Tensión en rueda de prensa entre periodista y jugadores tras derrota del Deportivo Pasto ante Atlético Nacional

Fuerte discusión inició durante una rueda de prensa después de que un periodista confrontara a los representantes del Pasto sobre el desempeño del equipo -crédito captura de video

El domingo 21 de marzo se presentó un incidente polémico en la rueda de prensa posterior al encuentro entre Atlético Nacional y Deportivo Pasto, correspondiente a la Liga BetPlay 1-2024. Después de la derrota del conjunto nariñense por 1-0, en un emocionante partido donde Robert Mejía marcó la diferencia con un gol de media distancia, los ánimos se incendiaron en la sala de prensa del estadio Atanasio Girardot.

El entrenador René Rosero y el arquero Diego Martínez del Deportivo Pasto se enfrentaron verbalmente con el periodista Jorge Eliécer López, luego de que el comunicador hiciera una extensa pregunta que los profesionales del equipo visitante consideraron como irrespetuosa. “Hemos visto al frente del equipo muchos directores técnicos profe y uno podría decir que el verso no cambia, qué es lo que seduce ustedes como profesores precisamente para asumir la dirección técnica de un equipo que semestre tras semestre es prácticamente lo mismo, no pasa nada importante con el respeto que se merecen todos (…) ¿Ustedes que creen que se imagina el hincha en la situación que están? Siempre terminan diciendo lo mismo, ‘hay que seguir trabajando’, pero pareciera que no trabajan en el Deportivo Pasto“, fue el cuestionamiento del comunicador.

Después de la derrota del Deportivo Pasto ante Atlético Nacional en la rueda de prensa se presentó una acalorada discusión -crédito @Diego_Bravo25/X

“Eres un irrespetuoso, no valoras nuestro trabajo día a día. Es tu opinión si crees que con nosotros no pasa nada, con nosotros pasa todo. Venimos de dos clasificaciones seguidas, peleamos final muy cerca en Medellín“, fue la afirmación de Rosero en respuesta a los cuestionamientos de López.

La polémica se desató inicialmente cuando López sugirió que el equipo nariñense pareciera no trabajar lo suficiente, algo que tanto Rosero como Martínez encontraron profundamente irrespetuoso y desacertado. “Nosotros somos muy apasionados, lo que nos mueve es el amor, el respeto, la dignidad por este escudo. Deportivo Pasto es lo único que yo conozco en la vida y para mí es el mejor equipo del mundo, eres un irrespetuoso y debería retirarte de esta sala de prensa”, destacó Rosero, enfatizando el compromiso del plantel con el club.

Después de una discusión en una rueda de prensa, el portero le habría gritado “asalariado h..” al periodista Jorge Eliécer López -crédito @JuanPabloRuaJim/X

Por su parte, el arquero Diego Martínez también expresó su inconformidad con la pregunta, catalogándola de “falta de respeto” y cuestionando la profesionalidad del periodista “No sé quién es usted, pero es una falta de respeto que lo dejen entrar y haga ese tipo de preguntas. Somos profesionales y respetamos el escudo (…) Muy irrespetuosa tu pregunta, una falta de respeto, no sé ni quien es usted, un peladito ahí“, expresó el portero.

Tras el tenso intercambio durante la rueda de prensa desarrollada en el estadio Atanasio Girardot, el arquero Martínez habría invitado a un enfrentamiento físico al periodista Jorge Eliécer López, de acuerdo con las declaraciones del comunicador a través de sus redes sociales. “Diego Martínez me invita a pelear con él afuera de la sala de prensa (no pasó) Termina gritándome el capitán “asalariado h..” acompañado del director. Como si ser asalariado fuera un delito o pecado. Eso fue lo que pasó para los que me andan preguntando“, escribió López en su perfil de la red social X (antes Twitter). En un video publicado en las redes sociales se puede escuchar cuando el jugador Diego Martínez le grita: “asalariado de mier…” al periodista, confirmando la versión de López.

El comunicador denunció que el arquero del Deportivo Pasto, Diego Martínez, lo invitó a pelear luego de una acalorada discusión en una rueda de prensa -crédito @JotaEprensa/X

El incidente generó un amplio debate en las plataformas digitales entre los aficionados. “¡Otra insólita rueda de prensa de fútbol colombiano!, escribió el periodista deportivo Pablo Arenas; “Algunos periodistas como @JotaEprensa, a falta de talento, quieren salir del anonimato haciendo cosas como estas! Tuvo mucha paciencia el técnico del Deportivo Pasto, René Rosero“, compartió el comunicador Diego Fernando Bravo; “René Rosero jugó fútbol, tiene su Licencia, es un hombre del fútbol. Que más motivación que dirigir primera división y al equipo de sus amores, de su región. Tenés que respetar. Diego Martinez es capitán de equipo, más de 100 partidos en profesionalismo. Tenés que respetar“, son algunas reacciones en las red social X (antes Twitter).