Ciro Ramírez, vinculado al escándalo de ‘Las marionetas’, habló desde la cárcel: aseguró que su caso está basado en testigos falsos

Luego de tres meses de permanecer recluido en la cárcel La Picota por estar presuntamente implicado en el escándalo de ‘Las Marionetas’, el senador Ciro Ramírez rompió su silencio para cuestionar las pruebas en su contra y dar la versión de los hechos por lo cual hoy está investigado.

En una entrevista para el medio Focus Noticias, el senador cuestionó los señalamientos de Pablo César Herrera, Director de Proyecta Quindío y principal testigo de este caso, asegurando que sus declaraciones no tienen condiciones de tiempo, modo y lugar.

“Volvemos a Pablo Herrera, que dice que escuchó que a mí me habían dado mil millones de pesos; el Magistrado le pregunta, ¿Usted tiene condiciones de tiempo, modo y lugar en donde se entregó? Me dijo, no, no tengo ni idea, a mí no me consta, yo sólo le escuché, preguntémosle a quién le escuchó eso; le preguntan a la persona, oiga usted, le dio 1.000 millones a Ciro y a Pierre, el tipo le dice, nunca di un peso”, le dijo a ese medio.

Fue un contrato pactado entre Proyecta y el Departamento de Prosperidad Social del gobierno de Iván Duque el que metió en problemas judiciales a Ciro Ramírez, pues se le acusa de haber tenido injerencia indebida en trece negocios para la construcción de obras en Quindío y Tolima. Por eso explicó por qué visitó al director de ese consorcio en la cárcel.

“Un abogado me busca pidiéndome que visite al señor Pablo Herrera porque su novia está angustiada, porque Pablo Herrera tuvo un acoso sexual aquí en el pabellón de máxima seguridad y que él había visto en La Picota cómo los senadores del Pacto Histórico, congresistas del Pacto Histórico, habían visitado a los de la primera línea acá en la cárcel para buscar mejores condiciones carcelarias; que si yo podía hacer eso en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, lo cual le dije, claro que sí, yo conozco a Pablo”, dijo.

También se refirió al expresidente Álvaro Uribe, que al día siguiente de su captura, el 14 de diciembre de 2023, expresó en su cuenta de X: “Me duele la captura del joven senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas es lo único que deja la maldita mermelada”.

Ramírez dijo sentirse con mucha tristeza y decepcionado por esas declaraciones del líder de su propio partido. “El que viene sufriendo un proceso bastante largo ante la justicia, creo que su partido y los congresistas del Centro Democrático hemos sido siempre los primeros en salir a defender la presunción de inocencia. Me parece muy triste que no lo haya hecho conmigo”, expresó el senador.

Y puntualizó: “Eso es lo único que yo tengo que decir al respecto de ese trino y lo único es que él me conoce muy bien y sabe la defensa que ha dado, el estudio que he hecho de los proyectos de ley y la pelea creada en todos los medios y espacios de opinión en el Congreso de la República”.

Luego volvió a criticar al sistema judicial, afirmando vehementemente que no participó en ningún hecho delictivo. Por eso, aseguró que su detención es injusta, basada en testimonios falsos y señalando que “ningún testigo pudo confirmar su implicación en los hechos imputados”.

“El testigo dice que se concertó conmigo y Pierre García, en ese entonces director del DPS, para hacer un nuevo convenio, que es el convenio 670, entre la Gobernación del Quindío y el DPS y que después que hacen ese convenio, yo le dije a Pablo, o que Pierre le dio unas instrucciones a Pablo, que unos contratos eran para mí; ese es todo el caso”, dijo.

De tal manera que pasa sus días en el pabellón de funcionarios públicos de La Picota preparando su defensa. “Porque a principios de abril estoy seguro de que me erradicarán el escrito de acusación, es lo más probable, por lo que yo he visto de que el magistrado Marco Antonio Rueda Soto está corriendo, me niega todas las pruebas, me niega todo, porque si al 12 de abril no me han erradicado el escrito de acusación, el 13 de abril yo estoy otra vez en el Senado de la República”, aseguró.