Nuevo abuso sexual a una niña de 6 años en pleno salón de clase se habría presentado en un colegio de Bogotá

Denuncia de una madre porque su hija sufrió abuso sexual en su colegio en el sur de Bogotá- crédito X

Una madre de familia aseguró que su hija de seis años fue víctima de abuso sexual dentro del salón de clases de su colegio en el sur de Bogotá, por parte de uno de sus compañeros.

De acuerdo con el relato de la menor de edad, ella sufría de matoneo escolar a diario. Además, sostuvo que el día que el alumno abusó de la niña se encontraba en el salón de clase.

En diálogos con Noticias Caracol, la familiar de la víctima dio a conocer que, “mi niña empieza a llorar y me manifiesta: ‘hay un niño en el colegio que me pega, que me pellizca, me jala y me hace caer, me hace bullying todos los días. Ese niño me castigó, me bajó mis cuquitos’”.

La madre de inmediato llevó a su hija a un centro médico y después se dirigió a radicar la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Menor de seis años sufría de matoneo por parte de uno de sus compañeros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familiar de la niña de seis años también reveló esta situación a la encargada de los estudiantes. “Yo le manifesté a la profesora que el niño le pegaba todos los días, no había día que no le pegara, que mi niña no podía estar tranquila porque le tocaba estar corriendo, porque el niño siempre procede a jalarla, a pegarle, a pellizcarla”, agregó.

Ante el hecho, la Secretaría de Educación de Bogotá informó las acciones que se tomarán respecto al caso:“El viernes 22 de marzo se instaló una mesa de trabajo en el colegio en la que se convoca a los acudientes del niño para informales lo referido. En articulación con salud y con acompañamiento de equipo psicosocial, se realiza evaluación preliminar y se da traslado al hospital al estudiante en compañía de sus acudientes”, indicó la entidad.

Además, la Secretaría agregó que “a través de la institución educativa distrital se notifica de la situación al ICBF, que ya se encuentra en conocimiento total del caso”.

Este tipo de casos siguen alertando a las autoridades en la capital. De acuerdo con cifras reveladas por Medicina Legal, durante el 2023 se reportaron 19.192 hechos de presunto abuso sexual en menores de edad en Bogotá, lo que representa casi 53 casos diarios.

Niña de 6 años es abusada dentro de un salón de clase - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Luego de que se conociera el abuso sexual a un menor de tan solo 5 años en las instalaciones del colegio público Las Mercedes, en Engativá. El ataque ocurrió el jueves 14 de marzo cuando los menores de edad estaban en la jornada académica.

El presunto abusador sería otro estudiante de la institución educaitvo y se trataría de un joven de 14 años y quien habría aprovechado la diferencia de edad para aprovecharse del niño.

Ante esta situación, en la mañana del martes 19 de marzo, padres de familia, estudiantes y vecinos con bombas y carteles llegaron a la institución educativa ubicada en el noroccidente de la capital para exigir que este caso no quede en la impunidad.

Estudiantes del colegio Las Mercedes rechazan el caso de abuso sexual contra un menor de cinco años - crédito @heidy_up/X

En forma de protesta, los mismos estudiantes del colegio pegaron en las paredes de la institución carteles con frases como: “Los niños no se tocan”.

Esta manifestación de padres y estudiantes se convocó después de que las familias se negaran a enviar a sus hijos al colegio Las Marrcedes. La decisión fue por temor a la seguridad de los menores de edad porque no se han tomado las medidas necesarias para evitar este tipo de casos en los que se vulneran sus derechos.

Por su parte, la Secretaría de Educación afirmó que se ya se iniciaron las rutas pertinentes para esclarecer los hechos y brindar apoyo tanto al niño como a su familia.