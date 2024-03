La Fuerza Aérea Colombiana abrió convocatorias para jóvenes que deseen realizar su servicio militar en 2024

Una oportunidad única para que hombres colombianos entre 18 y 23 años se integren a las filas de la FAC, con beneficios académicos y económicos incluidos - crédito Fuerza Aérea Colombiana

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) anunció que durante todo el 2024 estará abierta la convocatoria para los jóvenes colombianos, específicamente hombres entre los 18 a 23 años, interesados en realizar su servicio militar dentro de esta institución.

Sin lugar a duda, esta oportunidad no solo se presenta como una alternativa para definir la situación militar de los ciudadanos, sino que también incluye beneficios adicionales para aquellos que son bachilleres, tales como la posibilidad de finalizar estudios, recibir un incentivo económico equivalente al 50% de un salario mínimo legal vigente, beneficios en matrículas para programas de formación, así como acceso a créditos con el Icetex.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Cabe anotar que los roles dentro de la FAC abarcan diversas áreas como la seguridad de infraestructuras, manejo de guías caninos, electrónica en seguridad, bomberos aeroportuarios y protección de personas, ofreciendo así una amplia gama de experiencias laborales.

De igual forma, desde la institución aéreas aseguran que las convocatorias no solo se limitan al rol de soldado de aviación, sino que también están disponibles posiciones para oficiales y suboficiales en distintas modalidades. De otro lado, es preciso enfatizar que la Fuerza Aérea colombiana no cuenta con servicio militar para mujeres y no incorpora soldados profesionales.

La FAC no solo busca soldados de aviación, sino talentos en distintas especialidades para robustecer la seguridad y eficacia operacional - crédito Fuerza Aérea Colombiana

Requisitos de incorporación en la Fuerza Aérea

Para participar en la convocatoria, los interesados deben:

Ser ciudadanos colombianos

No haber definido su situación militar

Tener la edad requerida (18 y 23 años cumplidos el día de la incorporación)

No tener antecedentes penales

No estar acogido por ninguna de las exenciones contempladas en la ley 1861 del 4 de agosto de 2017.

¿Cómo es el proceso de inscripción?

De acuerdo con la institución militar, el proceso de inscripción para soldado de aviación puede realizarse mediante el formulario disponible en su página web o acercarse directamente a los Distritos Militares Aéreos, una vez haya verificado correctamente el cumplimiento de los requisitos.

Luego de haber diligenciado el formato, el Distrito Militar correspondientes entrará a corroborar la información suministrada y en caso de todo esté en orden le informarán al aspirante lugar y la fecha donde deberá presentarse, para realizar los exámenes médicos.

Tras haber realizado los exámenes, tendrá confirmación de aptitud psicofísica. Seguidamente, le indicarán otra fecha para presentarse al proceso de incorporación para el ingreso a la institución. De igual forma es necesario presentar documentos esenciales tales como:

Un repaso por el proceso de inscripción y los requisitos necesarios para formar parte de una institución clave en la seguridad y defensa del territorio colombiano - crédito Fuerza Aérea Colombiana

Una (1) fotocopia de la cédula de ciudadanía legible o contraseña de esta, en la que deberá escribir con letra clara la dirección de residencia completa.

Fotocopia legible del diploma de bachiller y acta de grado. (Solo para bachilleres).

. Anexar soporte de la inscripción en la página www.libretamilitar.mil.co

Convocatorias para las modalidades de oficiales y suboficiales

Las categorías disponibles para las inscripciones en la Fuerza Aérea Colombiana incluyen Suboficial Administrativo, Suboficial Escalafonamiento, Suboficial Regular y Oficial Regular. Al igual que el proceso anterior, la FAC estableció canales específicos para la inscripción, ya sea a través del formulario en su web oficial o con el Distrito Militar Aéreo más cercano a su residencia. También es importante que los candidatos preparen la documentación requerida de antemano para agilizar el proceso de inscripción. No olvide que estas oportunidades estarán disponibles únicamente hasta el 15 de junio de 2024.

Esta iniciativa de la Fuerza Aérea Colombiana no solo brinda la oportunidad de servir al país, sino que también facilita el desarrollo personal y profesional de los jóvenes colombianos a través de la educación y el trabajo en áreas de suma importancia para la seguridad y defensa nacional.