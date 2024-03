Tatán Mejía y Maleja Restrepo iban a presentar ‘La casa de los famosos’: por qué rechazaron la propuesta

Tatán Mejía reveló la razón del porqué no aceptó presentar ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @maleja_restrepo/Instagram

El reconocido deportista y creador de contenido Sebastián Mejía Uribe, conocido como Tatán Mejía, recientemente habló sobre su carrera y vida personal, así como por decisiones relacionadas con su participación en proyectos televisivos. Tatán Mejía, famoso por sus logros en el Freestyle Motocross y su influencia en las redes sociales, compartió detalles sobre una oportunidad que tuvo junto a su esposa, Maleja Restrepo, de participar en el AfterShow de La Casa de los Famosos.

En una entrevista para el espacio Impresentables de Los 40 Principales, el deportista comentó que, aunque inicialmente se les ofreció la posibilidad de presentar el programa de la plataforma ViX, finalmente no aceptaron la propuesta. Este papel es desempeñado por Roberto Velásquez y Lina Tejeiro, decisión ante la cual Mejía expresó su conformidad, elogiando a ambos presentadores por su talento y merecimiento. “Entró Lina Tejeiro, que es una genio, y se quedó con el personaje (...) y Roberto es alguien que se merecía esa oportunidad, entonces sí prefiero que la tenga él y no yo (...) Él es una de las personas más impresionantes que yo he conocido en mi vida, talentoso y echado para adelante”, afirmó el presentador.

La decisión de no participar como presentadores en el show vino acompañada de una revelación personal; a pesar de la disposición de su esposa, Maleja Restrepo, por integrarse al proyecto, Tatán Mejía no compartía el mismo entusiasmo. No obstante, estaba dispuesto a apoyar a su pareja en esta experiencia. “Yo no quería, mi mujer sí. Ella le dice que sí a todo, pero lo iba a hacer por ella: ‘Hágale mi amor, yo la acompaño y lo hago por usted’”, explicó.