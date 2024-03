Redada contra la explotación sexual infantil en Cartagena: un establecimiento fue clausurado

Las autoridades dieron a conocer imágenes del interior del establecimiento en el que se registraron los hechos - crédito IStock/ @dumek_turbay/X

La explotación sexual contra menores de edad es una de las mayores problemáticas que se registran en Cartagena. La capital bolivarense, uno de los destinos turísticos más importantes en el país, ha sido uno de los lugares en los que se han reportado múltiples episodios relacionados con dicha práctica criminal en los últimos meses.

Frente a esta situación, las autoridades han incrementado sus operaciones en diferentes puntos de la de la ciudad heroica. Esto, con el único objetivo de frenar el avance de los criminales que han sometido a menores de edad a dicho panorama, no solo en Cartagena sino en diferentes partes del país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Y es que, al parecer, aquella avanzada de la fuerza pública en la capital bolivarense habría dado sus primeros frutos luego de casi tres meses de la llegada de la nueva administración local.

Cartagena es una de las ciudades más afectadas por la explotación sexual en el país - crédito Colprensa

Según dio a conocer el alcalde Dumek Turbay Paz, a través de sus redes sociales, en uno de los operativos que hace parte del Plan Estratégico de Seguridad, Titán 2024, las autoridades dieron con un hallazgo que el dirigente calificó de “espeluzante” y “devastador”.

En un video que Turbay Paz publicó a través de su cuenta de X (antes Twitter), se puede observar cómo uniformados de la Policía de Cartagena, en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de la capital bolivarense, intervinieron un establecimiento comercial en el que se habrían estado llevando a cabo vejámenes sexuales en contra de menores de edad.

El operativo, que contó con la participación de miembros de la Secretaría del Interior, así como de Gestión del Riesgo de Cartagena, fue llevado a cabo en el barrio Las Gaviotas sobre las 10:00 p. m. del sábado 16 de marzo de 2024.

Así las cosas, los uniformados que lideraron el procedimiento pudieron percatarse de ciertos “cubículos” ubicados en el interior del establecimiento, en los que los menores de edad habrían sido víctimas de explotación sexual. Incluso, aquellos lugares contaban con un televisor, así como algunos muebles, en donde se habrían registrado los vejámenes.

Frente a dichos hallazgos, las autoridades de la capital bolivarense optaron por clausurar el establecimiento, al que Turbay Paz definió como “antro”. Así mismo, el dirigente reafirmó su llamado a la ciudadanía para que se brinde protección a la población infantil.

“#Titán24 en las localidades. Lo que encontramos esta madrugada en el barrio Las Gaviotas fue espeluznante, devastador. Este antro fue clausurado en operativo realizado por @secinteriorctg , con el apoyo @OAGRDCartagena , @gepmcartagena , Bomberos, la Localidad 2 y @PoliciaCtagena . El cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes es nuestra responsabilidad. ¡AVANZAMOS!”, enfatizó el alcalde de Cartagena.

Clausuraron un establecimiento comercial en Cartagena por presunta explotación sexual de menores - crédito @dumek_turbay/X

El panorama sobre la trata de personas en Colombia

De acuerdo con cifras reveladas por el Ministerio de Defensa, entre enero y agosto del 2023 se registraron 521 casos de trata en el país.

De la totalidad de los casos, 255 individuos fueron víctimas de trata de migrantes y 266 de trata de personas. Esto representa un aumento del 56,9%, puesto que en este mismo periodo para el 2022 la cifra fue de 332.

A diario se registran, mínimo, dos víctimas de este delito, según explicaron desde el Ministerio de Defensa.

No obstante, Roció Urón, coordinadora de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de UNODC, señaló en aquella oportunidad que las cifras no corresponden a la realidad, debido a que muchas de las víctimas por miedo prefieren no decir nada o se les hace difícil poder ir o contactar a las autoridades.

Por ello, la funcionaria aseguró que las cifras reales pueden ser 10 veces mayores a las oficiales.