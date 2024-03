Nataly Umaña hizo confesión sobre Miguel Melfi que pone a temblar su romance en el reality: ¿Aburrida?

El panameño se habría cansado del romance que tenía con la actriz ibaguereña - crédito @JOSELUISELIAS/X

El romance entre Miguel Melfi y Nataly Umaña sigue dando de qué hablar en La casa de los famosos Colombia, después de la visita que tuvo el panameño. En la noche del 13 de marzo, la madre del artista ingresó al reality para tratar de persuadirlo sobre su comportamiento, recordándole que le gustaría volver a ver en competencia a la misma persona que vio en las dos primeras semanas de concurso.

Y es que las expectativas estaban puestas por lo que le diría al panameño de su polémico romance con Nataly Umaña. Por lo que tan pronto se ubicó al frente del participante, no dudó en expresarle su desacuerdo con la forma en la que se desarrollaron las cosas con una mujer que, al ingresar al reality, estaba comprometida tras doce años de matrimonio.

“Tú sabes que te quiero y te amo. Una madre tiene que estar cuando tiene que estar y tiene que decir las cosas. Yo busco y trato de entender, pero no puedo aceptar lo que está pasando, tú tienes que ver entre lo real y lo que no”, expresó la mujer.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.

De acuerdo con el famoso, desde el momento en el que la vio, supo de la incomodidad con la que venía y presintió las palabras que le dijo en su momento: “Ella se reservó de ser cariñosa, porque está muy molesta conmigo y quería que yo entendiera el mensaje que me estaba dando”, puntualizó Miguel Melfi en el confesonario.

Pero, ¿qué dijo Nataly Umaña?

Después de la inesperada visita, la ibaguereña recibió el apoyo de dos de sus compañeras: Diana Ángel y Sandra Muñoz. “Cualquier cosa que necesites, aquí estamos”, expresó la actriz y cantante, mientras que Umaña señaló que es necesario asumir las consecuencias de los actos que se cometieron en cámara frente a millones de colombianos.

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ Nataly Umaña y Miguel Melfi cuentan con el apoyo de una compañera con su supuesta relación -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Fue en ese momento, en el que la exesposa de Alejandro Estrada dio otro punto de vista sobre la visita de la madre de Melfi, reconociendo que la dinámica con el panameño ya no era la misma. “Que haya llegado la mamá ayer fue lo mejor que me pudo haber pasado. Era lo más necesario. Yo se lo decía a él, pero no quería hacerlo sentir mal”.

Qué dijo Miguel Melfi

Horas más tarde de haber recibido la visita de su madre, Miguel Melfi no dudó en buscar a la ibaguereña y en la madrugada, mientras algunos de sus compañeros dormían, tuvieron una conversación muy seria sobre lo que ha ocurrido entre los dos. Los famosos tocaron varios puntos, entre el que destacó la decisión que tomó de mantenerse alejado de Nataly.

Melfi se habría cansado de Nataly Umaña y le pidió que tuvieran un distanciamiento en la comptencia - crédito canal RCN

Fue en ese momento, en que el artista expresó su decepción al ver que Nataly no lo buscara para aclarar la situación y los sentimientos que tenía guardados tras lo ocurrido con su expareja.

“A mí me hacía mucho más sentido que fueras tú quien me dijera ‘Miguel quiero que esto o lo otro’ (con las manos haciendo señas de parar). Yo decía que cuando me lo dijeras todo bien, ni siquiera una molestia ni resentimiento. Seguimos siendo parceros. Te lo repito para que lo sepas, el cariño sigue siendo igual. Eres una persona superimportante dentro de la casa”, le expresó Melfi a Umaña.

Los comentarios de los internautas estuvieron divididos entre la decisión del cantante y la posición que tomó la actriz, después de que su relación con Alejandro Estrada terminara en vivo y se convirtiera en tendencia en redes sociales en diferentes países de Latinoamérica. Algunos llegaron a señalar que Umaña se aburrió y decidió dar un paso al costado.