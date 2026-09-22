Dólar hoy en Colombia: la moneda estadounidense acumuló una subida semanal de $120,65, equivalente al 3,93%, se cotiza en $ 3.205

El dólar abrió en $ 3.205 en Colombia el 22 de septiembre de 2026, $ 12,47 por encima de la TRM - crédito Yuriko Nakao/Reuters

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El dólar abrió en $ 3.205,00 el martes 22 de septiembre de 2026, $12,47 por encima de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), en una jornada marcada por la expectativa sobre una posible reapertura del estrecho de Ormuz y la caída del petróleo. La TRM oficial quedó fijada en $3.192,53, con una baja de $0,39 frente al valor vigente el día anterior.

La moneda estadounidense acumuló una subida de $120,65 durante la semana anterior, entre el 14 y el 19 de septiembre. El avance equivalió a 3,93%, desde $ 3.072,27 hasta $ 3.192,92.

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La tasa del martes fue certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que calcula el indicador con la metodología definida por el Banco de la República. Aunque el ajuste diario fue de apenas -0,01%, la divisa volvió a ubicarse por encima de los $3.190 tras los niveles cercanos a $3.072 registrados a mediados de mes.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance de 3,93%, aunque su evolución interanual muestra una fuerte bajada del -13,83%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días, con dos sesiones consecutivas de fortalecimiento. La volatilidad actual del 6,16% es significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 13,56%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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Una apertura por encima de la tasa oficial

Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia, proyectó un rango intradiario para el dólar entre $3.175 y $3.210 - crédito Gary Cameron/Reuters

Durante la mañana se han realizado transacciones por USD 21 millones, con un precio mínimo y máximo de $3.205. La cotización de apertura superó la TRM, luego de que el mercado del lunes cerrara en $3.192,56.

Ese valor rigió desde el sábado 19 hasta el lunes 21 de septiembre. En esa rueda de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar alcanzó un máximo de $3.201,00, un mínimo de $3.169,00 y un promedio de $3.192,56.

La comparación con el viernes 18 muestra un salto más marcado: ese día, la TRM era de $3.151,73, por lo que el valor fijado para el lunes siguiente implicó un aumento de $41,19. Una semana antes, el 15 de septiembre, la tasa se situaba en $3.109,30, una diferencia de $83,23 por dólar respecto de la cotización oficial actual.

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Camilo Suárez, presidente de Asoblokchain Colombia, describió el escenario en declaraciones a Infobae Colombia: “El dólar amanece este martes 22 de septiembre clavado en los $3.193. La TRM es de $3.192,53, apenas 39 centavos por debajo de la del lunes”.

El dirigente estimó que una apertura entre $3.185 y $3.200 era razonable y planteó un rango intradiario de $3.175 a $3.210. “La gran pelea estará en los $3.200: superar esa barrera con fuerza abriría espacio para nuevas subidas; volver hacia $3.180 mostraría que el peso tiene capacidad de reacción”, señaló.

Petróleo, mercados globales y presión sobre el peso

El Brent descendió hacia USD 98 por barril ante señales de una mejora en el suministro de petróleo del Golfo - crédito Europa Press

El Brent descendía hacia USD 98 por barril, su menor nivel en dos semanas, después de que aumentaran las señales de una mejora en el suministro del Golfo. Para Colombia, un petróleo más barato puede reducir las presiones inflacionarias internacionales, pero también restarle respaldo al peso por la relevancia de las exportaciones de crudo en el ingreso de divisas.

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Suárez añadió que el debilitamiento del dólar internacional puede obedecer a una menor preocupación por nuevos incrementos agresivos de tasas en Estados Unidos, aunque la Reserva Federal mantiene cautela ante la inflación. “Esa mezcla puede impedir que el dólar en Colombia tenga un recorrido en una sola dirección”, afirmó.

El analista ubicó el escenario base de cierre entre $3.180 y $3.205, pero advirtió que una noticia internacional puede modificar el precio en pocos minutos. También calculó que comprar USD 1.000 para un viaje, una deuda o una adquisición internacional cuesta más de $83.000 adicionales frente a la tasa del 15 de septiembre.

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“Si necesita dólares, no convierta la compra en una apuesta. Comprar por partes permite repartir el riesgo”, recomendó Suárez. “Y si no los necesita todavía, compare: el precio oficial no es necesariamente el que encontrará en una casa de cambio”.

El bitcoin cayó 1,2% hasta USD 85.903,54, mientras el euro se mantuvo en USD 1,1466 - crédito Dado Ruvic/Reuters

En los mercados internacionales, el euro permaneció en USD 1,1466, la libra esterlina no registró cambios y el yen japonés subió 0,2%. El bitcoin, en cambio, cayó 1,2%, hasta USD 85.903,54.

Los índices bursátiles se estabilizaron tras los datos del S&P 500, que registró su mejor día desde el máximo alcanzado en agosto, impulsado por acciones vinculadas con nuevas tecnologías e inteligencia artificial. El índice, que duplicó su valor en 2025, cayó 20% en lo corrido de 2026, aunque rebotó cerca de 30% desde el mínimo de julio; las previsiones apuntan a su peor desempeño desde 2008.

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