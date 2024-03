Padres de Miguel Melfi criticaron a Nataly Umaña: “La señora se le metió en su cama”

Papás de Miguel Melfi salieron en contra de Nataly Umaña y Alejandro Estrada - crédito @buendiacolombia/Instagram y cortesía Canal RCN

Con fuertes declaraciones en contra de Alejandro Estrada y Nataly Umaña salieron los padres de Miguel Melfi a defenderlo sobre el triangulo amoroso que protagoniza en La casa de los famosos Colombia.

De acuerdo con la opinión de los papás del panameño, fue la actriz ibaguereña la que lo buscó “Es un hombre, está joven, es soltero, es obvio que si lo provocan y le dan cariño, él va caer”, comentó su madre.

“Lo que yo he podido ver, es que fue la señora la que se le insinuó a mi hijo y la que se le metió en su cama”, afirmó el padre del cantante, para quien su Melfi es solo una victima en esta infidelidad que protagoniza junto a Nataly Umaña en el reality en el que compiten, pues muchos espectadores lo han acusado de meterse en el matrimonio de la actriz y de dañar su relación.

Papás de Miguel Melfi arremetieron contra Alejandro Estrada y Nataly Umaña por el romance que vive su hijo en La casa de los famosos con la actriz ibaguereña - crédito @buendiacolombia/Instagram

El triángulo amoroso entre Nataly, Melfi y Alejandro Estrada acaparó la atención de los medios de comunicación, espectadores del reality en el que participa la pareja y los cibernautas entre quienes existen opiniones dividas, pues mientras que unos sostienen que se trata de una estrategia del juego, otros afirman que esto podría ser una actuación consentida con el esposo de la actriz.

No obstante, una parte importante del público cree en la historia de amor, aún así también se debaten entre los que acusan a Nataly de serle infiel a su marido, y los que culpan a Melfi de no respetar a una mujer casada y mucho menos su relación de 12 años con el actor cucuteño.

Nataly Umaña se llevará una sorpresa en la noche de eliminación con la vista inesperada de su esposo Alejandro Estrada - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En medio de la polémica, el programa matutino Buen día Colombia, del Canal RCN, entrevistó a la señora Anasiris Vásquez y Miguel Melfi, padres del cantante panameño, quienes avivaron todavía más la controversia, pues ambos arremetieron contra la actriz e incluso su esposo.

Ni Alejandro Estrada escapó a los padres de Melfi

Según la apreciación de los papás del cantante de 26 años de edad, su hijo está siendo víctima de una trama en la que Nataly Umaña y su esposo estarían confabulados, puesto que piensan que entre ellos existe un acuerdo previo al concurso.

Al parecer el supuesto romance entre Nataly Umaña Y Miguel Melfi ocasionó que Alejandro Estrada borrara las fotos con ella en sus redes sociales - crédito lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

“Es una actuación lo que esta señora ha estado haciendo. Y lo peor: planificada antes del reality junto a su esposo. Miguel Melfi”, padre del joven músico.

Además, el señor acusó al actor cucuteño de juzgar a su hijo sin saber nada sobre su vida, su pasado ni su familia. “La verdad es que si nos molesta e incomoda ver toda esta situación, pero nos ofende más las declaraciones del esposo de ella que lo califica de inmaduro, falto de educación, sin moral y sin valores. Algo que no es, él ni conoce a mi hijo, ni me conoce a mí”, argumentó el papá de Melfi.

La peor parte se la llevó Nataly Umaña, puesto que los padres del cantante coincidieron en que la actriz “cautivó” a su hijo mediante el coqueteo y el afecto que le ofreció con sus acercamientos, por lo que él se dejó seducir, pues no tiene ningún compromiso afuera, razón por la que justificaron que Miguel Melfi accediera a tener un romance dentro del programa.

Los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ se les ha visto muy juntos en la competencia - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

“Nataly no tiene la culpa, él se metió en un matrimonio”, “yo no puedo creer que como papás no se den cuenta de lo que pasa”, “pobrecito, es una víctima, muy payasos”, “eso no es estrategia, es algo que pasó y ya está”, “de tal palo, tal astilla”, “con esos papás se sobreentiende como actúa el hijo”, “pobre niño, cayó en las garras de la señora”, fueron algunas palabras de los usuarios en redes sociales.

Por último, tanto la señora Anasiris como su esposo Miguel Melfi se mostraron preocupados, pues aseguraron que su hijo podría salir lastimado una vez termine el reality.

“Me afana porque conozco muy bien a Miguel y lo veo ilusionado. Puedo asegurar que se enamoró y va querer algo enserio, pues hay que aceptar que la mujer es bonita y eso lo tiene entusiasmado”, concluyó el padre del panameño.