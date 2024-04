Gremio de trabajadoras sexuales rechazó la medida que busca prohibir oferta y solicitud de servicios en El Poblado

Trabajadoras sexuales de Medellín rechazaron suspensión de ofrcimiento de actividad sexual en zonas de El Poblado - crédito Alcaldía de Medellín y Getty

En Medellín la rabia de los ciudadanos sobre la explotación sexual a menores se ha intensificado con el caso de un ciudadano estadounidense que entró con dos menores a un hotel, fue detenido por doce horas y luego salió de Colombia.

Por eso, el alcalde el alcalde Federico Gutiérrez comunicó la decisión de imponer un decreto que suspende por seis meses la demanda de servicios sexuales en específicos sectores de El Poblado, incluidos los puntos del parque Lleras, Provenza, parque de La Presidenta y Calle 10.

Dicha suspensión ha generado un fuerte rechazo por parte del Sindicato de Trabajadoras Sexuales en Antioquia (Sintrasexa), como comunicó Caracol Radio. A través de las redes sociales, se conoció que el lunes 1 de abril de 2024, la medida fue presentada como un esfuerzo por mitigar la explotación sexual de menores; sin embargo, desde Sintrasexa se advirtió que tal acción podría desplazar el problema hacia áreas más marginadas de la ciudad, situación que, a cambio de contrarrestarlo, aumentaría el riesgo para quienes ejercen esta actividad desde la perspectiva de quienes ejercen esta actividad.

De acuerdo con lo que publicó el medio, Valery Parra Ramírez, presidenta de Sintrasexa y trabajadora sexual activa, confirmó dicha preocupación pues, según ella, “lo que va a hacer (la medida) es desplazar la problemática a otro sector, a otros lugares más marginados de la ciudad”

Así, el sindicato reconoce que en Medellín persiste la problemática de la explotación sexual, en especial a través del turismo, pero se critica que la medida no ataca la raíz del problema. Por el contrario, podría exponer a las trabajadoras a mayor riesgo, según ese argumento.

“Me sorprende. Rechazamos los delito de explotación sexual y comercial de todo niños, niñas y adolescentes. Esa es una realidad que viene pasando hace mucho tiempo, pero nosotras como organización social no tenemos la culpa de este delito -explotación sexual-. Esa acción es punitivista y criminalizante, que persigue a las personas que estamos detrás de este ejercicio”, dijo Parra, en diálogo con BluRadio, medio ante el cual indicó que no ejerce específicamente en las áreas designadas por la Alcaldía para la suspensión, sino que es “población flotante”.

Pero, además, Valeria Molina, Secretaria de las Mujeres, ha evidenciado que la suspensión afectaría económicamente a las trabajadoras, de manera que ha señalado que la alcaldía ha buscado brindar alternativas para que las trabajadoras sexuales encuentren otros medios de autonomía económica.

La funcionaria destacó que la mayoría de estas trabajadoras son “mujeres venezolanas, mujeres ‘racializadas’, mujeres de estratos socioeconómicos muy bajos, todas con hijos”. Aún así, Sintrasexa sostuvo que estas alternativas no compensan las afectaciones económicas que la medida implica, ni tampoco ofrecen una solución duradera al problema de la explotación sexual.

La lucha contra la explotación sexual de menores

Motivado por el episodio protagonizado por el norteamericano de 36 años, el alcalde Gutiérrez, sostuvo una rueda de prensa para comunicar los decretos. Estos persiguen, en primer lugar, prohibir la solicitud de servicios sexuales en espacios públicos de las áreas mencionadas por un periodo de seis meses. Adicionalmente, se implementará un plan piloto que limitará el horario de operación de los establecimientos comerciales en el Parque Lleras hasta la 1:00 de la mañana, inicialmente por un mes.

“Esta debe ser una lucha de toda la sociedad. En Medellín no toleramos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. (...) Nadie puede venir a Medellín a explotar a nuestros niños, niñas y adolescentes. El caso que hoy nos indigna y duele como ciudad es solo la punta del iceberg. Este proceso continúa”, ha destacado en sus redes sociales.

Además, el alcalde expresó una fuerte opinión sobre el acontecimiento que sucedió en el reconocido hotel Gotham, El Poblado: “En mi concepto, un solo hecho donde se demuestre que se presenta explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, debería ser causal suficiente para aplicar extinción de dominio a un bien. Un cierre de apenas 10 días es ridículo. (...) Como sociedad no nos podemos conformar con esto. El ciudadano estadounidense que fue descubierto en su hotel en compañía de dos menores de edad, debería estar tras las rejas y no de regreso en su país. Este depravado está plenamente identificado. Que ni crea que se salió con la suya. Las menores de edad están bajo la ruta de protección Esta es una realidad que no vamos a ocultar. Esta solo es la punta del iceberg”, escribió.

Con esta normativa, Medellín se adentra en un período de observación, donde los resultados de tal medida serán determinantes para establecer su verdadera eficacia en la lucha contra la explotación sexual.

Otras críticas a la medida

Por su parte, el psicólogo Daniel Meléndez Márquez, en sus redes sociales manifestó que “#EsRidículo creer que por decreto la Alcaldía de Medellín «suspende la demanda de servicios sexuales» en El Poblado cuando la Alcaldía ni la opera ni la controla”; también dijo que “quien crea que el foco de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes ESCNNA en Medellín está en El Poblado, le falta mucha calle...”.

La también decente universitaria y exconcejal de la capital paisa escribió en sus redes: “El decreto 0248 de @FicoGutierrez, deja preguntas 1. ¿Tiene competencia constitucional para suspender “demanda y solicitud de servicios sexuales y afines”? ¿La limitación de la zona obedece a razones clasistas? ¿Qué acompañamiento se está haciendo con las trabajadoras sexuales?”.