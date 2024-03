“Sí hay bebé”: Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas confirmaron su primer embarazo después de 15 años juntos

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas esperan su primer bebé tras 15 años de relación - crédito @cardenasjorgee/Instagram y Freepik

La nueva vida de la pareja de esposos Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas en Europa los está tomando por sorpresa con nuevos rumbos, pues confirmaron desde España, en donde se encuentran radicados, que serán papás por primera vez.

Los actores compartieron con sus seguidores un emotivo video en el que registraron el momento exacto en el que se hicieron la prueba de embarazo y cuál fue su reacción al enterarse de que les había salido positiva. “Aquí sí hay bebé”.

Tras 15 años de relación Ana Lucía Domínguez, de 40 años, y Jorge Cárdenas, de 53, se convirtieron en una de parejas más sólidas de la televisión colombiana, pues durante este tiempo no han parado de demostrarse su amor a través de las redes sociales; de hecho, en diciembre de 2023 renovaron sus votos y reiteraron su compromiso ante Dios. Desde su cuenta de Instagram confirmaron estar esperando bebé.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas confirmó la dulce espera de su primer bebé - crédito @analuciado/Instagram

La vida de los actores está atravesando grandes cambios y nuevas etapas en plena celebración de su aniversario número 15. En medio de su mudanza hacia Madrid, España, los artistas confirmaron que esperan a su primer hijo.

Sus fanáticos celebraron con ellos su alegría y los llenaron de bonitos mensajes de celebración: “Felicitaciones por el bebé”, “ya era hora”, “hermosa pareja, todas las bendiciones”, “amo esta noticia”, “bendiciones para ese bebé”, “los tiempos de Dios son perfectos”, “qué felicidad”, “se ven muy felices”, fueron parte de las reacciones a la publicación de la pareja.

De acuerdo con lo comentado por los esposos, esta noticia los tomó por sorpresa y llegó a su vida como una regalo divino, pues aunque era algo que su público y los medios venían esperando hace años, no lo tenían planeado en este momento: “Aquí comienza una nueva aventura 😍Siempre de la mano de Dios🙌🏽Gracias por este regalo🙏🏼💙🩷🤰🏽”, escribieron en el posteo compartido que hicieron entre sus dos cuentas de Instagram.

Así fue la corta e íntima ceremonia en la que Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas renovaron sus votos matrimoniales - crédito @analuciado/Instagram

Por fin serás papás a los 40 y 53

Una de las preguntas que más les realizaban a la actriz Ana Lucía Domínguez y su esposo, el también cantante Jorge Cárdenas por parte de la prensa y sus seguidores era: ¿y el bebé para cuándo?, puesto que parecían tener una relación muy estable.

Al desnuda sorprendió la actriz a su pareja en la celebración de su cumpleaños - crédito @analuciado/ Instagram

“Estoy en un momento muy importante de mi carrera, y si quisiera un bebé, debo parar de trabajar al menos por un año, pues deseo estar a su lado el 100 %, no me siento capaz de delegar su cuidado a otra persona. Pero si Dios nos pone a un hijo en nuestros corazones, bienvenido sea”, declaró la actriz en declaraciones dadas en una gala durante la promoción de la serie Pálpito en 2022.

De hecho, la famosa reveló en ese momento que tras casarse con Jorge Cárdenas en 2008, entre los planes de los dos estaba tener hijos dos años después. “Nos gustaría por lo menos un hijo, de hecho, es un tema que hemos hablado y nos parece una experiencia increíble. Dijimos que queríamos disfrutar al menos dos años de matrimonio, pero han pasado 14 y lo seguimos aplazando”.

Durante la revelación de su estado de gestación, Ana Lucía detalló que tuvieron varias dudas respecto a lo que indicaba la prueba casera que había usado, razón por la que acudieron a una segunda y posteriormente decidieron contar con el concepto de su ginecóloga personal que por medio del chat, les despejó sus dudas y reiteró que efectivamente estaban esperando a su primer hijo.

Actores Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas en entrevista con Eva Rey hablaron de su matrimonio y de un futuro con hijos. @Eva_reyoficial / Instagram

En cuanto al género del bebé todavía no se tienen detalles, pues al parecer la pareja recién se enteró de su dulce espera, sin embargo, respecto al posible nombre si tienen pistas, puesto que Ana Lucía reveló un par de nombres en medio de una entrevista concedida por la pareja a la periodista española Eva Rey.

“Siento que vamos a ser padres, no sé cuándo, cada vez que vemos un bebé… Conocí una niña en un centro comercial con la que conecte mucho que llama Luciana. Con Jorge hablamos de ella todo el tiempo, por eso me gusta ese nombre para mi hija. Ahora, si sale niño va a tener otro nombre. Me encanta Eduardo por mi suegro, en paz, descanse. Eduardo José, podría ser, pero si es niña, Luciana sí seguro”, comentó en su momento la actriz.