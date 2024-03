El camino de Lalo Cortés, una artista, mujer y afro, para encontrar su identidad en Bogotá: “Yo soñaba con ser lisa”

La artista bogotana cuenta que su mayor sueño era ser lisa - crédito Infobae Colombia

Es inevitable notar el cabello de Lalo Cortés. De hecho, es lo primero que se aprecia de ella cuando llega a un lugar. Sin embargo, le costó tanto aceptar ese rasgo de sí misma que llegó a utilizar la plancha de la ropa para tratar de alisarlo.

Luego, y en el camino de descubrir su estilo musical y su identidad, Lalo encontró que ser mujer negra en Bogotá era, justamente, lo que mejor la definía. Desde entonces, defendió lo que significa ser mujer y lo que significa ser afro en una ciudad que, a pesar de tratar de ser cosmopolita y diversa, no logra erradicar la discriminación.

Lalo Cortés participó en el Festival Estéreo Picnic apenas un año después de sacar su primer EP - crédito @lalocortesmusic/Intagram

“Yo soñaba con ser lisa. Un alisado permanente era mi mayor sueño en la vida; imagínense una niña de 10 años que su sueño más grande del mundo o sea ser lisa. Decir eso hoy en día me da mucha tristeza, pero afortunadamente mis papás nunca me lo permitieron”, recuerda la artista. A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Infobae Colombia habló con esta cantante y compositora bogotana.

Las raíces de la artista se entrelazan en distintas regiones del país. Su madre es de Manizales, su padre bogotano y su abuelo tiene ascendencia afro, nació en Tumaco, Nariño; esa parte de su identidad es la que más la llama. Entonces, en la ciudad de todos y de nadie, Lalo decidió expresarse por medio de ritmos “negros de revolución”.

Algunas de sus canciones hablan sobre las luchas sociales - crédito Infobae/Colombia

Aunque llevaba más de cinco años incursionado en la escena alternativa del rap, el jazz y el R&B en Colombia, Lalo Cortés lanzó hace poco, en 2022, su primer EP: “Paso a paso”. El éxito fue tal que un año después participó en uno de los festivales de música más importantes de la región: el Estéreo Picnic.

¿Cómo era no sentirse parte de la sociedad?

L.C: me acuerdo mucho algunas situaciones con mi cabello... Me hacían matoneo. El tema del pelo es algo muy extenso, pues mi pelo no fue común, por lo menos hasta hace poco no era tendencia. Yo siempre sentí que mi pelo no era válido, que tenía un pelo malo porque eso era lo que me decía la sociedad.

Crecí sintiéndome fea. Si eres una niña y no hay otra persona como tú, si no tienes un referente afro en tu entorno, pues no vas a sentirte linda por más que quieras hacerlo. Después de un tiempo entendí que el pelo hace parte de mi identidad y, sobre todo, lo aprendí por medio de la música.

Lalo Cortés, cantante bogotana, dice que no se sentía "suficientemente negra", lo que hizo difícil que se aceptara como una mujer afro - crédito @lalocortesmusic/Intagram

¿Por qué dice que le costó aceptar su negritud?

L.C: cuando tú eres una persona biracial, como yo, pasan dos cosas: que no eres ni lo suficientemente negra, ni lo suficientemente blanca para nadie. Yo llegaba a la comunidad negra y hablaba súper rolo, entonces no hacía parte. Pero llegaba a la comunidad blanco-mestiza y no me sentía lo suficientemente blanca. Por eso, en algún momento dudé mucho de mi negritud y de si realmente merecía sentirme negra.

La primera vez que me dijeron que sí era negra, fue una amiga artista que era parte de la comunidad. Cuando ella me reconoció así, me dijo: “Empodérate de esa negritud”. Ahí fue cuando yo dije: “No soy una mujer negra de comunidad, por ejemplo, del Pacífico de la Costa, no he crecido en comunidad negra, pero tampoco soy una persona blanca”.

¿Cuáles son los obstáculos que ha afrontado en su carrera como mujer negra?

L.C: uno de los obstáculos más grandes es la fetichización de nuestros cuerpos y de nuestros seres. Entonces si tienes este color de piel, significa que sabes bailar... Es que se cree que uno por ser negro debe ser X o Y... Ese estigma implica que la gente negra es la más arrecha o es la que tiene estilo y tiene flow. Existir bajo esos estigmas es muy difícil porque es reducir la raza negra a unas ideas que no existen.

Uno de los problemas que tienen las mujeres negras en la sociedad son los estigmas - crédito Infobae Colombia

Otro problema es que nos vean como una cuota y que, realmente, no entiendan que hay muchas mujeres negras haciendo música increíble. Es decir, que solamente sea como: “Vamos a escoger a tal mujer porque es negra entonces ahí cumplimos la cuota del componente femenino y negro”...

Hay otro tema muy importante que es el de la apropiación cultural. Hay muchos artistas que son blancos, mestizos, que agarran un montón de estética negra para “pegar” y terminan sonando muchísimo más que las mismas personas negras con su estética. Un ejemplo de apropiación cultural así como en la música es el Black fishing, es una especie de Black face, o sea, es literalmente disfrazarse. Es utilizar la estética negra como un disfraz que se pone y se quita para ser más famoso. Hay muchos artistas que lo han hecho: Ariana Grande, Cristina Aguilera.

Hay una falta muy grande de inclusión dentro de esos espacios. Por ejemplo, en charlas o en un concierto yo volteo a mirar y soy la única mujer negra... Sobre todo aquí en Bogotá. Entonces, a veces es muy difícil poder diferenciarlo pero pasa.

Lalo Cortés lanzó su primer EP en 2022 pero lleva más de siete años haciendo jazz y R&B en Colombia - crédito @marianacorreagiraldo y @lalocortesmusic/Intagram

¿Cómo lidia con esos desafíos?

L.C: las personas negras que nos dedicamos al arte estamos en un proceso constante de enseñar, desde un lugar pedagógico, que hay muchas cosas que ellos creen sobre los negros que no son. Por lo menos yo escojo eso, por medio mi música, de mis letras... pero creo que con el paso del tiempo y la información se van desmitificando todos esos estigmas.

Todas las canciones que yo he hecho en ese sentido son muy personales. Creo que la la que más me llega al corazón es Privilegio porque yo muchas veces no quise nacer en el cuerpo que tengo, entonces eso para mí era muy duro. La letra dice eso, que el privilegio siempre va a cegar... A veces el privilegio de las otras personas no los deja ver todo lo que está pasando con uno. También tengo una canción que habla sobre que, si las personas no viven una situación, no la ven y punto.

¿Qué significa para usted ser una mujer “afro-rola”?

Lalo Cortés es una representante del rap, el R&B y el jazz en Bogotá - crédito ONErpm - Artista Lalo Cortés

L.C: para mí ser una mujer afro-rola representa un camino hacia encontrar una identidad. Esa fue la forma en la que yo me identifiqué dentro de una ciudad como Bogotá, que es una ciudad mayoritariamente blanco-mestiza en donde la población afro es cero visible.

Yo nunca sentía que encajara dentro de lo que no era interseccional. Cuando descubrí la interseccionalidad dentro del feminismo, me encontré y ahí sí puedo identificarme con muchas de las cosas que nos pasan a las mujeres negras porque hay cosas que son exclusivamente sobre la mujer negra.