Envían contundente mensaje a Petro: “Usted crea ministerios innecesarios y se inventa embajadas para sus amigos”

De acuerdo con los periodistas, el Ministerio de la Igualdad y la embajada para Armando Benedetti sí pueden generar actos de corrupción

En la tarde del martes cinco de marzo, el presidente Gustavo Petro posesionó a la ministra del Deporte, Luz Cristina López, pero en medio de su discurso de bienvenida aseguró que no le ha visto la bondad al ministerio que representa a los deportistas del país al que se refirió como una pérdida de tiempo.

“No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro, me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”.

El discurso del primer mandatario no caló bien, por lo que recibió una contundente respuesta por parte de los periodistas César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid a través del programa El pulso de Caracol Radio.

En la emisión del miércoles seis de marzo de 2024, los periodistas se refirieron al tema, por lo que le pidieron al presidente más apoyo al deporte y dejar de hablar de corrupción cuando él crea ministerios innecesarios y le da puestos diplomáticos para sus amigos.

Cadavid comenzó por explicar que la importancia del ministerio radica en que le da peso a los deportistas en el país, por lo que es la oportunidad de sentarse en la mesa del Ejecutivo.

César Augusto Londoño (izquierda) y Juan Felipe Cadavid (derecha) le pidieron al presidente Petro más apoyo al deporte colombiano - crédito cesaralo/Instagram

“Tener un ministerio le da más fuerza, le da más peso al deporte que como hace muchos años teníamos Coldeportes, seguramente si se van a medir que cuando teníamos Coldeporte fue la mejor época está bien, pero tener un ministerio es la posibilidad de sentarse en la mesa grande del Gobierno nacional a discutir temas deportivos”.

Por su parte, Londoño pidió que el Ministerio del Deporte sea visto con la importancia que merece y “no una cosita ahí como lo está manifestando y priorizando el presidente de la República Gustavo Petro”, por lo que recordó que los deportistas colombianos se ganaron el derecho de tener un representante en el Gobierno gracias a sus buenos resultados.

“El ministerio no se creó por capricho del presidente Iván Duque, se creó porque fueron tan buenos los resultados en Londres, en Río, en Japón, que los mismos deportistas provocaron la creación del ministerio que le da estatus al deporte, que ayuda a que el presupuesto sea mayor, pasó de 480.000 millones a casi 900.000 millones, se crearon las Escuelas por la Paz en los territorios, el deporte que era muy centralista se fue a los territorios”.

Londoño también se refirió al discurso del presidente Petro y lo calificó como una “intervención desafortunada”, aunque sirvió para ratificar que el primer mandatario no ve una prioridad en el deporte, sino que lo relaciona con corrupción.

“La intervención de ayer en la posesión de la ministra fue totalmente desafortunada, yo ayer decía aquí en El Pulso que al presidente no le gusta el deporte y ayer lo ratificó, primero lo despreció diciendo que no le veía la bondad al Ministerio del Deporte y que había sido una pérdida de tiempo, y lo más grabe, satanizó los escenarios, él no puede decir que entre más ladrillos más corrupción porque entonces no hagamos escuelas ni hospitales ni carreteras porque esos son cemento y ladrillos”.

Luz Cristina López será la tercera ministra del Deporte en lo que lleva el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República

Tras la intervención de Londoño, Juan Felipe Cadavid agregó que el Ministerio del Deporte como tal no es malo, el problema han sido las personas que lo han dirigido porque “si usted pone ahí gente que no lo hace bien, pues se va a ver mal el ministerio”.

Por último, Cesar Augusto Londoño le envió un contundente mensaje al presidente Petro, pues le recordó que creó el Ministerio de la Igualdad para la vicepresidenta Francia Márquez y le encontró un puesto diplomático a Armando Benedetti, lo que para el periodista sí genera gastos y corrupción, por lo que le pidió apoyar el deporte que le sirve a la juventud del país.

“Ahora presidente, si usted crea ministerios innecesarios como el de la Igualdad, y se inventa embajadas para sus amigos, que sí generan gasto y corrupción, recapacite y apoye el deporte que es lo que salva este país. El deporte nos da alegría, el deporte es formación, el deporte es alejar la juventud de los vicios, de los malos hábitos, de las malas compañías y el deporte es formación que es lo que nos falta a los colombianos, disciplina, rigor, respeto por la autoridad y sobre todo para manejar la superación y el crecimiento personal”.