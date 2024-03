Reapareció joven que se volvió meme en ‘La Voz Kids’: “Todos tenemos momentos humildes”

El adorable error de Juliana Camargo hizo sonreír a toda Colombia -crédito Caracol Televisión - @julycamargomusic/Instagram

Juliana Camargo, participante de la cuarta temporada de La Voz Kids en 2019, recordó una anécdota que marcó su paso por el programa de talentos de Caracol Televisión. Durante su audición a ciegas, al interpretar Locked out of heaven, de Bruno Mars, Camargo entregó una respuesta inesperada a la pregunta que le hizo Fanny Lu generando memes y comentarios de risas en las redes sociales.

El cuestionamiento de la cantante caleña fue acerca sobre el grado escolar de ‘July’, pero la respuesta de la talento debido a sus nervios fue: “Eh, eh, en el 2019″. Este momento generó risas entre el público y los jurados, conformados por Andrés Cepeda, Fanny Lu y Sebastián Yatra. La escena, más allá de lo anecdótico, se viralizó a través de las redes sociales, manteniéndose en la memoria de los usuarios y fieles televidentes del programa de pequeños talentos.

La respuesta equivocada de July Camargo en ‘La Voz Kids’ 2019 se convirtió en un momento viral en las redes sociales -crédito @julycamargomusic/TikToK

Años después del momento captado en televisión nacional, la cantante resurgió en las redes sociales para compartir su mirada sobre lo ocurrido. ”Se acuerdan de esa niña, pues soy yo, últimamente este video me ha salido en todo, en TikTok, en Instagram, todo el mundo me lo manda siempre y la verdad no me podía quedar sin decir nada”, comenzó relatando la joven talento.

“Tengo que confesar que ese día estaba demasiado nerviosa y en mi defensa, la pregunta no estaba bien contextualizada”, expresó en un video que subió a su perfil en la red social TikTok, donde se muestra reflexiva y con un toque de humor sobre su “momento más humilde”.

La joven cantante reapareció en las redes sociales para hablar de su participación en ‘La Voz Kids’ -crédito @julycamargomusic/Instagram

La joven aprovechó la interacción con sus seguidores para hablar sobre cómo las preguntas descontextualizadas pueden conducir a respuestas inesperadas, señalando: “¿Qué harían ustedes si les preguntan de dónde viven y luego en qué años están? A mí se me ocurrió decir todo, menos en qué año estaba en el colegio y pensé en decir el año en nací, pero bueno son cosas que pasan, al fin al cabo todos tenemos en nuestras vidas momentos humildes, en mi caso ese va a ser el mío”, finalizó la cantante bogotana.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. Los usuarios recordaron con risas ese momento de Juliana Camargo en La Voz Kids: “Jajajaja ese video nunca se supera”; “Como no recordarlo, fue tendencia”; “En medio de tanto público y con ese jurado a cualquiera le hubiera pasado. Yo estoy seguro que hubiera respondido igual”; “Lo que respondiste fue bien, estabas en ese año 🙊”; “La respuesta es absolutamente correcta! No debes sentirte mal por esa respuesta”; “Todos nos equivocamos y ella no formuló bien la pregunta. Tu eres suficiente tal como eres así que no te sientas mal por esto”, son algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

La joven talento no fue escogida por los jurados del programa de ese momento, pero se volvió famosa por una curiosa respuesta -crédito Caracol Televisión/ YouTube

El impacto de La Voz Kids en la vida de sus participantes es indudable. Al margen de su talento musical, el programa ofrece una plataforma excepcional para que niños y adolescentes demuestren su talento artístico, muchos de los cuales han logrado lanzar sus propios álbumes o convertirse en figuras públicas en el mundo de la música y la televisión. Es el caso de Juliana Camargo, a pesar de no ser escogida por los jurados en esa temporada, continúa su camino en el mundo del espectáculo, compartiendo su vida y proyectos musicales a través de redes sociales, en donde cuenta con más de mil seguidores.

Esto demuestra cómo el programa de Caracol Televisión no solo busca descubrir nuevos talentos sino también fomentar su desarrollo integral como artistas. Parte de lo que hace especial a La Voz Kids es su atención en el talento, la personalidad y el carisma de los jóvenes participantes. Los entrenadores cobijan a los niños, trabajando en mejorar su técnica vocal y ayudándoles a crecer como artistas.