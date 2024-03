Cuando es la gran final de ‘La voz kids’: este es el programa que lo remplazará

‘La Voz Kids’ llegará a su gran final - crédito @lavozkidscolombia/Instagram

La voz kids se aproxima a su final este 22 de marzo, marcando el cierre de la séptima temporada que reúne a niños y jóvenes vocalistas. El programa de Caracol Televisión tendrá en su desenlace un evento tanto para los participantes como para los televidentes del reality.

El ganador se llevará un premio de 150 millones de pesos destinados a sus estudios superiores, además de la oportunidad de grabar una canción con la disquera Universal Music.

Los segundos y terceros lugares no se irán con las manos vacías, pues recibirán cien y cincuenta millones de pesos, respectivamente, para apoyar sus carreras universitarias.

Los entrenadores Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek han jugado roles cruciales al liderar a estos jóvenes hacia el éxito. De ellos, Syntek expresó recientemente su agradecimiento y admiración por los competidores: “Cada persona que se cruza en tu vida no es casualidad. El destino es sabio”, resaltando la importancia de este programa en la formación artística y personal de los niños.

Aleks Syntek se encuentra conmovido por la recta final de La Voz Kids: “Me va a costar mucho trabajo” - crédito Aleks Syntek/ Instagram

Asimismo, el jurado internacional se despidió conmovido del reality: “Yo soy casero y soy de pertenencias, me habitúo y ahí me quedo y no me muevo. Me va a costar mucho trabajo extrañarlos tanto, a mis coaches, a mis conductores, a mis chicos, y a los niños. De hecho, a los chicos que ya han salido de la participación los llevo en el corazón”, expresó el cantante mexicano en el programa.

La revelación de los finalistas de cada equipo ha mantenido a la audiencia en expectativa, especialmente tras conocer que ‘La Criollita’ representará al equipo de Greeicy, intensificando las expectativas sobre quiénes serán los otros concursantes en la gran final.

La voz kids tendrá su recta final el 22 de marzo - crédito @lavozkidscolombia/Instagram

¿Cuál es el programa que reemplazará ‘La Voz Kids’?

Una vez concluida la séptima temporada, La Voz Kids dará paso a El Desafío, un reality de competencia física que celebra 20 años de transmisión. Mientras las familias colombianas se preparan para despedir otra memorable temporada del programa de talentos, El Desafío se organiza para conmemorar su vigésimo aniversario.

Para esta edición especial, el programa promete regresar a sus raíces, abandonando formatos más recientes para desarrollarse nuevamente en lugares exóticos dentro de Colombia. Entre las noticias más destacadas para esta temporada está la incorporación de María Fernanda Aristizábal, que fue Señorita Colombia 2019 y Miss Universo Colombia 2022, como nueva presentadora.

La exreina de belleza se mostró feliz al ser parte del reality en su vigésimo aniversario -crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Aristizábal será el remplazo de Gabriela Tafur, que participó como co-presentadora en las ediciones 2022 y 2023, porque no se unirá este año debido a compromisos académicos en Estados Unidos. Tafur señaló en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram: “Este año no voy a estar porque estoy acá, estoy estudiando y los horarios de grabación no me dejaban continuar con mis estudios”.

Lo que hace especialmente significativa a esta edición de El Desafío no es solo su aniversario de dos décadas en el aire, sino su promesa de volver a sus orígenes y celebrar en escenarios paradisíacos dentro del territorio colombiano. Además, la edición de este año introduce innovaciones que podrían transformar la dinámica del programa. Andrea Serna sugirió la inclusión de público en las pruebas y visitantes en las zonas de convivencia de los participantes. “Dijimos ¿Qué tal tener público en las pruebas?”, compartió en el programa matutino Día a Día, insinuando las sorpresas que esperan a la audiencia en esta celebración de dos décadas.

El programa celebra este años su vigésimo aniversario y tendrá algunos cambios -crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Aunque los detalles sobre los participantes de este año aún no se han revelado completamente, las expectativas son altas. El programa ha prometido ser una edición especial, no solo por marcar el vigésimo aniversario, sino también por reintroducir el concepto de “superhumanos” enfrentándose a retos que pondrán a prueba su resistencia y fortaleza mental y física.