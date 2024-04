Ornella Sierra confesó todo: habló de sus cirugías, la infidelidad y las enfermedades que padece

Ornella Sierra reveló cuántas cirugías estética se ha realizado - crédito @ornellasierra/Instagram

Ornella Sierra, conocida en las redes sociales como la Barbie Costeña y que actualmente participa en La casa de los famosos Colombia, compartió con la audiencia su línea de vida sorprendiendo a sus seguidores, pues no se reservó nada sobre su pasado.

La creadora de contenido de origen guajiro reveló que nació con varias complicaciones de salud, confesó cuántas cirugías tiene y habló de infidelidad. “Todavía tengo mis problemas de piel”.

La famosa encargada de sacarle todos los chismecitos a los participantes de La casa de los famosos Colombia y aclarar todos los rumores del a través de su micrófono en El Pinky Show, segmento que la producción le confió para indagar más sobre la vida de las celebridades en medio dele encierro desnudó su alma ante el público. “Crecí reprimida por mis enfermedades”.

La influenciadora, que nació en el año 2000 en Riohacha (La Guajira), arrancó hablando cronológicamente de sus primeros años de vida y las situaciones que la hacían sentir incómoda con respecto a varias condiciones de salud que padeció.

“Vine al mundo con muchos problemas de salud, yo tenía epilepsia, tenía asma, tengo mis problemas de piel, a mí me salen lesiones en la piel, mi enfermedad se llama psoriasis. Eso me reprimió mucho, no tenía muchas amigas, de hecho, toda mi vida he sido de tener tres amigas y ya”, afirmó la joven de 24 años.

Ornella recordó que durante mucho tiempo se sintió rechazada por las personas que la rodeaban e, incluso, tuvo muy pocas amigas en su juventud. “Nada más he tenido como dos o tres amigas en toda mi vida, he sido de pocas amistades”. Sin embargo, gracias a lo aplicada que ha sido a lo largo de su vida, entró a la universidad a corta edad. “Empecé mi carrera con 16 años y me hice profesional en psicología”.

Cuántas cirugías tiene Ornella Sierra

A Las complicaciones de salud que sufría la Barbie Costeña desde bebé se le sumó su primer ataque de pánico que le desencadenó en ansiedad y depresión productos del exceso de estrés. “Entré a trabajar en call center, sin saber que viviría una de las peores experiencias de su vida. Experimenté mucha carga tanto física como laboral y entré en depresión, eso fue la locura”.

La joven guajira además, descubrió que su novio le estaba siendo infiel, situación que la llevó a tocar fondo en su ansiedad y buscó una salida que terminó en focalizando hacía las redes sociales. La psicóloga trasladó todos sus traumas al contenido digital que empezó a compartir con el público, fue así como poco a poco fue creando una comunidad digital que hoy cuenta con 225 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

“Comienzo como a vivir un sueño con el tema de redes porque cuando uno empieza a trabajar en el mundo del entretenimiento, a uno le llegan oportunidades muy bonitas. Yo no cambio por nada del mundo la sensación de que una niña se me acerque, me abrace y me diga que gracias a mí se siente mejor”, relató.

En cuanto a las cinco cirugías estéticas a las que confesó haberse sometido, contó que cuatro de ellas se las hizo a escondidas de sus padres.

“Yo me terminé operando, yo aparté la entrada al quirófano y me terminé haciendo cinco cirugías”, compartió Sierra quien además mencionó que llegó a decisión a causa de las inseguridades que le generaron las criticas y malos comentarios que recibía en sus redes sociales donde la señalaban de gorda.

“Leía cosas muy fuertes para mi edad, aún así hoy me arrepiento de algunas decisiones e invito a todas las mujeres a que se amen y se quieran tal y como son porque así son hermosas, créanme descubrí que el amor propio es el más valioso y suficiente”, reflexionó.