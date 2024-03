Isabella pone en marcha su juego en ‘La casa de los famosos Colombia’: reveló su próximo objetivo para eliminación

La actriz y exreina abrió su corazón con los televidentes al revelar los momentos difíciles que vivió en su infancia -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La séptima semana de La casa de los famosos Colombia se ha desarrollado tras el final de la relación entre Miguel Melfi y Nataly Umaña luego de la salida de esta última en la pasada gala de eliminación. Con Isabella Sierra como líder de la semana, esta ha motivado un ambiente enrarecido con su decisión de elegir a Juan David como su compañero de habitación, algo que no fue del agrado de este ni de Sandra Muñoz, su pareja en el formato.

Sin embargo, no son las únicas decisiones que ha tomado para garantizar cierto orden en la convivencia, tomando en cuenta algunos conflictos acumulados, al punto que los televidentes no han tardado en notar que ahora que tiene ese poder está poniendo en marcha su juego para afianzar su posición en la casa.

Uno de los conflictos más resonantes en los que tomó el partido se relaciona con la cocina, debido a que había quejas con la comida que preparaban las mujeres –principalmente Martha y Sandra–. Durante una reunión general en el comedor se discutió el tema.

“Quien quiera ayudar que alce la mano ahora mismo”, señaló Isabella, mientras que Sandra se quejó de que había solamente comentarios en contra de su trabajo en la cocina y nada de aportación o de apoyo para facilitar el trabajo en la cocina. “Hoy no había nada que ponerle a la ensalada”, manifestó.

Ante los reclamos, Ómar y Culotauro se sintieron señalados por las mujeres y este último en particular indicó que no les van a decir lo que quieren comer, reconociendo que no era obligación de ellas estar en la cocina. Incluso afirmó que sería capaz de cocinar para todos si era necesario, algo a lo que también se sumó Ornella Sierra.

Horas más tarde, Isabella habló con Sandra y Martha Isabel Bolaños, revelando que todo formaba parte del plan de la líder de la semana para resolver dicha situación a su favor. “Yo lo que entendí es que querían menú para saber qué comer”, afirmó Sandra, a lo que Isa le respondió “quieren control” y les reveló a las dos que ese era su plan desde el principio: hacer que otros cocinaran para ellas. “Vamos a dejarles la cocina. Nosotras solo vamos, recogemos el platico y nos quitamos ese peso de encima”, indicó.

Isabella reveló su próximo objetivo para eliminación

En charla con Martha Isabel Bolaños, la líder de la semana afirmó que quiere que se vaya por su poca contribución a la convivencia en la casa - crédito canal RCN

Por si no fuera suficiente su estrategia para dividirse las labores en la cocina, Isabella mantuvo una conversación con Martha en la que hablaba de los otros participantes y señaló a una persona en particular (Alfredo Redes) como el participante que espera eliminar lo más pronto posible.

Tras hacer un llamamiento a los televidentes para que la ayudaran a sacarlo, Isabella dio a conocer sus motivos para quererlo afuera, tachándolo de ser “un detonante sucio, malo, no respeta. Tiene mala educación, no quiere colaborar, no piensa ni siquiera en los demás”. También mostró su aversión ante las bromas que suele realizar –a menudo acompañado de Culotauro–. “Él no sabe que a algunas personas nos molesta”, afirmó.

Isa le dijo a Martha también que “Yo esto no lo he sentido por nadie, pero ese niño no me inspira nada de confianza”. La actriz secundó este punto de vista y afirmó que como tenía a su hijo esperándolo fuera del reality show “le da igual irse o quedarse”.

¿Quiénes quedaron nominados en La casa de los famosos Colombia?

Ya fueron elegidos los seis nominados para eliminación en el programa de telerrealidad de esta semana. El primero fue Culotauro, designado por Nataly Umaña tras su eliminación. A este le siguió Mafe Walker, la participante más votada por los miembros de la casa.

Isabella, tal y como confirmó en su charla con Martha, nominó a Alfredo Redes y Omar Murillo, a los que se sumaron las dos elecciones del público a través de las votaciones: Juan David Zapata y Sandra Muñoz.