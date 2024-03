Sebastián Gutiérrez reveló a quién habría nominado si hubiese sido eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’

Tras su salida de 'La casa de los famosos' Sebastián Gutiérrez reveló a quién habría nominado si lo hubiesen eliminado y él no hubiese renunciado - crédito cortesía canal RCN

La pasada gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia causó sorpresa debido a que no fueron uno sino dos los participantes que se despidieron del formato del canal RCN. Es así que a la salida de Nataly Umaña por tener la menor cantidad de votos del público para mantenerse en competencia, se sumó la renuncia de Sebastián Gutíerrez, que decidió dar un paso al costado argumentando afectaciones en su salud mental luego de seis semanas incomunicado del mundo.

Durante ese lapso, el actor destacado por su participación en la bioserie Rigo, se mostró alejado de conspiraciones, peleas o romances, optando por mostrarse más servicial y dispuesto a generar un ambiente positivo dentro de la casa brindando consejos o apoyo a quien lo necesitase. “Yo soy quien soy, y me cuesta mentir a la hora de ser yo (...) Me cuesta mantener un personaje por mucho tiempo”, expresó durante una entrevista en Publimetro, dejando indicios de las causas que llevaron a su renuncia.

Pero eso no impidió que tuviese que lidiar con los aspectos más complejos de la convivencia dentro del programa de telerrealidad, y una prueba de ello se encuentra en que eligió a la persona a la que habría nominado si lo hubiesen eliminado de la casa.

Durante su primera semana, Sebastián Gutierrez tuvo que ser consolado por algunos de los otros participantes de "La Casa de los Famosos Colombia" al manifestar que extrañaba a su novia - crédito canal RCN

El actor habló sobre su experiencia en el programa de telerrealidad, y destacó que esa disposición para estar allí para los demás le hizo notar que había una persona que no se mostraba coherente entre lo que decía y lo que hacía. Por ese motivo, indicó que habría nominado para que afrontara la eliminación.

Su elegido fue un colega de profesión, el actor Omar Murillo –también conocido dentro y fuera de la casa con el apodo de Bola 8. “Yo no me la llevaba mal con ninguno de mis compañeros, pero él es una persona con la que no compartí una realidad, pero no compartí muchas cosas de las que hace, y siento que no está yendo por un camino correcto para él”, señaló inicialmente.

“Siento que ha tenido muchos problemas, es una persona inestable en su forma de ser, a veces está bien, a veces está mal, se acerca, se aleja... Fue la única persona con la que tuve esas diferencias fuertes”, expresó Sebastián en la charla.

Omar Murillo fue asediado por el ángel y demonio de ‘La casa de los famosos’

Omar Murillo recibió la visita del ángel y el demonio de 'La casa de los famosos' - crédito canal RCN

Omar no solo genera incomodidad entre varios de los participantes que ya abandonaron el reality show, sino que lo hace entre los que se mantienen en el juego. Justamente en las últimas horas protagonizó un singular momento en el que se le aparecieron el ángel y el diablo de la casa, personificados por Culotauro y Alfredo Redes. Aunque ya se han aparecido en otras oportunidades a otros de los participantes, la conversación que se produjo con el actor giró alrededor de las obligaciones que no estaba cumpliendo.

“Todos recogen la basura, pero él no la recoge. El predicador predica, pero no aplica”, señaló Alfredo Redes –personificando al diablo–. Por su parte, Culotauro –personificando al ángel– le preguntó por su opinión sobre una discusión que había tenido Omar con otros participantes por la limpieza de la loza. En respuesta, Omar se quejó de que era incomprendido. “¿Me permiten poder hablar? A veces no me permiten o no me entienden y yo trato de explicarles, pero ellos lo entienden mal (...) Yo creo que nadie cree en mí”, indicó.

Alfredo Redes, apelando a la ironía, lo animó para que siguiera haciendo “bulla, hablando, yendo de cámara en cámara”, y aprovechó para cuestionar al actor por “poner a la religión como estrategia”.