Concierto de Ana Gabriel en Montería estaría filtrado por el Clan del Golfo: este es el polémico empresario que está detrás del evento

Ana Gabriel hará una gira de conciertos por varias ciudades del país después de mitad de año - crédito MusicVibe

En Montería, la capital del departamento de Córdoba, la organización de un concierto de la reconocida artista Ana Gabriel ha avivado los rumores y especulaciones sobre Juan Fernando Díaz Paba, más conocido como “Juanchito Díaz”, un empresario que frecuenta círculos políticos y sociales de alto perfil.

Díaz, cuya empresa Juanchito Díaz Eventos S.A.S fue creada a principios de 2023, ha sido objeto de investigaciones por presuntas conexiones con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas del país y que estaría lavando dinero a través de diferentes negocios comerciales.

Y es que según los documentos judiciales de la Fiscalía General de la Nación que fueron revelados por el medio independiente Vorágine, sugieren una posible relación entre sus actividades empresariales y operaciones de lavado de dinero para el Clan del Golfo. De hecho, según un informe de inteligencia facilitado por el Ejército a la Fiscalía en 2021, el empresario habría estado involucrado en actividades extorsivas en varios municipios de Córdoba en beneficio de esta organización criminal.

Las investigaciones señalan que Juanchito Díaz coordinaba extorsiones en los municipios de Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Buenavista. Este último lugar es de especial interés, dado que la esposa de Díaz fungiría como notaria en dicho municipio. Sin embargo, a pesar de las acusaciones, tanto Díaz como su abogado, Carlos Darío Pérez, han negado cualquier implicación en actividades criminales, adjudicando los señalamientos a persecuciones políticas.

La defensa de Juanchito Díaz asegura que no existen investigaciones en su contra, a pesar de los testimonios que lo involucran con el Clan del Golfo - crédito @juanchito_díaz/Instagram

“No tengo nada que ver con eso. Fue una investigación que no llegó a ningún lado por un ataque político que no tengo nada que ver”, afirmó Díaz en declaraciones a Vorágine. Esta afirmación es respaldada por su abogado quien añade: “Si bien puede haber una declaración dentro de otro proceso, no ha tenido mérito para que lo investiguen a él”.

Pero los testimonios en contra de Juanchito Díaz todavía tendrían en duda su relación con el grupo criminal, e incluso crea incertidumbre sobre la procedencia del dinero para contratar a la artista internacional Ana Gabriel, quien llegará a la ciudad de Montería el próximo 15 de junio de 2024.

Las dudas crecen después de que testimonios de antiguos combatientes del Clan del Golfo presentados ante la Fiscalía en septiembre de 2021 pusieran en tela de juicio la procedencia de su capital, ya que las declaraciones vinculan directamente a Díaz con la estructura criminal, específicamente en el lavado de dinero a través de negocios y la compra de ganado.

Ana Gabiel se presentará en la ciudad de Montería el 15 de junio de 2024 - crédito MusicVibe

“Él es el encargado del lavado de dinero de alias ‘Chirimoya’. La manera en que lo hace es montar negocios, por ejemplo, la discoteca Mama Juana que está en el municipio de Planeta Rica, y comprar ganado para la organización”, apuntaba uno de los testigos a la Fiscalía, relacionando al empresario con José Miguel Demoya Hernández, un reconocido líder del Clan del Golfo.

De hecho, según reveló el medio independiente sobre dicha discoteca, que ya está en la mira del ente acusador, hasta la tarima de su establecimiento han llegado artistas de renombre como Rafa Pérez, Yader & Campillo, Farid Ortiz y Alex Martínez.

Pero la influencia de Juanchito Díaz iría más allá de su poder en el mundo del espectáculo. El respaldo de la Alcaldía de Montería al concierto de Ana Gabriel, además de la propuesta de construir un escenario para acomodar hasta 30.000 personas, sugiere una integración entre lo público y lo privado en la organización de eventos de gran envergadura en la ciudad.

Edgardo Miguel Espitia, influyente asesor de la Alcaldía, destacó la singularidad de Montería como sede de este tipo de eventos: “La única ciudad de la costa donde va a presentarse Ana Gabriel es en Montería”.

Además de sus vínculos con la política local, Díaz posee conexiones con familias de gran influencia en Córdoba, incluida la familia Gutiérrez Córdoba, que se ha mantenido en el poder del municipio de Buenavista y con la cual mantiene una relación cercana, evidenciada en publicaciones en redes sociales.

Juanchito Díaz tendría relación con prestantes familias políticas de Córdoba - crédito @juanchito_diaz/Instagram

“Hay personas colaboradoras, pertenecientes a la organización criminal, que residen en Planeta Rica, trabajan ahí mismo, desempeñando a la vez labores comerciales, para no ser descubiertos, y otros que tienen familiares o relaciones con las alcaldías, Fiscalía, Policía, Notarías, entre otras relaciones (…) Por lo cual manifiestan que son indetectables o intocables”, señaló uno de los testimonios revelado por el medio independiente.

Por su parte, Juanchito Díaz se describe a sí mismo como un “empresario legítimo”, involucrado en la promoción de eventos de gran escala que incluyen a artistas de renombre como Silvestre Dangond y Jessi Uribe, mientras que la defensa del empresario insiste en que no existen investigaciones abiertas en su contra y que su vinculación con los hechos mencionados es infundada.

“Yo sé que me están metiendo es por Félix Gutiérrez. Para mí eso es dañarle la imagen a uno porque ustedes van a sacar un reporte, yo soy inocente, no tengo ninguna clase y ustedes me andan dañando la hoja de vida. Yo soy un empresario que, gracias a Dios, me lo he ganado sufriendo y mi esposa es notaria. No tengo nada que ver con eso (…) Si yo sé que los ataques son contra Félix, ataquen a Félix, pero no se lleven a las demás personas que no tienen nada que ver”, aseguró Juanchito Díaz a Vorágine.