oposición, este tipo de actuaciones son propias de “cualquier autoritario de república bananera”, pues a su juicio buscaría debilitar la relación con los gremios y tener así una visión, al parecer, única del país económico. Justo cuando Mac Master expresó sus críticas a la suficiencia y el cálculo del Gobierno sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Desde la Andi se advirtió que el ajuste fijado para la UPC en 2026 generará un déficit estimado de $3,7 billones de pesos en el sistema de salud, por lo que el líder gremial insistió en que la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 en el Congreso debe basarse en criterios estrictamente técnicos; lo que fue entendido como una crítica a la ministra Ana María Vesga.

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