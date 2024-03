Desde Feid hasta Arcade Fire: así agradecieron los artistas del Estéreo Picnic su recibimiento en Colombia

Entre el 21 y el 24 de marzo se celebró una nueva edición del Festival Estéreo Picnic - crédito Colprensa

El Festival Estéreo Picnic concluyó el pasado domingo luego de cuatro días de presentaciones en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, que acogió el evento por primera vez en su historia. Con una alineación en la que la nostalgia y la vigencia coexistieron con la oportunidad de conocer promesas emergentes en el ámbito musical colombiano, junto con las atracciones y experiencias de las marcas patrocinadoras, el evento se ha calificado en líneas generales como un éxito rotundo.

Por supuesto, gran parte del motivo se encuentra en los artistas que tomaron parte en la edición 13 del festival que inició en 2010. Desde nombres legendarios en la historia del rock hasta figuras del reguetón consolidadas o en pleno ascenso, pasando por figuras del pop angloparlante o la música electrónica; hubo presentaciones que en su mayoría se llevaron la aprobación del público asistente, que se entregó a fondo en cada una de ellas.

Los artistas no se mostraron indiferentes a la entrega del público durante sus presentaciones y varios de ellos se pronunciaron en sus redes sociales una vez finalizaron sus shows.

Uno de los más emocionados sin duda fue Feid, que llenó el parque Simón Bolívar durante la tercera jornada. En su cuenta de Instagram escribió junto a un carrete de fotografías “TENÍAMOS QUE TERMINAR ESTA PRIMERA RONDA EN COLOMBIA 🥹💚 y terminarla así de impresionante morrrrrr que hpta chimbaaaaa de aguante de amor de apoyo !!! GRACIAS A MI PAÍS QUERIDO 🥹🇨🇴 la pasamos increíblemente chimba mor!!!”.

No tan efusivos, pero visiblemente conmovida se mostró la banda Arcade Fire. La agrupación canadiense cerró el segundo escenario durante la jornada del domingo con una presentación que destacó por sus elementos visuales y los momentos donde el público bailó o se conmovió al ritmo impuesto por Win Butler y Régine Chassagne, los cantantes y líderes de la banda.

“Colombia tu Fuego nos llenó el corazón ❤️‍🔥 Gracias @festereopicnic 🎇 gracias a @bombaestereo ✨”, expresaron en su cuenta de Instagram, en referencia a la sorpresiva participación de Li Saumet, cantante de la agrupación colombiana, para interpretar junto a ellos su clásico tema Fuego.

Thirty Seconds To Mars, la banda liderada por Jared Leto, se presentó el primer día y en sus cuentas oficiales compartió un corto reel con algunos de los mejores momentos de su presentación, acompañado de un sencillo “Thank You Colombia”.

Dos de las bandas más esperadas de este año, Limp Bizkit y blink-182, no se pronunciaron propiamente sobre sus conciertos. No obstante, el bajista y cantante de punk californiana que cerró el escenario principal el pasado domingo, Mark Hoppus, compartió en su perfil un momento de la recepción que tuvieron en el hotel en el que se alojaron durante su paso por Bogotá, rodeados de cientos de fans. “¡Qué increíble bienvenida a Colombia! ¡Nos vemos en el show mañana”, expresó en su cuenta de Instagram.

El otro nombre del punk californiano que esperaban los asistentes, The Offspring, compartió un corto video en sus cuentas oficiales en el que celebraron su cuarto paso por el país en su carrera y expresaban su alegría por encontrarse con un público tan entusiasta.

Esa misma emoción la compartió Nothing But Thieves, agrupación británica que se presentó por primera vez en el país durante la segunda jornada. “Show loco en Colombia en Estéreo Picnic. Mucho amor para todos los que fueron a vernos, volveremos”, expresó la banda en sus redes sociales.

Aunque la mayoría no han tenido la oportunidad de quedarse en el país por mucho tiempo, hubo una excepción muy particular. Se trata de los también británicos The Vaccines, banda de indie rock que se presentó por primera vez en el país y se llevó la aprobación del público como acto previo a The Offspring y blink-182. El cantante Justin Young compartió en sus redes algunas imágenes de los miembros del quinteto paseando por la Plaza de Bolívar y La Candelaria en los días posteriores a su paso por el festival.